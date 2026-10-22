Tratamentul pentru acnee despre care s-a spus că ar provoca depresie. Prof. dr. Olga Simionescu: Ce trebuie să știe pacienții / video

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Acneea nu este întotdeauna o afecțiune ușoară, iar formele severe afectează profund stima de sine a tinerilor. Prof. dr. Olga Simionescu a spus ce tratamente sunt disponibile în 2026 pentru formele grave și pentru cicatricile pe care le lasă.

Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatovenerolog, a explicat, în emisiunea Academia de Sănătate, realizată de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, cum se manifestă formele grave de acnee, ce opțiuni există pentru tratarea leziunilor și a cicatricilor și de ce e important ca tratamentul să fie monitorizat atent.

Video:

„Se vindecă, în unele cazuri, cancerul, în alte cazuri se transformă într-o boală cronică. HIV-ul este deja o boală cronică, dar n-au rezolvat acneea, despre care se spune că este o boală ușoară”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Pe formele ușoare-medii da, dar pe formele nodulare, pe formele conglobate, că uneori sunt noduli care se lipesc, pe formele fulminante, pe formele care lasă cicatrici nu reprezintă o boală ușoară, reprezintă o boală care îi distruge stima de sine adolescentului, care implică familia, care presupune niște tratamente uneori contraindicate”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu.

2026 vine cu rezolvări extraordinare ale acneei

Prof. univ. dr. Olga Simionescu a explicat că există tratamente noi pentru acneea severă și pentru cicatricile lăsate de aceasta. Printre soluții se numără laserul și terapiile care ajută pielea să se refacă, iar în unele cazuri rezultatele pot fi foarte bune.

„Soluțiile nu sunt atât de eficiente”, a spus Val Vâlcu.

„Să știți că 2026 vine cu rezolvări extraordinare ale acneei și pe formele acestea. Inclusiv pentru cicatrici avem posibilități la care n-am fi gândit acum 20 de ani.

În primul rând, o cicatrice în piele se formează dacă, la nivel histologic, depășești dermul papilar superficial. Atunci vorbești de o cicatrice. Cu cât nodulul e mai mare și mai profund, cu atât cicatricile vor fi mai mari, confluate.

De altfel, noi avem și o scală a cicatricilor. Apoi, trebuie descrise. Apoi, există terapii novatoare - laser fracționat împreună cu terapii regenerative care folosesc plasma îmbogățită în trombocite.

Practic, noi raportăm și cazuri în cazul cercetărilor în care, efectiv, un om care avea toată fața brăzdată de cicatrici nu le mai are. Eu zic că sunt achiziții foarte importante, numai că presupune costuri, pentru că ele nu se fac în sistemul public. Presupune adezivitatea pacientului, adică să vină. Presupune tehnologie, presupune etică, onestitate din partea medicului”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu.

Acneea, o problemă a unității pilosebacee

Prof. univ. dr. Olga Simionescu a spus că medicul stabilește mai întâi ce tip de acnee are pacientul și dacă acesta poate respecta tratamentul care i se recomandă.

„Cum funcționează? Vine pentru prima dată la doctor”, a spus Val Vâlcu.

„Îi stabilești ce tip de acnee are, vezi dacă pacientul e compliant sau noncompliant, pentru că degeaba îi dai un tratament, inclusiv acesta local, dacă el nu o să și-l facă. Vezi dacă are nevoie de tratament pe cale generală. Dacă e copil până în 18 ani, îi trebuie avizul unuia dintre părinți și acest aviz trebuie să fie scris. Îi explici cât mai bine în ce constă boala, pentru că acneea e, de fapt, o problemă a unității pilosebacee.

Firul de păr și glanda sebacee comunică printr-un duct și în momentul în care crește cantitatea de sebum, că este genetic, că-i pe stres, că-i dintr-un sindrom de ovare polichistice asociat, atunci această comunicare e deficitară și se umflă firul de păr, se sparge și se suprainfectează”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu.

Tratamentul cu retinoizi orali nu provoacă tulburare depresivă!

Prof. univ. dr. Olga Simionescu a spus că medicamentele cu retinoizi orali pot fi folosite pentru tratarea acneei, dacă medicul alege cu atenție pacienții și stabilește doza corectă. Tratamentul poate dura aproximativ un an și poate provoca efecte adverse - uscăciunea pielii, iritații.

„Tratamentul era cu un medicament cu retinoizi orali și s-a spus că împinge la suicid. Ăsta a fost reproșul”, a spus Val Vâlcu.

„E un medicament sigur, dacă alegi bine pacienții. Se dă pe scară largă atât în Statele Unite, unde e autorizat de către FDA, cât și în Europa și în România. Este și rambursat parțial prin medicul de familie.

El nu face depresie psihică, deci nu face tulburare depresivă, scrie foarte clar în cărți că este ultra-sigur, însă pacientul trebuie bine selecționat, trebuie să-i faci un profil lipidic, să-i cauți funcția hepatică, transaminazele, îl și monitorizezi, îi faci investigații înainte de tratament, apoi investigații pe durata tratamentului.

Tratamentul cu retinoizi orali durează cam un an de zile. El trebuie bine dozat, pentru că am văzut persoane care primeau doze prea mari sau persoane care erau mult subdozate.

Pacientul trebuie să înțeleagă că există reacții adverse, uscăciunea mucoaselor, leziuni eczematoase, unii arată fatigabilitate, iritabilitate, dar cea mai mare parte a pacienților tolerează bine acest tratament, dacă el este indicat. Însă mai avem și cicline, mai avem tratamente antibiotice pe cale orală”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu la emisiunea Academia de Sănătate de pe DC News și DC Medical.