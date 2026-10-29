Un nou spital de pneumologie, în sectorul 4 al Capitalei. Daniel Băluţă, Alexandru Rogobete şi Luca Niculescu, la inaugurare / video

Sursa Foto: Alexandru Rogobete Facebook

Spitalul Marius Nasta din Bucureşti are acum un nou corp de clădire, în care va funcţiona un spital de pneumologie construit de la zero.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, premierul Luca Niculescu şi alţi membri ai Guvernului au participat la inaugurare.

Noua clădire medicală, care are 115 paturi şi care va deservi pacienţi din Bucureşti şi întreaga ţară, a fost predată, astfel, Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”.

Daniel Băluţă anunţă că nu se opreşte aici

"Sunt extrem de emoționat pentru că este al doilea spital pe care îl facem aici, în Sectorul 4, un spital nu doar pentru comunitatea noastră, nu doar pentru bucureșteni, un spital pentru români. Cum, de altfel, foarte multe dintre investițiile pe care le-am făcut aici, în Sectorul 4, sunt pentru români, nu doar pentru comunitatea noastră, a celor din Sectorul 4, sau pentru bucureșteni.

Am plecat în anul 2016 de la un slogan și de la o idee foarte importantă: „Hai că se poate!”. Astăzi, în privința acestei investiții, sunt extrem de bucuros să spun că am reușit. Am reușit să construim împreună, într-o echipă complexă, pentru că nimic nu ar fi fost posibil dacă acum câțiva ani, împreună cu ministrul Rafila, nu am fi pornit această investiție. Ea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Guvernului României, indiferent ce premier a avut. Nimic nu se poate face fără acest spirit de echipă. Despre asta a fost vorba și despre asta este vorba.

De altfel, prin PNRR, Sectorul 4 a adus în România, în economia națională, peste 455 de milioane de euro. Asta este realitatea. Mai mult decât atât, am reușit să aducem în România, în Sectorul 4, în București și în economia noastră, din bani europeni, peste 5 miliarde de euro. Și voi avea plăcerea ca în două-trei luni de zile să vă invit pe toți să participăm la deschiderea celei mai importante investiții din România, și anume magistrala de metrou M4.

Însă nu ne vom opri aici. Orașul nostru are nevoie mai mult decât oricând de o infrastructură medicală în concordanță cu nevoile europene. Și profit de prezența premierului și a ministrului Sănătății pentru a le solicita sprijinul pentru realizarea Maternității „Sfântul Ioan”, un obiectiv foarte important pentru noi toți.

Termin cu încrederea că toate aceste lucruri vor continua și vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la acest proiect, și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc colegilor mei, echipei mele, fără de care lucrurile acestea nu ar fi fost posibile. Vreau să mulțumesc constructorului pentru energia și devotamentul pe care le-a avut și consider că a ieșit aici unul dintre cele mai frumoase spitale din România. Un adevărat respect pentru oameni și pentru viețile pe care le vom salva aici", a declarat Daniel Băluţă.

Alexandru Rogobete: Părea unul dintre cele mai grele proiecte din PNRR

"Fiecare spital dintre cele nou-construite prin PNRR are o poveste. Aici este o poveste mai specială și în câteva secunde o să o spun.

N-am să uit niciodată anul 2022: ministrul Sănătății era profesorul Rafila, eu eram secretar de stat, coordonam proiectele din PNRR și aveam proiectul „Marius Nasta” pe birou. Aveam multe dosare care descriau proiectul tehnic și un teren cu o clădire care stătea să cadă. Ne uitam toți unii la alții și nu știam cum vom începe acest proiect, pentru că la momentul respectiv părea unul dintre cele mai grele proiecte din PNRR.

Într-o vizită – cred că venea să solicite niște fonduri –, a venit domnul primar Băluță la Ministerul Sănătății și a venit cu o soluție: să devină Sectorul 4 implementatorul proiectului pentru construcția noului corp de clădire „Marius Nasta”. Și la trei ani distanță, nu-mi vine să cred că suntem în noul corp de clădire pentru Institutul de Pneumoftizologie „Marius Nasta”, primul institut de acest gen construit după Revoluție!

Vreau să mulțumesc tuturor, aici este vorba de o muncă de echipă, iar cuvântul-cheie al acestei reușite, din punctul meu de vedere, este încrederea. Și iată că încrederea ne face bine și încrederea face bine în general.

Vreau să mulțumesc ministrului Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, cu care am avut multe discuții de-a lungul timpului și care a înțeles și a prioritizat de fiecare dată plățile și bugetele pentru sectorul medical. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru Cseke, care a deblocat prin numeroase acte normative situația pentru acest spital anul acesta. Evident, domnului ministru Rafila – el era ministru atunci și am pornit-o împreună.

Domnule prim-ministru, vreau să vă mulțumesc pentru încredere și cred că împreună putem nu doar să mai inaugurăm spitale, dar cred că împreună putem începe chiar construcția pentru noi spitale în România. Bucureștiul are o restanță de suflet, o restanță pentru demnitatea oamenilor care acum 11 ani au trecut printr-o mare tragedie: în România există trei centre de arși gravi (unul la Timișoara, unul la Târgu Mureș, care sunt finalizate, și cel din București pentru copii), dar mai este nevoie de un centru pentru arși gravi în București. Sper ca anul viitor să putem începe demersurile pentru acest mare proiect, de care, evident, domnul ministru al Finanțelor știe foarte bine.

Vă mulțumesc tuturor! Domnule primar, abia aștept să mai veniți în birou să colaborăm pentru viitoarele proiecte. Mulțumesc constructorului, care a dat dovadă de multă răbdare, care a construit pe jumătate la început acest spital din banii lui, pentru că facturile au fost plătite cu întârziere, pentru a reduce deficitul bugetar cu orice preț. Vă mulțumesc pentru răbdare și vă mulțumesc că ați susținut construcția spitalelor din România", a declarat şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

"Un nou spital de pneumologie pentru România, construit de la zero în Sectorul 4 al Capitalei!

Au trecut peste 35 de ani de când în România nu s-a mai construit de la zero o clădire de spital dedicată pneumologiei.

Astăzi, în Sectorul 4 din București, vorbim despre o investiție finalizată, care urmează să fie pusă în slujba pacienților din întreaga țară.

Noua clădire a spitalului de pneumologie, realizată cu fonduri europene nerambursabile prin PNRR, a fost finalizată încă din luna august și urmează să fie predată Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Aici vor putea beneficia de servicii medicale pacienți care suferă de boli pulmonare, atât din București, dar și din restul României, după finalizarea etapelor necesare pentru punerea în funcțiune.

Este o investiție realizată în Sectorul 4, dar destinată sănătății românilor din întreaga țară.

Un spital nou înseamnă condiții mai bune de tratament, speranță și o șansă în plus pentru cei care au nevoie de îngrijire medicală", a scris Daniel Băluţă miercuri seară, pe Facebook.