Un pacient infectat cu virusul Shamonda a murit în Franța. Este primul caz detectat la oameni

Primul caz de infectare cu virusul Shamonda, la un pacient care a murit ulterior/ FOTO: magnific.com @zorandim

Un pacient depistat cu virusul Shamonda a murit în Franța, în primul caz de infecție umană identificat.

Autorităţile sanitare franceze au anunţat joi că au detectat, pentru prima dată, virusul Shamonda - care afectează de obicei animalele de fermă - la un pacient care a decedat ulterior. Autorităţile au precizat că, în acest stadiu, „nu s-a identificat niciun risc sanitar pentru populaţia generală”, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

Virusul Shamonda este un orthobunyavirus transmis de insecte, care afectează în principal animalele de fermă, în special bovinele, şi este transmis prin muşcătura ţânţarilor. Rapoartele recente se referă în principal la bovine, deși au fost raportate cazuri și la ovine, caprine, cai și alpaca, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Identificat pentru prima dată în Nigeria la jumătatea anilor '60, acest virus a fost detectat de atunci sporadic la animale, în Africa şi Japonia. În acest an, virusul s-a răspândit în mai multe ţări europene. El aparține grupului de virusuri Simbu, care include și virusul Schmallenberg.

Simptome provocate de infecția cu virusul Shamonda

Simptomele raportate la animale includ febră, diaree, producție redusă de lapte și tulburări de reproducere, inclusiv avorturi și malformații fetale.

Semnele neurologice au fost, de asemenea, raportate mai rar. Sunt necesare teste de laborator pentru a confirma infecția, întrucât aceste semne pot semăna cu cele ale altor boli.

Până în prezent, acest virus a fost considerat netransmisibil la om, a declarat guvernul francez.

Virusul a circulat în rândul animalelor, în estul Franței

Ipoteza principală este că pacientul ar fi putut fi infectat în estul Franţei, unde virusul a circulat în rândul animalelor în primăvara şi vara acestui an.

„În pofida faptului că virusul Shamonda circulă de câteva decenii în Africa şi Asia, până în prezent nu fusese documentat niciun caz la om. Este vorba, aşadar, de un caz excepţional apărut la un pacient cu imunodeficienţă severă”, internat la Lyon pentru o afecţiune gravă şi „decedat la începutul lunii octombrie”, potrivit unui comunicat comun al ministerelor Sănătăţii şi Agriculturii din Franţa.

„Având în vedere cunoştinţele disponibile despre acest virus, nu s-a identificat până în prezent niciun risc sanitar pentru populaţia generală”, au precizat autorităţile franceze, conform Agerpres.

Și virusul West Nile se extinde în Europa, inclusiv în nordul continentului. Acesta se transmite, în principal, prin înțepături de țânțari.