Alexandru Rogobete prezintă prioritățile din sănătate: Finanţare, gărzi reorganizate, screening neonatal extins și spitale noi

Alexandru Rogobete/ Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete, propus la Ministerul Sănătăţii în Cabinetul Luca Niculescu a vorbit despre priorităţile în acest domeniu vital pentru cetăţeni.

"Sănătatea are nevoie de reforme care construiesc, nu de măsuri care blochează. De continuitate, nu de improvizații. Am spus întotdeauna că sistemul de sănătate nu se schimbă prin lozinci, prin măsuri luate din birou sau prin tăieri făcute fără să înțelegem consecințele. Se schimbă prin investiții, prin decizii asumate, prin respect pentru personalul medical și, mai ales, prin grija față de pacient", transmite Alexandru Rogobete.

Priorităţile lui Alexandru Rogobete

"Pentru perioada următoare, îmi propun câteva priorități clare, care să continue ceea ce am început și să corecteze problemele care încă apasă sistemul.

În primul rând, finanțarea sănătății trebuie să devină predictibilă. Spitalele, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate nu pot funcționa permanent sub presiunea blocajelor financiare. Este nevoie de resurse suficiente, dar și de responsabilitate în utilizarea fiecărui leu.

Personalul medical reprezintă o prioritate majoră. Îmi propun reorganizarea sistemului de gărzi, plata corectă a acestora, inclusiv pentru medicii rezidenți încă din anul I, și reducerea treptată a deficitului de personal. Nu putem vorbi despre performanță medicală fără să respectăm oamenii care țin sistemul în funcțiune.

Accesul rapid și neîntrerupt la medicamente trebuie să devină o regulă, nu o excepție. Construim mecanisme moderne de evaluare și compensare, operaționalizarea Fondului de Inovație și parteneriate transparente cu industria farmaceutică, astfel încât pacienții să beneficieze mai repede de tratamente inovatoare", subliniază Alexandru Rogobete.

"Prevenția și screeningul trebuie să devină priorități naționale reale. Îmi propun accelerarea programelor de screening oncologic și extinderea screeningului neonatal la 22 de biomarkeri, pentru aproximativ 140.000 de nou-născuți anual.

Continuăm construcția spitalelor noi, dezvoltarea celor trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova și operaționalizarea centrelor pentru mari arși. Investițiile începute trebuie duse până la capăt!

La fel de importante sunt dezvoltarea ambulatoriilor, medicina de familie, îngrijirile paliative, sănătatea mintală și consolidarea rețelelor pentru infarct, accident vascular cerebral și terapie intensivă.

Digitalizarea, transparența și performanța managerială trebuie să devină reguli de funcționare. Spitalele trebuie evaluate după rezultatele medicale și experiența pacienților, nu doar după indicatori administrativi", transmite acesta.

"Sănătatea nu e un tabel Excel"

"Nu cred în reforme făcute împotriva oamenilor. Cred în reforme construite împreună cu profesioniștii din sistem, cu pacienții și cu cei care înțeleg realitatea din spitale. Sănătatea nu este un tabel Excel. În spatele fiecărei decizii sunt oameni, vieți și responsabilități", conchide Rogobete.