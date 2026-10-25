Vaccinarea, în context european: experți din România și din Europa, la aceeași masă la Congresul UMF

La Congresul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD), care a reunit peste 11.000 de participanți la cea de-a XIV-a ediție, una dintre cele mai importante dezbateri a avut o temă care ne privește pe toți: vaccinarea.

Discuția a fost găzduită de prof. univ. dr. Simona Ruță, prorector pentru cercetare științifică al UMFCD, și de prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate a Senatului României. În deschidere, rectorul UMFCD, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a subliniat că gripa și virusul respirator rămân o provocare pentru sistemele de sănătate din Europa. Infecțiile pot fi deosebit de severe la vârstnici și la pacienții cu boli cronice, cu risc de spitalizare și presiune suplimentară asupra sistemului medical.

Masa rotundă a fost organizată împreună cu European Scientific Working Group on Influenza (ESWI), fiind a treia ediție a acestei inițiative anuale, după Praga (2024) și Viena (2025).

Pentru universitatea noastră, găzduirea unor astfel de întâlniri este o parte importantă a misiunii noastre: la aceeași masă se împărtășesc cunoștințe, apar idei noi și se construiește cooperarea între profesioniști, cercetători, instituții publice și decidenți. Reunind experți din țări diferite, facilităm schimbul de bune practici și creăm o legătură între știință, îngrijire și politici publice. Cunoașterea științifică singură nu este suficientă: trebuie să ne asigurăm că ea se traduce în politici eficiente și ajunge la oamenii care au cea mai mare nevoie de ea”, a spus prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMFCD.

Prezență importantă a unor specialiști de marcă din străinătate

Alături de specialiști români au participat și invitați din străinătate: prof. dr. Roman Prymula, profesor de epidemiologie la Universitatea Charles din Praga și fost ministru al Sănătății în Cehia; dr. Stefania Maggi, director de cercetare in domeiul Îmbătrânirii la Institutului de Neuroștiințe, Consiliul Național de Cercetare al Italiei , Padova, epidemiolog geriatru; dr. George Kassianos, medic de familie și responsabil național pentru imunizare în cadrul Royal College of General Practitioners din Marea Britanie; Greet Hendrickx, coordonator al echipei de cercetare Vaccine Confidence, Communication and Education la Vaccinopolis, Universitatea din Antwerp, reprezentantă a Adult Immunisation Board.

Prof. dr. Roman Prymula a prezentat contextul și obiectivele meselor rotunde ESWI, o inițiativă anuală care urmărește să apropie cercetătorii de factorii de decizie în dezbaterea despre prevenția și vaccinarea împotriva infecțiilor respiratorii. Sănătatea publică rămâne o responsabilitate comună a oamenilor de știință, medicilor, universităților și decidenților.

Vaccinarea antigripală, esențială pentru cardiaci și persoanele cu boli cerebrovasculare

Beneficiile vaccinării dincolo de protecția împotriva infecției în sine au fost prezentate de dr. Stefania Maggi. Vaccinarea antigripală poate proteja persoanele cu boli cardiovasculare și cerebrovasculare, poate limita rezistența la antimicrobiene prin reducerea prescrierii inadecvate de antibiotice în infecții și poate ușura povara economică asupra sistemelor de sănătate, prin evitarea spitalizărilor pentru infecții respiratorii. Rezistența la antimicrobiene este, de altfel, tema mai multor sesiuni ale congresului.

„Cele mai bune studii arată că vaccinarea reduce severitatea bolii și complicațiile. Analize sistematice și meta-analize publicate în ultimii ani arată că vaccinarea antigripală reduce riscul de complicații la persoanele cu boli cardiovasculare sau cerebrovasculare. Cu toate acestea, acoperirea vaccinală rămâne foarte scăzută”, a spus dr. Stefania Maggi, director de cercetare, Consiliul Național de Cercetare al Italiei (CNR), Padova.

România, cel mai mare număr de îmbolnăviri prevenibile prin vaccinare

Subiectele puse pe masă au pornit de la o realitate pe care datele o arată clar: România este adesea în prim-planul statisticilor europene privind bolile prevenibile prin vaccinare, din motive pe care specialiștii vor să le schimbe. România se confruntă cu scăderi persistente ale acoperirii vaccinale pentru toate vaccinurile din Calendarul Național de Vaccinare.

România a raportat în 2024 cel mai mare număr de cazuri din Regiunea Europeană a OMS (30.692), într-un an în care regiunea a atins cel mai ridicat nivel din 1997. În 2025 numărul a scăzut la 4.198, dar țara noastră a rămas la aproximativ 55% din totalul cazurilor din Uniunea Europeană. (sursa: OMS, UNICEF)

În sezonul 2025–2026, la începutul lui ianuarie, cazurile de gripă clinică erau de 3,8 ori mai numeroase decât media ultimelor cinci sezoane. În aceeași perioadă se vaccinaseră antigripal circa 1,27 milioane de persoane, mult sub nivelul necesar pentru o protecție reală a grupelor vulnerabile. (sursa: raport INSP)

Experții au adus în discuție experiența altor state: povara gripei în Europa, prevenția infecției cu VSR la vârstnici și modele de bune practici din țările în care au fost create consilii dedicate imunizării adulților.

Este nevoie de dialog între mediul academic și decidenți

Mesajul comun a fost că prevenția trebuie privită pe tot parcursul vieții adulte. Pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult și se confruntă cu boli cronice, protecția împotriva infecțiilor cu consecințe grave devine tot mai importantă. Vaccinarea este doar o parte a răspunsului. Programele eficiente de prevenție au nevoie și de comunicare clară, acces la servicii medicale și implicarea activă a profesioniștilor din sănătate. România dispune de un mecanism extrem de eficient de compensare pentru o serie de vaccinuri recomandate grupelor la risc. Discuția de la masa rotundă a arătat nevoia unui dialog între mediul academic și legiuitori, dar și a unei comunicări constante despre siguranța vaccinurilor.

„Cred că este un moment bun ca mediul academic și legiuitorii să lucreze împreună pentru a găsi modalitatea de a crește rata de vaccinare, care în acest moment este scăzută. Trebuie să subliniem din nou, din când în când, că vaccinurile sunt sigure. Este unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le spunem: nu sunt deloc periculoase”, a spus prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate a Senatului.

Educația poate contracara expunerea crescută la dezinformare

Concluzia experților a fost că vaccinarea singură nu ajunge. Contează relația cu comunitatea, iar măsurile trebuie construite într-un sistem unitar, cu implicarea mai multor sectoare, niveluri și părți interesate.

„Avem nevoie de educație timpurie pentru știință, ca fiecare dintre noi să poată contracara expunerea din ce în ce mai frecventă la dezinformare. Acum există o răspândire rapidă a informațiilor false pe rețele sociale, sunt promovați falși experți, proliferează grupuri online anti-vaccinare. Toate acestea induc confuzie privind siguranța vaccinurilor și utilitatea lor, contribuind la refuzul vaccinării și la creșterea ezitării față de vaccinare , menținând ratele scăzute de vaccinare,” a spus prof. univ. dr. Simona Ruță, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Institutul de Virusologie Ștefan S Nicolau al Academie Române

„ Pentru ca oamenii să se vaccineze, avem nevoie de informare, de încredere în vaccinuri, de educație pentru sănătate și de medici și profesioniști care să-și facă auzită vocea, inclusiv pe rețelele sociale, acolo unde se află pacienții noștri. Avem nevoie de o singură voce, de un mesaj consolidat în favoarea vaccinării”, a concluzionat prof. dr. Oana Săndulescu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”

Alături de epidemiologi și infecționiști, în dezbatere au intervenit și reprezentanți ai medicinei de familie și ai pacienților: prof. dr. Adriana Pistol – președintele Societății Romane de epidemiologie; prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu - medic infecționist, președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România; Prof. dr. Valeriu Gheorghiță – medic infectionist, fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19; prof. dr. Anca Streinu-Cercel, medic primar infecționist, UMFCD și Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”; Conf. Dr. Gindrovel Dumitra, secretar general al Colegiului Medicilor din România, dr. Sandra Alexiu - medic de familie, președinte al Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov; dr. Aurora Stănescu, coordonatorul Programului Național de Imunizare, Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), Silvia Burcea, de la Asociația Salvați Copiii, precum și reprezentanți ai studenților.