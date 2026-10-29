Tromboliza, tratamentul minune pentru AVC. Dr. George Burlacu anunţă "rezultate uneori chiar uimitoare". Timpul, condiţie crucială

AVC/ fotografie realizată cu ajutorul ChatGPT

Din articol Care sunt semnele unui AVC

Tromboliza este tratamentul care dă cele mai bune rezultate în cazul accidentului vascular cerebral, spune dr. George Burlacu, de la spitalul clinic Sanador. Totul depinde, însă, de timpul de la simptome la intervenţie.

Dr. George Burlacu, medic specialist medicină de familie, cu competențe în asistență medicală de urgență prespitalicească și asistență medicală de urgență pentru structurile de primire a urgențelor, la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat la interviurile DC News şi DC Medical că tromboliza este tratamentul cel mai eficient în cazul AVC-ului, însă totul depinde de timpul de la apariţia simptomelor la tratament.

"AVC-ul e o afecţiune foarte frecventă. Camerele de gardă au în fiecare zi pacienţi cu AVC, şi aici vorbim de pacienţi cu accident vascular cerebral ischemic, care implică şi posibilitatea de tratament modern, numit tromboliză. Noi, din câte ştiu, am fost primul spital privat unde s-a făcut o tromboliză, cu succes. Pacientul a fost externat cu succes, fără deficite motorii. Acest tratament modern dă rezultate foarte, foarte bune, uneori chiar uimitoare. Pacientul vine cu deficite motorii, nu poate vorbi, are asimetrie facială, iar după o oră de tromboliză intravenoasă, dacă ne încadrăm in intervalul de timp, pacientul îşi revine ca prin minune.

Practic, cheagul de sânge care blochează în creier se dizolvă. Cu condiţia să ne încadrăm în 4,5 ore. În cazuri selecţionate, putem prelungi până la 24 de ore acest timp. Este vorba de 4 ore şi jumătate de la debutul simptomelor. Şi aici pacienţii, aparţinătorii, martorii, ar trebui să recunoască semnele, ca pacientul să beneficieze de tratament", a declarat dr. George Burlacu la interviurile DC News şi DC Medical.

Care sunt semnele unui AVC

"Semnele clasice de AVC sunt deficit motor pe o parte a corpului, adică pacientul nu mai are forţă în mâna şi piciorul de pe o singură parte, sau doar în mână sau doar în picior, asimetrie facială, adică pacienţii descriu că le-a căzut gura, vorbitul de cuvinte fără sens sau lipsa vorbirii, iar în cazuri mai rare o ameţeală puternică, o buimăceală cum o descriu pacienţii. Dar care nu se ameliorează în nicio poziţie.

Astea sunt simptomele principale ale unui AVC. Uneori sunt simptome discrete şi aici greşesc pacienţii de foarte multe ori. Simt că nu mai rostesc bine cuvintele şi zic că e ceva trecător, nu dau importanţă, iar când se agravează, după ce au trecut cele 4,5 ore în care e eficientă tromboliza, e prea târziu.

Cazuri mai serioase sunt când se instalează brusc un AVC, pacienţii cad şi nu se mai pot mişca ca să ceară ajutor. Atunci avem nevoie de martori, de aparţinători", a mai declarat dr. George Burlacu.