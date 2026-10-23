UNIFARM și Direcția Generală Anticorupție, parteneriat pentru integritate în sănătate și siguranța pacienților

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Compania Națională UNIFARM S.A. și Direcția Generală Anticorupție (DGA) au încheiat un acord de parteneriat pentru prevenirea corupției și promovarea integrității în domeniul sănătății.

Colaborarea reunește experiența UNIFARM în aprovizionarea cu medicamente și expertiza DGA în prevenirea corupției, având ca obiectiv comun protejarea interesului public și consolidarea încrederii în sistemul sanitar.

”Accesul la medicamente nu presupune doar disponibilitatea tratamentelor, ci și siguranța circuitului prin care acestea ajung la pacienți. Respectarea legislației, transparența și responsabilitatea instituțională sunt elemente esențiale pentru funcționarea unui sistem de sănătate în care pacienții să poată avea încredere.

În acest context, parteneriatul dintre UNIFARM și Direcția Generală Anticorupție reprezintă un demers de cooperare instituțională prin care sunt susținute principiile eticii, legalității și responsabilității profesionale.

Integritatea și prevenirea corupției, priorități în colaborarea UNIFARM–DGA



În domeniul sănătății, încrederea publică depinde atât de capacitatea instituțiilor de a răspunde nevoilor pacienților, cât și de respectarea regulilor care guvernează activitatea acestora.

Disponibilitatea medicamentelor, utilizarea responsabilă a resurselor și transparența relațiilor profesionale contribuie la consolidarea acestei încrederi.

Acordul încheiat între UNIFARM și DGA stabilește un cadru de cooperare pentru promovarea integrității, eticii și deontologiei profesionale, precum și pentru conștientizarea consecințelor corupției.

Parteneriatul pune accent pe prevenție și responsabilitate publică, într-un sector în care deciziile instituționale pot avea implicații directe asupra sănătății oamenilor.

Prin această colaborare, cele două instituții urmăresc consolidarea unei culturi organizaționale bazate pe respectarea legii și protejarea interesului public, fiecare în limitele propriilor atribuții.

Medicamentele falsificate, un risc pentru siguranța pacienților



Importanța integrității și a respectării regulilor din domeniul farmaceutic devine cu atât mai evidentă în contextul riscurilor asociate medicamentelor falsificate, cunoscute în limbajul curent și drept medicamente contrafăcute.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că fenomenul reprezintă o problemă la nivel internațional, afectând toate regiunile lumii. Comercializarea medicamentelor prin surse neautorizate, inclusiv prin intermediul unor platforme online, poate expune pacienții la riscuri majore.

Produsele falsificate pot reproduce aspectul și ambalajul unor medicamente autentice, însă pot conține ingrediente incorecte, concentrații necorespunzătoare de substanță activă sau chiar substanțe toxice.

Utilizarea acestor produse poate compromite eficacitatea tratamentului, poate agrava afecțiunile existente și, în situații severe, poate pune în pericol viața pacienților.

Identificarea unui medicament falsificat nu este întotdeauna posibilă prin simpla examinare a ambalajului. Din acest motiv, siguranța produselor farmaceutice trebuie asigurată pe întregul lanț de aprovizionare, prin utilizarea surselor autorizate, verificări și respectarea cerințelor de distribuție.

Cooperarea instituțională și protejarea circuitului legal al medicamentelor



La nivel european, prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în circuitul legal se bazează pe o serie de măsuri de siguranță, printre care verificarea autenticității produselor, utilizarea elementelor de securitate pe ambalaje și respectarea cerințelor aplicabile distribuției angro.

Eficiența acestor măsuri presupune colaborarea dintre autoritățile competente și operatorii din sectorul farmaceutic, precum și respectarea unui cadru riguros de reglementare.

În acest context, parteneriatul UNIFARM–DGA contribuie, prin componenta sa de prevenire a corupției și promovare a integrității, la susținerea principiilor de responsabilitate și legalitate care trebuie să caracterizeze activitatea instituțiilor publice.

Colaborarea are o relevanță preventivă pentru domeniul sănătății, fără a substitui atribuțiile autorităților competente în verificarea autenticității și siguranței medicamentelor.

Pentru UNIFARM, continuitatea aprovizionării și încrederea în circuitul farmaceutic sunt responsabilități strâns legate. Respectarea regulilor și consolidarea cooperării instituționale pot contribui la protejarea intereselor pacienților și la funcționarea unui sistem sanitar mai sigur.

UNIFARM, măsuri anticorupție și certificare conform standardului ISO 37001



Parteneriatul cu Direcția Generală Anticorupție (DGA) se înscrie într-o direcție de acțiune deja asumată de UNIFARM în ceea ce privește transparența, respectarea legislației și responsabilitatea instituțională.

Compania a implementat măsurile prevăzute de Strategia Națională Anticorupție, prin adoptarea unui plan de integritate și instituirea unor mecanisme de prevenire, monitorizare și raportare.

Aceste demersuri sunt completate de certificarea sistemului de management anti-mită al C.N. UNIFARM S.A., conform standardului SR ISO 37001:2017, acordată de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA la 22 octombrie 2025.

Certificatul, cu valabilitate înscrisă până la 21 octombrie 2028 și supus auditurilor periodice de supraveghere, atestă conformitatea sistemului de management cu cerințele standardului aplicabil.

Potrivit comunicatului oficial al UNIFARM din 10 august 2026, certificarea a fost menținută în urma auditului extern desfășurat de TÜV AUSTRIA la începutul lunii august 2026. Evaluarea a vizat sistemele de management implementate în cadrul companiei și aplicarea acestora în activitatea curentă.

Siguranța pacienților, susținută prin integritate și responsabilitate

Acordul dintre Compania Națională UNIFARM S.A. și Direcția Generală Anticorupție completează măsurile prin care compania urmărește consolidarea integrității și a transparenței în activitatea sa.

Într-un domeniu în care disponibilitatea și siguranța medicamentelor sunt esențiale, respectarea legislației și cooperarea dintre instituții contribuie la crearea unui cadru de încredere pentru sistemul sanitar.

Siguranța unui tratament începe înainte ca medicamentul să ajungă la pacient. Ea depinde de respectarea procedurilor, de verificările efectuate pe parcursul lanțului de aprovizionare și de responsabilitatea tuturor celor implicați.

Prin parteneriatul cu DGA și prin măsurile interne de integritate, UNIFARM își reafirmă angajamentul pentru o activitate desfășurată în condiții de legalitate, transparență și responsabilitate, cu interesul pacientului în centrul preocupărilor sale”, potrivit unui comunicat de presă.