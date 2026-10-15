Shimbările din Sănătate vizate de guvernul Luca Niculescu: Noi reguli pentru gărzi și criterii de performanță pentru șefii de secție

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Programul de guvernare elaborat de cabinetul lui Luca Niculescu în domeniul Sănătății prevede mai multe puncte.

Accelerarea programelor naţionale de screening pentru cancerul de sân, colon, col uterin şi prostată, finanţate aproape integral din Fondul Social European Plus şi prin Programele Naţionale ale Ministerului Sănătăţii, modernizarea centrelor comunitare medicale integrate din satele şi oraşele mici, dar şi dezvoltarea reţelei judeţene de centre de prevenire, consiliere şi tratament al adicţiilor se numără printre măsurile cuprinse în programul de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat, Luca Niculescu, la capitolul Sănătate.

Măsurile propuse în programul de guvernare

Printre măsurile propuse în programul de guvernare se află:

* continuarea, din fonduri europene şi prin parteneriatul România-Elveţia, a modernizării centrelor comunitare medicale integrate din satele şi oraşele mici (telemedicină, stomatologie, farmacie comunitară).

* finanţarea unui pachet de instalare şi retenţie pentru medicii, farmaciştii şi asistenţii medicali din mediul rural, iar medicilor de familie li se acordă, împreună cu autorităţile locale, bonificaţie, locuinţă de serviciu şi buget de practică.

* medicii de familie pot fi angajaţi şi în unităţile sanitare publice, iar cei pensionabili îşi pot continua activitatea, la cerere, cu avizul autorităţii locale.

* se va da posibilitatea angajării în sistemul public a medicilor de medicină de familie în centrele comunitare integrate, unităţile spitaliceşti, ambulatoriile de specialitate, compartimentele şi unităţile de primiri urgenţe.

* se introduce un pachet complex de monitorizare a sarcinii în diferite zone medicale (medicul de familie, ambulatoriu etc), cu identificarea timpurie a riscurilor şi sprijin pentru mamele vulnerabile, prin asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari.

* se extinde, în 2027-2028, lista vaccinurilor compensate şi gratuite şi se publică anual acoperirea vaccinală, pe judeţe.

* se accelerează programele naţionale de screening pentru cancerul de sân, colon, col uterin şi prostată, finanţate aproape integral din Fondul Social European Plus şi prin Programele Naţionale ale Ministerului Sănătăţii. Extindem screeningul neonatal la 22 de biomarkeri, nivelul mediu din Uniunea Europeană, pentru toţi nou-născuţii, circa 140.000 pe an, prin Programul Naţional finanţat de Ministerul Sănătăţii şi acoperire naţională în 2027, se arată în document.

* Guvernul Niculescu are în vedere dezvoltarea reţelei judeţene de centre de prevenire, consiliere şi tratament al adicţiilor. Adoptăm, în 2027, programul naţional de prevenţie şi consiliere pentru adicţii, cu prioritate pentru copii şi adolescenţi. Dezvoltăm servicii comunitare şi ambulatorii de sănătate mintală, ca alternativă la internarea îndelungată, includem treptat serviciile psihologice în pachetul decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în limita resurselor FNUASS, adoptăm în 2027 planul de acţiune pentru sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor şi oferim sprijin psihologic personalului medical, precizează sursa citată.

* se va implementa Planul naţional de îngrijiri paliative: creştem finanţarea paliaţiei şi dezvoltăm centre publice de paliaţie pentru copii, se mai spune în programul de guvernare.

Planul pentru spitale

În ceea ce priveşte spitalele, Cabinetul Niculescu va urmări:

* elaborarea, în 2027, a hărţii naţionale a nevoilor de sănătate, pe judeţe şi regiuni, ca bază pentru reorganizarea reţelei.

Adaptăm numărul de paturi cu spitalizare continuă la nevoile judeţene şi regionale, prioritar prin reconversia lor în ambulatoriu şi spitalizare de zi, şi reîncadrăm spitalele în categorii: de interes strategic, I, II şi III. Niciun serviciu medical nu se desfiinţează înainte ca alternativa din aceeaşi zonă să funcţioneze, iar unităţile autorităţilor locale se convertesc numai în acord cu acestea. Introducem criterii de performanţă pentru şefii de secţie şi comitetele directoare, legăm sporurile personalului de indicatori de performanţă medicală şi dezvoltăm consorţii de spitale şi achiziţii comune. Reorganizăm sau comasăm direcţiile de sănătate publică şi Institutul Naţional de Sănătate Publică şi reorganizăm reţeaua de transfuzie sanguină, cu centre regionale de stocare şi prelucrare a sângelui, se menţionează la capitolul Sănătate.

* se adaptează sistemul de rezidenţiat şi se includ module de perfecţionare, încă din timpul rezidenţiatului, pentru supraspecializări (proceduri intervenţionale, utilizarea echipamentelor de epurare extracorporeală etc.).

* se adaptează sistemul de gărzi şi se regândeşte modul de efectuare a gărzilor în funcţie de specificul unităţilor sanitare şi al specialităţilor (de exemplu, gărzi de monitorizare, gărzi de urgenţă, gărzi la domiciliu, gărzi intervenţionale), cu tarifare diferită.

Actualizăm treptat tarifele de gardă la valoarea venitului aflat în plată, condiţionat de echilibrul dintre contribuţii, resursele disponibile şi angajamentele pentru cheltuieli, pentru un cadru de finanţare predictibil şi sustenabil în conformitate cu traiectoria fiscal bugetară. Introducem plata gărzilor pentru rezidenţi în funcţie de anul de studiu, începând cu anul I. Reducem progresiv deficitul de personal medical în funcţie de nevoile regionale şi locale de servicii medicale. Modernizăm şi regândim mecanismele pentru stabilirea normativului de personal. Stabilim normativul de personal în funcţie de tipul de unitate sanitară, complexitatea cazurilor, numărul de pacienţi şi adresabilitatea pacienţilor la serviciile medicale la nivel local şi regional, se mai arată în document.

* va fi adoptată o legislaţie nouă privind malpraxisul, pentru a acoperi un vid legislativ important.

* se finalizează investiţiile în spitale şi clădiri noi din Programul Sănătate, inclusiv spitalele regionale Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova, şi se investeşte în alte spitale din împrumuturi externe, alte surse sau parteneriat public-privat. Împreună cu Banca Mondială, dăm în folosinţă centrele de arşi gravi de la Timişoara, Târgu Mureş şi Bucureşti (pentru copii) şi pornim un nou proiect de construcţie a unui centru pentru arşi gravi (adulţi) în Bucureşti, mai menţionează documentul.

Referitor la medicamente, se are în vedere reducerea adaosurile comerciale pe lanţul medicamentului.

Reducem centrele de permanenţă urbane în favoarea ambulatoriului, convertim unităţile cu grad redus de ocupare în ambulatorii sau spitale de recuperare şi paliaţie, adaptăm gradual tarifele CNAS la costurile reale şi facem achiziţii centralizate pentru unele produse ale spitalelor şi ambulanţelor, prin Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate. Rezidenţii din sistemul privat sunt plătiţi parţial de unitatea medicală, iar contractul celor care lucrează în alte unităţi în timpul programului din sistemul public se desface. Controlul fraudei devine sistemic, pe baza analizei de risc a datelor CNAS, inclusiv pentru concediile medicale fictive; din 2027, fiecare pacient vede online serviciile decontate în numele său, potrivit programului de guvernare.

Se va implementa Strategia naţională de digitalizare în sănătate, cu planuri de acţiune regionale. Operaţionalizăm platforma informatică a asigurărilor de sănătate, pentru acces facil, debirocratizare şi eliminarea fraudelor, şi dosarul electronic de sănătate, cu protecţia maximă a datelor personale. Extindem reglementarea şi finanţarea telemedicinii şi implementăm un sistem naţional de securitate cibernetică şi de protecţie a datelor în sănătate, se mai spune în document, conform Agerpres.