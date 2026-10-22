Factorii care agravează acneea: Ce trebuie să eviți și secretul vitaminei D. Prof. univ. dr. Olga Simionescu, explicații / video

Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatovenerolog

Expunerea la soare, anumite alimente și produsele nepotrivite pentru ten agravează acneea. Prof. univ. dr. Olga Simionescu a spus ce trebuie să eviți dacă te confrunți cu acnee și dacă vitamina D ajută la tratarea ei.

Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatovenerolog, a explicat că expunerea la soare și anumite alimente pot agrava acneea, motiv pentru care recomandă evitarea lor. Potrivit medicului, unele creme de protecție solară și produse pentru ten pot favoriza apariția acneei.

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„Este necesară evitarea agenților precipitanți, adică soare, alimente picante, variații de temperatură, fast food și exces de dulciuri. Este necesară evitarea soarelui pentru că se usucă la soare, la început, și apoi soarele reactivează orice infecție, ori noi avem două tipuri de probleme. Vom avea Propionibacterium acnes și Stafilococul auriu.

Toate, după expunerea la soare, vor înflori și inflamația va fi redutabilă. Deci pacienții cu acnee trebuie să se protejeze împotriva soarelui, dar agenții ecrani pe care ei îi folosesc împotriva acneei, ei înșiși pot fi comedogeni. Deci dacă nu sunt bine aleși, agenții ecrani folosiți împotriva soarelui pot determina acnee”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu.

Pacienții își agravează acneea fără să-și dea seama. Prof. univ. dr. Olga Simionescu: Noi nu știm ce fac ei acasă

Prof. univ. dr. Olga Simionescu a spus că pacienții își pot agrava singuri acneea atunci când aplică pe față produse nepotrivite. Medicul nu știe ce face pacientul acasă, motiv pentru care comunicarea dintre medic și pacient e foarte importantă.

„Noi avem agenții ecrani special pentru pacienții cu acnee spre a evita acest efect comedogen. Problema este că noi nu știm ce face pacientul acasă, pentru că el are un ritual de îngrijire. Noi nu știm.

Își dă cu produsul recomandat de către AI, dar el dacă își pune alte produse comedogene... Fetele astea stau toată ziua și caută și își mai pun o mască nu știu de care și dacă celelalte produse sunt comedogene sau nu se pupă cu recomandarea... Trebuie să ai o comunicare bună cu pacientul, cu familia acestuia”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu.

Ajută vitamina D la tratarea acneei?

Prof. univ. dr. Olga Simionescu a explicat că vitamina D are efect antiinflamator și poate fi utilă în tratarea unor probleme ale pielii, dar în cazul acneei, ea nu este neapărat eficientă, dacă pacientul are deja un nivel bun.

„Vitamina D e utilă pentru pacienții cu acnee?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Vitamina D e un antiinflamator. Dacă ai niveluri bune, nu neapărat. Vitamina D e utilă extraordinar în psoriazis, în dermatita atopică, însă, în acnee dacă nivelurile tale sunt bune, nu neapărat”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu la emisiunea Academia de Sănătate de pe DC News și DC Medical.