Motivul pentru care nu e bine să păstrezi alimentele în pungi biodegradabile, explicat de Mihaela Bilic. Ce se întâmplă cu ele

Sursa foto: Agerpres

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă ca pungile biodegradabile să fie folosite doar pentru transport, nu și pentru a păstra alimentele.

Într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a spus că pungile biodegradabile nu sunt potrivite pentru păstrarea alimentelor, pentru că se vor strica mai repede decât de obicei.

Aceasta recomandă păstrarea fructelor și legumelor în pungi de plastic sau celofan, a pâinii în pungi de hârtie sau celofan, iar a mezelurilor și brânzeturilor în hârtie cerată.

„Știți cu toții pungile biodegradabile. Vestea bună? Chiar sunt biodegradabile, se dezintegrează rapid. Vestea mai puțin bună? Miros urât și alimentele păstrate în astfel de pungi se degradează accelerat, se strică rapid.

Legumele se înmoaie și se deshidratează, pâinea păstrată în pungă biodegradabilă mucegăiește, mezelurile și brânzeturile se mâzguiesc și își schimbă în rău gustul.

Atunci în ce păstrăm corect alimentele? Fructele și legumele în pungi de plastic sau de celofan. Așa rămân proaspete. Pâinea în pungă de hârtie sau de celofan, iar mezelurile și brânzeturile, bineînțeles, în hârtie cerată.

Deci punga biodegradabilă este pentru transport, de păstrat, nu le păstrăm în ea”, a spus medicul nutriționist Mihaela Bilic în videoclipul postat pe pagina de Facebook.