Neurologia românească pe scena științifică mondială: trei reuniuni internaționale majore în Coreea de Sud

O delegație a României a participat la trei evenimente internaționale majore dedicate neurologiei și neuroabilitării.

Expertiza medicală și științifică românească a fost reprezentată la trei manifestări internaționale majore dedicate neurologiei, neuroreabilitării și accidentului vascular cerebral (AVC), desfășurate în Coreea de Sud, în perioada 14–23 octombrie 2026, contribuind la schimbul de expertiză, la educația medicală și la dialogul internațional privind viitorul acestor domenii: Congresul Mondial de Neuroreabilitare (WCNR 2026)-ediția a XIV-a, cea de-V-a ediție a programului internațional Rehabilitation Course Series și la Congresul Mondial dedicat Accidentului Vascular Cerebral (WSC 2026)-ediția XVIII.

Cele trei evenimente au reunit specialiști, cercetători și reprezentanți ai organizațiilor academice internaționale pentru a analiza cele mai recente progrese în cercetarea neurologică, recuperarea funcțiilor cerebrale și îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu afecțiuni neurologice. Printre temele centrale s-au numărat dezvoltarea terapiilor bazate pe dovezi științifice, integrarea tehnologiilor inovatoare în practica medicală, formarea profesioniștilor din domeniu și consolidarea cooperării internaționale.

Participarea delegației române, condusă de prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu, a inclus prezentări științifice, activități de educație medicală și întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale de profil, cu accent pe sănătatea creierului, mecanismele recuperării neurologice și optimizarea îngrijirii persoanelor afectate de AVC.

”Pentru neurologia românească, valoarea acestor reuniuni depășește dimensiunea reprezentării profesionale. Ele creează premisele integrării mai profunde a cercetării și practicii medicale din România în circuitul internațional al cunoașterii, facilitează accesul la cele mai noi direcții de cercetare și contribuie la dezvoltarea unor parteneriate durabile în domeniul educației medicale și al cercetării științifice. Totodată, participarea specialiștilor români la dialogul internațional consolidează capacitatea noastră de a contribui la elaborarea unor abordări moderne, fundamentate pe dovezi, în prevenția, tratamentul și recuperarea afecțiunilor neurologice” a declarat Prof. Dr. Dafin Mureşanu, președintele Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) şi al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS).

Acesta a adăugat: ”Consider că una dintre direcțiile esențiale pentru viitorul neurologiei este depășirea fragmentării dintre cercetarea fundamentală, practica clinică și reabilitare, în favoarea unei perspective integrate asupra sănătății creierului și a recuperării funcționale. În acest context, schimbul internațional de expertiză și dezvoltarea educației medicale continue au un rol determinant în transpunerea progresului științific în beneficii concrete pentru pacienți”.

Neuroreabilitarea, în centrul cercetării și colaborării internaționale

Desfășurat în perioada 14–17 octombrie 2026, la Daegu, cel de-al 14-lea Congres Mondial de Neuroreabilitare (WCNR 2026) a reunit aproximativ 1.400 de participanți. Evenimentul a fost organizat de Federația Mondială de Neuroreabilitare (WFNR), în colaborare cu Societatea Coreeană de Neuroreabilitare, și a oferit o platformă de prezentare a progreselor în înțelegerea, tratamentul și recuperarea afecțiunilor neurologice.

Programul științific a abordat teme precum utilizarea inteligenței artificiale și a neurotehnologiilor, interfețele creier–computer, reabilitarea robotică, telereabilitarea, recuperarea post-AVC, managementul spasticității, recuperarea cognitivă și repararea neuronală. O atenție deosebită a fost acordată abordărilor multidisciplinare și dezvoltării unor servicii de neuroreabilitare accesibile și de calitate.

În cadrul congresului, Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu a susținut prelegerea plenară „Este sănătatea creierului un concept valid?”, în care a abordat fundamentarea și relevanța acestui concept pentru cercetarea și practica medicală contemporană.

Totodată, a prezentat lucrarea științifică „De la sănătatea creierului la neurorecuperare: progrese globale în neuroreabilitare”, dedicată evoluțiilor din domeniu și unei perspective integrate asupra sănătății creierului de-a lungul vieții.

„Congresul Mondial de Neuroreabilitare constituie o platformă științifică de referință pentru evaluarea progreselor din domeniu și pentru conturarea direcțiilor strategice de dezvoltare a neuroreabilitării la nivel internațional. Consider că abordarea sănătății creierului într-o perspectivă integrativă, pe întreg parcursul vieții, este esențială pentru corelarea mecanismelor fiziopatologice cu strategiile de prevenție, intervenție terapeutică și recuperare funcțională. În același timp, dezvoltarea neurotehnologiilor și integrarea inteligenței artificiale impun consolidarea fundamentării științifice a intervențiilor și evaluarea riguroasă a relevanței lor clinice” a subliniat Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu.

În cadrul acestui eveniment, delegația României a participat la o sesiune dedicată rolului multimodalității în neuroreabilitare, precum și la o sesiune comună WFNR–Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology (AMN), consacrată dialogului interdisciplinar dintre specialiștii în neuroreabilitare și neurotraumatologie.

Congresul a marcat și momente importante pentru comunitatea internațională de profil, între care preluarea președinției WFNR de către Prof. Nam-Jong Paik, după mandatul Prof. Volker Hömberg, precum și dezvoltarea unei colaborări educaționale între EFNR și Federația Indiană de Neuroreabilitare (IFNR).

Un aspect extrem de important pentru neurologia românească, cât și pentru cea europeană este legat de faptul că, în cadrul alegerilor World Federation of Neurorehabilitation (WFNR), ce au avut loc, în Coreea, Președintele Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS), Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu a fost reales în boardul celei mai mari organizații mondiale de neuroreabilitare în poziția de chairman al comitetului pentru relații internaționale.

Formarea specialiștilor, o componentă esențială a neuroreabilitării moderne

În perioada 19–20 octombrie 2026, la Severance Rehabilitation Hospital din Seul, s-a desfășurat cea de-a cincea ediție a programului internațional Rehabilitation Course Series, organizat în format hibrid.

Cursul a fost co-organizat de Federația Mondială de Neuroreabilitare (WFNR), Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și Research Institute of Rehabilitation Medicine din cadrul Facultății de Medicină a Universității Yonsei.

Programul a urmărit dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesioniștilor implicați în recuperarea neurologică, printr-o abordare care a îmbinat fundamentarea științifică, evaluarea clinică și intervenția terapeutică.

Cele patru module tematice au vizat recuperarea funcției motorii, relația dintre cogniție și depresie, evaluarea și tratamentul tulburărilor de deglutiție, precum și mecanismele și metodele moderne de recuperare a limbajului. Activitățile au inclus prezentări de specialitate, discuții pe cazuri clinice și familiarizarea cu metode de evaluare instrumentală și intervenție terapeutică.

Prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu a contribuit activ la organizarea și desfășurarea programului, în calitate de co-coordonator al cursului, alături de prof. Volker Hömberg coordonând totodată, împreună cu dr. Sabahat Wasti, modulul dedicat afaziei.

Programul a abordat complexitatea recuperării limbajului, relația dintre funcțiile lingvistice și cele cognitive, mecanismele recuperării cerebrale și rolul intervențiilor terapeutice integrate, inclusiv al tratamentelor adjuvante.

„Formarea continuă a specialiștilor reprezintă o condiție fundamentală pentru progresul neuroreabilitării. Transferul cunoașterii științifice în practica clinică și dezvoltarea competențelor interdisciplinare sunt esențiale pentru optimizarea recuperării neurologice și individualizarea intervențiilor terapeutice în beneficiul pacienților”a precizat Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu.

Prin componenta sa teoretică și practică, programul a facilitat schimbul de experiență între specialiști și dezvoltarea competențelor necesare unei neuroreabilitări adaptate particularităților și nevoilor fiecărui pacient.

Accidentul vascular cerebral: progrese în tratament, prevenție și recuperare

Cel de-al 18-lea Congres Mondial dedicat Accidentului Vascular Cerebral (WSC 2026) s-a desfășurat la Seul, în perioada 21–23 octombrie 2026, fiind organizat de Organizația Mondială de AVC (World Stroke Organization – WSO), în colaborare cu Societatea Coreeană de AVC (Korean Stroke Society).

Evenimentul a reunit aproximativ 2.500 de participanți și a oferit un cadru internațional pentru prezentarea celor mai recente rezultate ale cercetării în prevenția, diagnosticul, tratamentul și recuperarea după AVC. Programul a inclus 108 sesiuni, 498 de prezentări, aproximativ 220 de speakeri, 13 sesiuni tematice, șase sesiuni de postere.

Temele abordate au inclus terapiile de reperfuzie și intervențiile acute, trombectomia mecanică, managementul hemoragiei intracerebrale, prevenția secundară, evaluarea riscului vascular și cardiac, medicina personalizată, genetica, biomarkerii, imagistica avansată și utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor digitale în îngrijirea pacienților.

Recuperarea și reabilitarea post-AVC au reprezentat, de asemenea, direcții importante ale programului, în contextul preocupărilor internaționale privind reducerea inegalităților în accesul la tratament și îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Discuțiile au vizat prioritățile de dezvoltare în neurologie, cercetare, educație și practică medicală, precum și consolidarea parteneriatelor și a abordărilor multidisciplinare menite să îmbunătățească accesul pacienților la tratament și recuperare.

Un moment important al participării l-a reprezentat intervenția Prof. Univ. Dr. Dafin în cadrul sesiunii comune WSO–WFNR, unde a prezentat tema „Conceptul de rezervă cerebrală în accidentul vascular cerebral” („The Concept of Brain Reserve in Stroke”).

Subiectul a adus în discuție relevanța rezervei cerebrale pentru înțelegerea diferențelor dintre pacienți în ceea ce privește evoluția bolii și recuperarea după AVC.

Cooperarea internațională și transferul cunoașterii, priorități pentru viitorul neurologiei

Cele trei manifestări desfășurate în Coreea de Sud au evidențiat complementaritatea dintre cercetarea științifică, educația medicală și cooperarea internațională în dezvoltarea neurologiei și neuroreabilitării.

De la aprofundarea conceptului de sănătate a creierului și a mecanismelor recuperării neurologice până la formarea specialiștilor și îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu AVC, temele abordate au reflectat preocuparea comunității științifice internaționale pentru soluții integrate, fundamentate pe dovezi și adaptate nevoilor individuale.

Prin prezentările științifice, activitatea educațională și participarea la reuniunile organizațiilor internaționale de profil, delegația României, condusă de prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu a contribuit la dialogul privind direcțiile de dezvoltare ale neuroreabilitării, rolul rezervei cerebrale în recuperare și importanța transpunerii cunoștințelor științifice în practica medicală.

„Participarea neurologilor români la reuniuni științifice internaționale de anvergură, precum Congresul Mondial de Neuroreabilitare, programul Rehabilitation Course Series și Congresul Mondial dedicat Accidentului Vascular Cerebral, desfășurate în Coreea de Sud, reflectă importanța implicării active a comunității noastre academice în dialogul științific global. Astfel de platforme oferă oportunități valoroase pentru prezentarea contribuțiilor științifice, consolidarea parteneriatelor internaționale și transferul cunoașterii către practica medicală. Este esențial ca această participare să se concretizeze în colaborări durabile, dezvoltarea cercetării și formarea noilor generații de specialiști, contribuind la afirmarea neurologiei românești și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu afecțiuni neurologice” a concluzionat Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu

Consolidarea colaborării dintre organizațiile academice și profesioniștii din domeniu rămâne esențială pentru dezvoltarea unor strategii mai eficiente de prevenție, tratament și recuperare, precum și pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate pentru persoanele afectate de boli neurologice.

Informații suplimentare:

Congresul Mondial de Neuroreabilitare – WCNR 2026: https://wfnr-congress.org/

Rehabilitation Course Series: https://efnr.org/rehabilitation-course-series-korea/

Congresul Mondial dedicat Accidentului Vascular Cerebral - WSC 2026: https://worldstrokecongress.org/

The European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR)

EFNR este o organizație științifică internațională nonprofit dedicată cercetării, educației, schimburilor intelectuale, activităților de advocacy și filantropice în domeniul medical al neuroreabilitării și al ariilor de expertiză conexe. Având sediul permanent la Viena, EFNR are în componenţa sa membri din toate ţările Uniunii Europene, la care se adaugă şi alţi specialişti şi cercetători ştiinţifici în domeniul neurologiei din întreaga lume.

The World Federation for NeuroRehabilitation-WFNR

Înființată în 1996, WFNR este o organizație multidisciplinară, cu sediul în Marea Britanie și deschisă tuturor profesioniștilor din întreaga lume implicați în domeniul neuroreabilitării. WFNR numără în prezent peste 5.000 de membri în întreaga lume, 38 de grupuri de interes special și are afiliate 41 de Societăți Naționale de profil din diferite țări

Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară

Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (ANM) este o organizație internațională de top al cărei focus principal este reprezentat de promovarea progreselor în domeniul neurotraumatologiei într-o manieră holistică, bazată pe patru piloni: educație, practici clinice, cercetare și inovație, și susținerea dezvoltării domeniului. De la înființare și până în prezent, Academia și-a mărit considerabil numărul de membri (˃600) și parteneriate internaționale (10), promovând colaborarea globală între experții în neurotraumatologie. Totodată, Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară este implicată, alături de alte societăți științifice internaționale, în dezvoltarea ghidurilor clinice în domeniul neurotraumatologiei, neurorecuperării post-traumatisme cranio-cerebrale, oferind modele practice de îngrijire centrată pe pacient, bazată pe dovezi.