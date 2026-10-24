Tehnologii de excepție la Iași, inclusiv un RMN portabil unic în România. Rogobete a vizitat Spitalul Clinic de Urgență din Iași

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, în vizită la Iași. Sursă foto: Alexandru Rogobete Facebook

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași se afirmă ca un centru de excelență în medicina românească, în urma unor investiții majore realizate de Ministerul Sănătății. În ultimii doi ani, unitatea medicală a beneficiat de fonduri de peste 200 de milioane de lei destinate dotării cu tehnologie medicală de ultimă generație.

Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, în urma unei vizite de lucru efectuate la spitalul ieșean alături de managerul unității, prof. univ. dr. Lucian Eva.

Printre echipamentele de înaltă performanță intrate în dotarea spitalului se numără și un RMN portabil, unicat în România, alături de microscoape chirurgicale asistate robotic. Aceste tehnologii avansate le permit echipelor medicale să efectueze intervenții chirurgicale de o complexitate ridicată, oferind o precizie sporită și un grad ridicat de siguranță pentru pacienți.

„Centrul de Neurochirurgie din Iași dispune de tehnologii de excepție, inclusiv un RMN portabil, unic în România, dar și microscoape chirurgicale asistate robotic, care permit realizarea unor intervenții neurochirurgicale de o complexitate mare, cu precizie și siguranță sporite pentru pacienți.

Acesta este sensul investițiilor în sănătate: tehnologie modernă pusă în mâinile unor profesioniști, pentru ca fiecare pacient să aibă o șansă în plus la viață”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a felicitat conducerea spitalului și întregul corp medical pentru dedicarea de care dau dovadă zilnic în salvarea de vieți, dând asigurări că proiectele de modernizare și investițiile în infrastructura spitalicească din țară vor continua.

Vreau să îl felicit pe profesorul Lucian Eva, întreaga echipă medicală și administrativă a spitalului și pe toți cei care, zi de zi, prin muncă, dedicare și profesionalism, salvează vieți.

România are medici extraordinari. Datoria noastră este să le oferim condițiile și echipamentele de care au nevoie pentru a face performanță aici, acasă.

Continuăm să investim în spitale, în tehnologie și, mai ales, în oameni!

O să fie bine!”, a conchis Alexandru Rogobete, pe pagina sa oficială de Facebook.