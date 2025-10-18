Pas important pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași. Anunțul Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății a anunțat, sâmbătă, 18 octombrie, că a fost semnat contractul de lucrări pentru construcția Spitalului Regional de Urgență din Iași.

Spitalul Regional de Urgență Iași: proiect de 3,23 miliarde lei

„La sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, a fost semnat contractul de lucrări, faza a doua, pentru Spitalul Regional de Urgență Iași”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Sursa foto: Ministerul Sănătății, Facebook

„După ani de amânări, promisiuni sterile și planuri care au rămas doar pe hârtie, vorbim în sfârșit despre fapte”, potrivit ministrului Alexandru Rogobete.

Valoarea totală a proiectului este de 3,23 miliarde lei, iar lucrările din etapa a doua au o valoare de 1,69 miliarde lei. Spitalul va avea 850 de paturi și va ocupa peste 200.000 de metri pătrați construiți.

„Spitalul Regional de Urgență Iași va deveni centrul medical de excelență al Moldovei, cu dotări de ultimă generație și condiții moderne pentru medici și personalul medical. Oamenii trebuie să vadă și să simtă că România se schimbă. Că pentru prima dată, în sănătate, nu mai vorbim doar despre conferințe și declarații, ci despre fapte concrete. Pentru că încrederea nu se câștigă din vorbe, ci din lucruri care se întâmplă”, mai spune ministrul Sănătății.

Mai mult, autoritățile anunță că la Craiova lucrările sunt deja în desfășurare, în timp ce la Cluj se apropie de final licitația, urmând ca, în prima parte a anului viitor, să fie semnat și acolo contractul de execuție.