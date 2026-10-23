Cioban de 25 de ani care se afla cu oile la pășunat, atacat de urs

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Din articol Problema urșilor din România, încă nerezolvată

Un tânăr cioban care se afla cu oile la păşunat a fost atacat de un urs în zona localităţii Viişoara din județul Mureș.

Un tânăr aflat cu oile la păşunat în extravilanul localităţii Viişoara a fost atacat de un urs vineri seara. Bărbatul s-a ales cu mai multe răni muşcate la membre, motiv pentru care i-au fost acordate îngrijiri medicale de echipajele de prim-ajutor, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş, scrie Agerpres.

„Prin DIAU 112 a fost anunţat faptul ca în extravilanul localităţii Viisoara, un tânăr de aproximativ 25 de ani a fost atacat de urs în timp ce era cu oile la păşunat. Au fost alocate două ambulanţe una de la Detaşamentul Sighişoara, cu echipaj de paramedici şi cealaltă de la SMURD Târgu Mureş cu medic”, au transmis reprezentanţii ISU Mureş.

Din primele informaţii, obţinute de la primul echipaj ajuns la locuinţa victimei, aceasta prezintă plăgi muşcate la membre şi i se acordă prim ajutor pentru oprirea sângerărilor, a mai precizat sursa citată.

Problema urșilor din România, încă nerezolvată

Problema urșilor care intră în localități ori atacă turiști sau ciobani a devenit o problemă reală în România în ultimii ani. În fața incidentelor tot mai dese, autoritățile locale sunt de cele mai multe ori legate la mâini.

Recent, prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a spus că majoritatea primarilor evită să dea ordin de împușcare a urșilor de teama ONG-urilor care-i amenință cu plângeri penale.

„UAT-urile au obligația să intervină în astfel de cazuri, au comisii locale care să facă. Discuția pe care am avut-o a fost legată de modul dacă, într-adevăr, comisiile sunt într-o formulă completă și am constatat că nu au lipsuri, ca să văd dacă asta este problema ca să acționeze. Ei au niște reticențe legate de faptul că le e frică să nu fie acționați cu plângeri penale din partea a diferite ONG-uri”, a precizat acesta.

Într-un interviu oferit DC News, vânătorul Dragoș Hârjoabă a precizat că ONG-urile nu doar că amenință administrațiile locale, ci „chiar le fac plângeri penale“.