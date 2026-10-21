Ce îi convinge pe medici să vină la Buzău. Claudiu Damian: 7 angajări într-o lună și alte 4 posturi scoase la concurs

Claudiu Damian

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău este model de bune practici. O arată activitatea medicală şi financiară din primul semestru din 2026. Veniturile spitalului au depăşit valoarea contractată cu CNAS.

"Astăzi am analizat, împreună cu medicii Spitalului Județean de Urgență Buzău, activitatea medicală și financiară din primul semestru al anului.

Rezultatele sunt bune: veniturile realizate au depășit valoarea contractată cu Casa de Asigurări de Sănătate. Este meritul întregii echipe.

Le-am mulțumit și i-am felicitat pe colegii cu cele mai bune rezultate raportat la numărul de pacienți internați. Implicarea lor face diferența în fiecare secție și pentru fiecare om care trece pragul spitalului.

După prezentare, am discutat deschis despre ce putem îmbunătăți pentru pacienți, iar ideile lor vor fi puse în practică.

In ultima lună s-au alaturat 7 medici pe specialități importante, urmând ca înca 4 doctori sa sustină examenele pe post în maximum 2 săptămâni.

Mulțumesc Consiliului Județean Buzău pentru sprijin și tuturor colegilor pentru dăruire!", a transmis, pe Facebook, Claudiu Damian, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Dar cum s-a reuşit asta? Cum a reuşit Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău să atragă 7 medici într-o singură lună? Care sunt principalele realizări ale spitalului? Despre aceste lucruri, DC News a discutat chiar cu managerul Claudiu Damian.

Stimulentele pentru medici, avantaj competitiv

DC News: Cum aţi reuşit să atrageţi 7 medici într-o lună? Ce i-a convins să aleagă Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău?

"Noi, de peste 10 ani, împreună cu Consiliul Județean, acordăm cele mai multe stimulente medicilor care vin la Spitalul Județean și rămân pe contract pe perioadă nedeterminată. De exemplu, în șase luni le dăm 12 stimulente, ceea ce înseamnă că, raportat la salariul minim pe economie, ar veni undeva la 28.500 lei net, cu condiția ca 2 ani să nu plece. Le decontăm chiria în valoare de 1.500 lei.

Iar pentru medicii care vin să facă gărzi la Spitalul Județean, le dăm stimulente la un număr de gărzi pe fiecare specialitate. De exemplu, dacă sunt medici rezidenți în ultimii ani care pot face gărzi, pentru 3 gărzi le dăm 1.500 lei net, pentru 4 gărzi, 2.000 lei net.

Iar pentru medicii care lucrează în Spitalul Județean, la 5 gărzi le dăm 2.000 lei net. Pentru secțiile cu risc crescut (gen UPU/ATI), la 8 gărzi le dăm 3.000 lei net. La 3-6 gărzi le dăm 3.000 lei net, iar pe celelalte specialități, la 5 gărzi le dăm 2.000 lei net", a transmis Claudiu Damian.

DC News: Ce s-a schimbat în organizarea spitalului pentru a obţine rezultatele anunţate?

"Am făcut modificări de structură după fiecare analiză anuală, astfel încât să putem fi profitabili. Am redus paturi în unele secții, am mărit acolo unde am văzut că se poate mai mult și unde am găsit medici pe specialități.

De exemplu, gastroenterologia era un compartiment în cadrul medicinei interne și am făcut-o secție de sine stătătoare, cu 45 de paturi. Acest lucru a adus o plusvaloare atât financiară, cât și ca imagine: pacienții nu mai pleacă la București pentru hemoragii, sunt tratați la Buzău de către medici gastroenterologi.

Am adus specialități noi, precum neurochirurgia, acum un an și jumătate, o specialitate care lipsea din spitalul județean. Avem o plajă mare de pacienți, dar sunt şi medici foarte, foarte buni.

Avem o colaborare cu medici radiologi intervenționiști care vin de două ori pe săptămână și efectuează intervenții. Am deschis și un cabinet de somnologie, pe care nu îl mai are nimeni în jurul județului. Aici avem un mare plus și un mare câștig. De asemenea, s-a făcut o secție de ortopedie, o secție de cronici și sunt multe alte lucruri pe care le-am îmbunătățit astfel încât să putem depăși contractul cu Casa de Asigurări", a mai punctat Claudiu Damian.

Paradox în sănătate. Spitalul Judeţean Buzău a depăşit valoarea contractului cu CNAS, dar asta nu îi ajută

Claudiu Damian atrage atenţia, însă, că în ciuda faptului că Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a depăşit valoarea contractului cu Casa de Asigurări, acest lucru nu ajută spitalul.

"Dar asta nu ne ajută foarte mult. Paradoxal, depășim valoarea de contract, dar în același timp, după cum bine știm, de peste 12 ani tariful decontat de Casa Națională a crescut doar de două ori: o dată cu 10% și o dată cu 5%. Ceea ce clar ne afectează foarte mult, pentru că dacă ne gândim doar la ultimul an, creșterile la energie, medicamente și utilități au fost de cel puțin 10%. Degeaba depășesc contractul dacă nu avem un echilibru cu scumpirile care vin din afară", a mai precizat el.

Intervenţii noi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

DC News: Care sunt realizările echipei care vă fac mândru, dar pe care publicul nu le ştie foarte bine?

"Noi am pus toate reuşitele și pe pagina spitalului. Din luna aprilie avem un consorțiu cu Spitalul Universitar. S-au făcut primele intervenții cu domnul profesor Cârstoiu la secția de ortopedie, două intervenții foarte dificile care s-au realizat la Spitalul Județean.

Eu nu sunt medic, nu aș vrea să spun vreo intervenție medicală care să nu fie conformă cu realitatea, dar au fost intervenții la neurochirurgie, extirpări de tumori care se făceau doar la București. Pentru noi a fost o mare realizare și o bucurie, pentru că am arătat că putem atrage pacienți chiar și din județele învecinate. De exemplu, la neurologie vin pacienți de la Ploiești, pentru că noi asigurăm gărzile, iar la Ploiești câteodată gărzile nu sunt asigurate și vin pentru consulturi la Buzău. La fel ne ajută și ei când nu avem noi gardă pe neurochirurgie și le trimitem pacienți acolo", a mai spus Claudiu Damian.

Aşteptările managerului de spital de la noul Guvern

DC News: Ce aşteptări aveţi de la noul Guvern şi de la Ministerul Sănătăţii?

"Până la căderea guvernului am fost secretar de stat. Împreună cu domnul Alexandru Rogobete aveam multe lucruri de definitivat. Ca să vă răspund la ce așteptări avem: neapărat reglarea bugetului și rectificarea bugetară, astfel încât să nu avem deficiențe pentru programele naționale. Eu, până acum, m-am drămuit și nu am avut discontinuități la aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare.

Și acum, cu noul guvern, știu că prioritatea ministrului Alexandru Rogobete este aceasta; deja ne-au trimis machete prin care să transmitem sumele necesare pentru a funcționa în normalitate pe toate programele, pe UPU-SMURD și pe sumele venite de la bugetul de stat", a completat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.