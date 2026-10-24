Intervenții complexe, când fiecare minut contează. Ministrul Rogobete anunță investiții la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a fost astăzi la Iași.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că proiectul construirii unui nou corp de clădire pentru Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași va fi preluat prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS). Ministrul a vizitat institutul, unde sunt realizate investiții pentru o sală hibridă de înaltă performanță.

Alexandru Rogobete a precizat că, la începutul acestui an, a alocat fondurile necesare pentru realizarea sălii hibride. Aceasta va permite efectuarea unor intervenții cardiovasculare complexe, inclusiv în situații de urgență.

„Investițiile în sănătate înseamnă vieți salvate! La Iași, construim viitorul medicinei cardiovasculare! La începutul acestui an, am alocat fondurile necesare pentru realizarea unei săli hibride de înaltă performanță în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași.



Astăzi, am vizitat institutul împreună domnul prof. dr. Grigore Tinică, și m-am bucurat să văd cum investițiile și deciziile bugetare se transformă în condiții moderne pentru pacienți și personalul medical.



Această sală hibridă va putea salva sute și mii de vieți! Va permite realizarea unor intervenții cardiovasculare complexe, inclusiv în situații de urgență, când fiecare minut contează.



Modernizarea blocului operator și a secției de terapie intensivă înseamnă mai multă siguranță, tratamente performante și, mai ales, o nouă șansă la viață pentru oamenii care suferă de boli cardiovasculare grave.

Dar nu ne oprim aici! Este mai evident decât oricând că regiunea Moldovei are nevoie de un nou corp de clădire pentru Institutul de Boli Cardiovasculare. Am stabilit împreună cu domnul profesor Tinică să schimbăm abordarea acestui proiect.



Întrucât institutul se află în subordinea Ministerului Sănătății, vom prelua proiectul prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), pentru a-i asigura un parcurs instituțional clar și pentru a accelera etapele necesare realizării investiției.



Moldova are medici extraordinari, profesioniști dedicați și echipe medicale care salvează vieți în fiecare zi. Datoria noastră este să le oferim infrastructura pe care o merită. Îl felicit pe domnul profesor Grigore Tinică și întreaga echipă a institutului pentru profesionalism, implicare și pentru fiecare viață salvată! Dincolo de zgomotul politic, România are nevoie de construcție, continuitate și rezultate. Nu de vorbe, ci de investiții care rămân pentru generațiile viitoare. Eu aleg să privesc înainte. Să construim. Să modernizăm. Să redăm oamenilor încrederea. O să fie bine”, a transmis Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.