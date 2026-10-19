Cerere surprinzătoare de vaccin antigripal/ În unele farmacii deja nu se mai găsește. Când vor ajunge noile stocuri

Vaccin. Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @freepik

Cererea de vaccin antigripal este una ridicată în acest an, lucru care a dus la epuizarea rapidă a stocurilor din farmacii. În multe unități din țară acesta nu se mai găsește, dar noile stocuri urmează să ajungă în această săptămână, potrivit Ministerului Sănătății și Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.

Ministerul Sănătăţii a informat că a doua tranşă de livrări pentru vaccinul antigripal injectabil începe în cursul acestei săptămâni, când vor fi distribuite în ţară peste 350.000 de doze.

„Cantităţile de vaccinuri injectabile (Vaxigrip şi Influvac), livrate în septembrie, au fost consumate în cea mai mare parte. În prezent, mai există stocuri limitate în unele farmacii din ţară (...) Menţionăm că farmaciile se aprovizionează direct de la furnizori, urmând circuitul obişnuit al oricărui medicament. Pentru a asigura continuitatea campaniei de imunizare, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a derulat toate procedurile necesare împreună cu cei trei producători. Astfel, a doua tranşă de livrări va începe în cursul săptămânii viitoare (n.r. în această săptămână), când vor fi distribuite la nivelul întregii ţări peste 350.000 de doze dintr-unul dintre vaccinurile injectabile, urmate de alte 250.000 de doze din celălalt produs, ce vor deveni disponibile până la finalul lunii octombrie”, a precizat Ministerul Sănătăţii.

Conform informaţiilor furnizate de ANMDMR, pentru sezonul 2026-2027, în România sunt autorizate şi prezente pe piaţă patru vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere.

Primele cantităţi din toate aceste produse au fost distribuite la nivel naţional în a doua jumătate a lunii septembrie. În prezent, vaccinul cu administrare intranazală destinat copiilor şi adolescenţilor (Fluenz), precum şi vaccinul destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (Efluelda), sunt disponibile în stocuri suficiente atât în farmacii, cât şi la distribuitorii de medicamente, informație confirmată, luni, 19 octombrie, de președintele ANMDM, Răzvan Prisada.

Alocările pentru vaccinuri, stabilite din avans, dar cererea din octombrie este mare

Vaccinurile sunt medicamente cu cerinţe speciale de producţie şi control al calităţii, iar alocările pe ţări se stabilesc în avans. Pentru actualul sezon, României i-au fost alocate cantităţi superioare celor utilizate anul trecut, garantând astfel posibilitatea de vaccinare pentru toţi cei care doresc să se protejeze.

Totuși, având în vedere cererea mare de vaccinare din această lună, cetățenii semnalează că nu mai găsesc serul în farmacii. Stocul de vaccinuri antigripale estimat să acopere necesarul până în noiembrie s-a epuizat încă de la jumătatea lunii octombrie.

Conform raportărilor centralizate, până la data de 11 octombrie s-au vaccinat deja 256.000 de persoane.

Noile stocuri, în farmacii din această săptămână

„Cea de-a doua tranșă de livrări de vaccinuri, și aici mă refer la două dintre cele mai utilizate vaccinuri dintre cele patru autorizate să circule în România, vor fi disponibile, o parte, începând cu sfârșitul acestei săptămâni, peste 350.000 de doze, iar la începutul săptămânii, cel mai probabil, încă 250.000 de doze vor fi livrate în România. Diferența până la cantitatea totală (...) va fi livrată în cursul lunii decembrie.

Dintre cele patru vaccinuri, vaccinul cu administrare intranazală, este în prezent disponibil în stocuri suficiente în farmacii, la fel cum este disponibil și vaccinul destinat imunizării persoanelor în vârstă de peste 60 de ani (...) În prezent, sunt încă în stocuri undeva la până în 30.000 de doze, ceea ce înseamnă foarte puțin, pentru că avem aproximativ 10.000 de unități farmaceutice și distribuția este inegală la nivelul întregii țări”, a declarat Răzvan Prisada, președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), la Digi24.

Acesta a explicat că eventualele întârzieri în aprovizionare sunt cauzate de anumite decalaje apărute în procesul de producție la nivel internațional: „În acest an, Organizația Monidală a Sănătății (OMS) a dat compoziția vaccinului pentru emisfera nordică cu o lună mai târziu decât era programat, lucru care a dat întârzieri în toată linia de producție, iar vaccinurile sunt niște produse speciale, care necesită condiții speciale de producție, stocare ș.a.m.d. (...) Ciclicitatea cu care aceste livrări se fac depinde de capacitățile de producție și livrare pentru aceste vaccinuri, care vin din străinătate”, a mai adăugat președintele ANMDMR.

Între timp, s-a consemnat și primul deces din cauza virusului gripal. Institutul Naţional de Sănătate Publică a anunţat, vineri că „un bărbat din grupa de vârstă peste 65 de ani, din judeţul Cluj, având condiţii medicale pre-existente, dar neînregistrat în RENV ca fiind vaccinat antigripal, confirmat cu virus gripal tip A, în curs de subtipare” a murit.

În săptămâna 5 - 11 octombrie, au fost raportate 82.363 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii).

Prof. univ. dr. Victoria Aramă a explicat, la DCNews, când trebuie începută vaccinarea împotriva gripei.