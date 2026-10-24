Lucian Heiuș a avut cancer. „Mă simt de parcă nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat”

Lucian Heiuș

Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, a avut cancer.

Lucian Heiuș a spus că acum patru luni s-a operat de cancer de prostată. Astăzi se simte de parcă nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Își trăiește viața cu bucurie și recunoștință. Lucian Heiuș a primit șansa de a merge mai departe, de a se bucura de fiecare zi și de a privi viața cu aceeași încredere ca înainte.

Ce este cancerul de prostată

Cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice diagnosticate la bărbați în România. De obicei, acest tip de tumoră genitală la bărbat are o evoluție lentă, afectează preponderent bărbații vârstnici și de cele mai multe ori este lipsită de simptome în stadiile incipiente, informează SANADOR.

În lipsa tratamentului necesar, cancerul de prostată poate duce la complicații severe, printre care se numără cancerul pelvin avansat, sau la cancer de prostată cu metastaze, precum metastaze la coloana vertebrală, ducând spre exemplu la apariția unor tumori sacrale. Uneori, cancerul de prostată poate duce la apariția bolii oligometastatice pelvine, care poate avea ca indicație de tratament, cu efecte bune pe termen lung, ședințe de stereotaxie pentru boală oligometastatică pelvină.

În primele stadii ale cancerului de prostată, simptomatologia poate fi absentă, atipică sau asemănătoare celei provocate de hiperplazia de prostată. În stadiile mai avansate, pacienții pot acuza mai multe semne și simptome, precum: scăderea presiunii jetului urinar; polakiurie (urinări frecvente, în cantități mici); disurie (durere la urinare); retenție urinară; hematurie (prezența sângelui în urină) sau hemospermie (prezența sângelui în spermă); disfuncție erectilă și scădere în greutate.

Frecvent, un adenocarcinom de prostată este diagnosticat după vârsta de 50 ani, vârsta medie la momentul diagnosticului fiind de 60-65 ani. Riscul dezvoltării cancerului de prostată crește pe măsura înaintării în vârstă.

Un factor de risc important în această patologie este reprezentat de antecedentele familiale de cancer de prostată sau un istoric familial de cancer mamar. În aceste situații, pacientul poate beneficia de un consult de genetică medicală și de testare BRCA, pentru evaluarea riscului apariției cancerului de prostată. Dacă va considera necesar, medicul poate recomanda efectuarea unor teste genetice pentru cancer.

Cancerul de prostată poate fi depistat printr-o simplă analiză de sânge. Dr. Mihai Dobra: Ce trebuie să știe toți bărbații de peste 45 de ani

Cancerul de prostată poate fi depistat cu ajutorul unei analize de sânge, recomandată în special bărbaților de peste 45 de ani. Dr. Mihai Dobra a spus că această testare este foarte importantă și trebuie corelată cu alte investigații pentru stabilirea diagnosticului.



Dr. Mihai Dobra, medic primar în chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni, a spus că, în România, cancerul este descoperit uneori prea târziu, când boala este deja avansată. Pentru depistarea cancerului de prostată, medicul recomandă analiza de sânge PSA, mai ales pentru bărbații care au trecut de vârsta de 45 de ani.

„Dacă ne referim la cancerul de prostată, varianta cea mai simplă și la îndemâna tuturor este antigenul specific al prostatei (PSA), de care toată lumea a auzit și nădăjduiesc că orice bărbat după 45 de ani îl are în cap. Medicul de familie, de asemenea, ar trebui să indice valorile de screening prin analiza de sânge, care se numește PSA”, a spus dr. Mihai Dobra la DC News și DC Medical.

Dr. Mihai Dobra: Nu orice cancer de prostată trebuie operat



Potrivit dr. Mihai Dobra, nu orice cancer de prostată se operează, iar pentru stabilirea diagnosticului testul PSA trebuie corelat cu alte investigații.

„Cancerul de prostată este o entitate foarte diferită de celelalte cancere. Ceea ce este surprinzător la acest cancer de prostată este că există și noțiunea de supradiagnostic. Nu orice cancer de prostată trebuie operat. Adică o supraintervenție. PSA se corelează cu o multitudine de alte analize. În momentul ăsta, vorbim de evaluări genice, inclusiv tușeul rectal poate fi o componentă importantă în diagnosticul cancerului de prostată. Nu mai vorbim de imagistica de înaltă performanță, cum ar fi IRM-ul multiparametric dedicat prostatei”, a spus dr. Mihai Dobra. Medicul a explicat că ecografia este cea care poate depista tumorile renale, dar rezultatul depinde de experiența medicului care o efectuează și o interpretează.

Colaborator SANADOR, Dr. Mihai Adrian Dobra este medic primar urologie, doctor în științe medicale, cu competențe în litotriție extracorporală și ultrasonografie generală. Are un interes deosebit pentru tratamentul multimodal complet minim invaziv al litiazei urinare și pentru chirurgia oncologică. Are o experiență operatorie bogată și realizează și intervenții chirurgicale pentru cazuri complexe. Face parte din echipa de prelevare și transplant renal de la un important spital din București.