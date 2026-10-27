Prof. univ. dr. Cătălina Poiană (CMR), întâlnire cu Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: Plata gărzilor efectuate de medici, printre temele de discuție

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Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România (CMR) și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, au discutat mai multe aspecte importante, astăzi, printre care remunerarea gărzilor efectuate de medici.

"Președinta Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a avut, în această după-amiază, o întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. În cadrul discuțiilor, au fost prezentate principalele obiective ale Colegiului Medicilor din România legate de activitatea medicilor, precum și în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de sănătate", a transmis CMR.

Principalele obiective ale Colegiului Medicilor din România

"Discuțiile au vizat și crearea unui grup de lucru instituțional pentru identificarea soluțiilor necesare acoperirii vidului legislativ în domeniul malpraxisului și elaborării unei noi legi în acest domeniu. Colegiul Medicilor din România și-a exprimat disponibilitatea pentru dialog și implicare activă în acest proces.

De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost discutată necesitatea unei remunerări corespunzătoare a activității medicilor în gardă. În acest context, ministrul Sănătății a prezentat perspectiva plății progresive a gărzilor, inclusiv pentru medicii rezidenți. Colegiul Medicilor din România așteaptă implementarea acestei inițiative și consideră că personalul medical trebuie remunerat corespunzător pentru munca depusă.

Totodată, o altă temă abordată a fost identificarea unor soluții pentru încurajarea și susținerea profesională a medicilor rezidenți, precum și formularea unor propuneri de modificări legislative pentru debirocratizarea și accelerarea mecanismelor de recunoaștere profesională și echivalare a calificărilor, inclusiv pentru tinerii medici care se întorc din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord", se mai arată în comunicat.

De asemenea, Colegiul Medicilor din România "își reafirmă disponibilitatea pentru dialog și un parteneriat instituțional transparent cu Ministerul Sănătății, în vederea dezvoltării continue a sistemului de sănătate și a susținerii personalului medical, precum și pentru creșterea calității actului medical."

Reamintim că, în luna iunie, Colegiul Medicilor din România trăgea un semnal de alarmă privind problemele din sistemul de rezidențiat, caracterizat de suprasolicitare, lipsa plății gărzilor și deficit cronic de somn, după cazul medicului rezident de la Spitalul Floreasca din București, găsit mort în toaleta unității medicale.

Priorităţile lui Alexandru Rogobete

De asemenea, Alexandru Rogobete vorbea, încă dinainte ca Guvernul Niculescu să fie învestit, despre priorităţile pe care le avea de atunci în vedere, în calitate de ministru al Sănătății, menționând printre ele și "reorganizarea sistemului de gărzi" împreună cu "plata corectă a acestora".

"Pentru perioada următoare, îmi propun câteva priorități clare, care să continue ceea ce am început și să corecteze problemele care încă apasă sistemul.

În primul rând, finanțarea sănătății trebuie să devină predictibilă. Spitalele, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate nu pot funcționa permanent sub presiunea blocajelor financiare. Este nevoie de resurse suficiente, dar și de responsabilitate în utilizarea fiecărui leu.

Personalul medical reprezintă o prioritate majoră. Îmi propun reorganizarea sistemului de gărzi, plata corectă a acestora, inclusiv pentru medicii rezidenți încă din anul I, și reducerea treptată a deficitului de personal. Nu putem vorbi despre performanță medicală fără să respectăm oamenii care țin sistemul în funcțiune.

Accesul rapid și neîntrerupt la medicamente trebuie să devină o regulă, nu o excepție. Construim mecanisme moderne de evaluare și compensare, operaționalizarea Fondului de Inovație și parteneriate transparente cu industria farmaceutică, astfel încât pacienții să beneficieze mai repede de tratamente inovatoare", sublinia Alexandru Rogobete.