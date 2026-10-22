Cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu, distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al UMF "Carol Davila" în cadrul Congresului UMFCD 2026

Ceremonia oficială de deschidere a Congresului UMFCD 2026 / Foto Facebook UMF

Joi seară a avut loc ceremonia oficială de deschidere a Congresului UMFCD 2026, desfășurat în perioada 22–24 octombrie sub tema „Perspective Interdisciplinare". Un moment aparte a fost sesiunea de medicină spațială, în cadrul căreia cosmonautul Dumitru Prunariu, primul român care a zburat în spațiu, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UMFCD.

Joi seară a avut loc ceremonia oficială de deschidere a Congresului UMFCD 2026, desfășurat în perioada 22–24 octombrie sub tema „Perspective Interdisciplinare".

"Evenimentul reunește cadre didactice, medici, farmaciști, medici dentiști, cercetători, rezidenți și studenți, alături de invitați din țară și din străinătate. Tema ediției reflectă o realitate a medicinei actuale: cele mai bune rezultate pentru pacienți se obțin atunci când specialitățile lucrează împreună.



Prima zi a Congresului UMFCD 2026, în cinci săli, în paralel



Ziua de joi a adus în dezbatere teme de mare actualitate:



Oncologie multidisciplinară – standardele viitorului în chirurgia mamară din Centrele de Excelență, neoplaziile primitive multiple, neuro-oncologia în era medicinei de precizie, cardio-oncologia (update 2026), manifestările paraneoplazice (sesiune organizată împreună cu Colegiul Medicilor din București) și comunicarea în psiho-oncologie.



Chirurgie modernă – chirurgia minim-invazivă hepato-bilio-pancreatică, colaborarea dintre chirurgia generală și microchirurgia reconstructivă, trauma toracică de la UPU la terapie intensivă și medicina personalizată prin tehnologii 3D.



Cardiologie și metabolism – obezitatea și boala cardiovasculară, terapiile hipolipemiante, convergențele cardio-hepatice și recuperarea cardiovasculară precoce.

Boli infecțioase și prevenție – eliminarea hepatitelor virale în România, vaccinarea pacienților cu boli cronice, conceptul One Health și o masă rotundă de politici de sănătate organizată împreună cu ESWI (European Scientific Working Group on Influenza), cu experți europeni în prevenirea infecțiilor respiratorii.



Neuroștiințe, medicină internă și cercetare – tulburările cognitive, bolile hepatice cronice avansate, fragilitatea vârstnicului oncologic, nutriția și inflamația cronică, medicina de familie în echipa multidisciplinară și sesiunea dedicată medicinei personalizate în cadrul proiectului ROGEN.



Un moment aparte al zilei a fost sesiunea de medicină spațială, în cadrul căreia cosmonautul Dumitru Prunariu, primul român care a zburat în spațiu, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UMFCD", a transmis Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", pe o rețea socială.

Dumitru Prunariu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UMFCD

"Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti aduce un omagiu unei personalităţi care a deschis drumul României către spaţiu. Totodată, universitatea subliniază deschiderea comunităţii sale academice către domeniile de frontieră ale ştiinţei. (...) Prin activitatea sa, România a avut o voce importantă în cooperarea internaţională în domeniul spaţial. Legătura sa cu spaţiul continuă şi astăzi: din 2017, asteroidul 10707 Prunariu îi poartă numele", au transmis reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior.

Dumitru-Dorin Prunariu este primul şi singurul român care a ajuns în spaţiu. Zborul său cosmic, din 1981, l-a făcut al 103-lea om din lume care a călătorit dincolo de atmosfera Pământului.

După misiunea spaţială, cariera sa a continuat la cel mai înalt nivel. A condus Agenţia Spaţială Română şi a fost preşedintele Comitetului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extraatmosferic.

Prezentările din cadrul sesiunii au arătat "cât de strâns sunt legate" în prezent explorarea spaţiului şi medicina