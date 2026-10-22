Alexandru Rafila, mesaj pentru cei 160.000 de asistenți medicali și moașe din România: „Fac diferența în fiecare zi”

Alexandru Rafila, la Conferinţa aniversară a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România / Foto Facebook Alexandru Rafila

Alexandru Rafila a participat, joi, la conferinţa aniversară a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR). Fostul ministru al Sănătății, actual deputat, a felicitat cei 160.000 de asistenți medicali, evidențiind rolul lor esențial.

Evenimentul a fost organizat sub motto-ul "Un sfert de secol de excelenţă şi dedicare", cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate a organizaţiei. Astfel, s-a marcat un moment important pentru o profesie esenţială în funcţionarea sistemului de sănătate şi s-a adus în prim-plan oamenii care, prin competenţă, responsabilitate şi empatie, sunt alături de pacienţi în unele dintre cele mai vulnerabile momente ale vieţii.

”Dincolo de strategii și proiecte, sunt oamenii care îngrijesc și alină suferința”, subliniază Rafila

”Am o apreciere deosebită pentru asistenții medicali și moașele din România, pentru profesionalismul lor, empatia cu care își fac meseria și felul în care sunt alături de oameni în momentele cele mai importante și mai vulnerabile ale vieții.



În cei 25 de ani de la înființare, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a contribuit la dezvoltarea și susținerea acestei profesii. Vorbim despre un corp profesional impresionant, care reunește 160.000 de membri și fără de care sistemul nostru de sănătate nu ar putea funcționa.



La aniversare au fost prezenți doamna Mirabela Grădinaru, reprezentantul Administrației Prezidențiale, noul ministru al Sănătății, invitați din partea unor instituții publice, universități și organizații profesionale din domeniul sănătății, o dovadă a importanței și a respectului de care se bucură această profesie.



Pentru mine, asistenții medicali și moașele sunt profesioniști care fac diferența în fiecare zi. Sunt alături încă din primele clipe ale vieții, prin îngrijirea gravidelor și a nou-născuților, și ne însoțesc, cu grijă și devotament, în toate etapele vieții.



Mă bucur că am avut ocazia să colaborez foarte bine cu aceasta organizație profesională în proiecte importante pentru sistemul de sănătate, atât la nivel național, precum Strategia națională pentru resurse umane în sănătate, cât și la nivel internațional, inclusiv în demersurile privind documentele de poziție ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa. Am apreciat deschiderea pentru dialog și implicarea în inițiative care pot contribui la dezvoltarea sistemului sanitar.



Cred că un sistem de sănătate mai bun se construiește împreună, prin respect, parteneriat și recunoașterea contribuției fiecărui profesionist. Dincolo de strategii și proiecte, sunt oamenii care îngrijesc, încurajează și alină suferința, zi de zi.



La mulți ani Ordinul Asistentilor Medicali din Romania și tutoror asistenților medicali și moașelor! Vă mulțumesc pentru profesionalism, pentru dăruire și pentru tot ceea ce faceți pentru sănătatea și binele oamenilor”, a transmis Alexandru Rafila, pe o rețea socială.

"Actul medical înseamnă mai mult decât cunoştinţe şi competenţă. Înseamnă empatie. Înseamnă încurajare. Înseamnă capacitatea de a reda unui om speranţa şi încrederea în propriile puteri. Dincolo de tratamente şi proceduri, asistenţii medicali şi moaşele oferă sprijin, linişte şi încredere. Sunt alături de oameni la naştere, în perioadele dificile ale bolii, în procesul de recuperare şi în numeroase alte momente în care grija unui profesionist poate schimba felul în care un pacient îşi trăieşte experienţa medicală. Pentru profesionalismul, dedicarea şi omenia cu care sunt alături de oameni, în fiecare zi, le datorăm respect şi recunoştinţă, a fost mesajul Mirabelei Grădinaru, potrivit unei postări pe pagina de Facebook România în Lumină.

Alături de Mirabela Grădinaru s-a aflat şi consilierul de stat pentru relaţia cu societatea civilă din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Diana Punga.

Participarea la evenimentele care aduc împreună profesionişti, organizaţii şi reprezentanţi ai instituţiilor publice este o oportunitate de a consolida dialogul dintre societatea civilă şi autorităţi şi de a evidenţia contribuţia comunităţilor profesionale la dezvoltarea societăţii. (...) Evenimentul a fost un prilej de recunoaştere a contribuţiei unei comunităţi profesionale esenţiale pentru societate, dar şi de reflecţie asupra rolului pe care organizaţiile profesionale îl au în reprezentarea intereselor membrilor lor, promovarea standardelor de calitate şi dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii şi solidarităţii, a scris ea pe Facebook.

În domeniul sănătăţii, această contribuţie este cu atât mai importantă, a transmis Diana Punga

Dincolo de competenţa profesională şi de standardele de practică, grija faţă de oameni presupune empatie, respect şi înţelegerea vulnerabilităţilor cu care aceştia se confruntă. Asistenţii medicali şi moaşele sunt, zi de zi, alături de oameni în momente decisive ale vieţii, iar munca lor merită recunoaştere şi susţinere.

Organizaţiile profesionale au un rol important în consolidarea acestor valori, prin reprezentare, formare continuă, promovarea bunelor practici şi dialogul constant cu instituţiile publice. O colaborare reală între autorităţi, organizaţii profesionale şi societatea civilă poate contribui la politici publice mai bine adaptate nevoilor oamenilor şi la servicii publice mai responsabile şi mai eficiente.



La 25 de ani de activitate, OAMGMAMR oferă un exemplu relevant despre importanţa continuităţii, a solidarităţii profesionale şi a implicării organizate în beneficiul comunităţii, a fost mesajul reprezentantului Administraţiei Prezidenţiale.