Rogobete: "Demersurile pentru un nou centru destinat marilor arşi în Bucureşti ar putea începe în 2027"

Alexandru Rogobete/ Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că demersurile pentru construirea unui nou centru destinat pacienţilor cu arsuri grave în Bucureşti ar putea începe în 2027.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a evidențiat necesitatea dezvoltării infrastructurii medicale pentru tratarea pacienţilor cu arsuri grave.

Necesitatea unui centru de mare arși în România

"Domnule prim ministru, vreau să vă mulţumesc pentru încredere şi cred că împreună putem nu doar să mai inaugurăm spitale, pentru că mai sunt câteva, dar cred că împreună putem începe chiar construcţia pentru noi spitale în România, iar Bucureştiul are o restanţă de suflet.

O restanţă pentru demnitatea oamenilor care acum 11 ani au trecut printr-o mare tragedie. În România există trei centre de arşi grav: unul la Timişoara, unul la Târgu Mureş, care sunt finalizate.

Cel din Bucureşti pentru copii, dar în România mai este nevoie de un centru pentru arşi grav în Bucureşti şi sper ca anul viitor să putem începe demersurile pentru acest mare proiect de care evident domnul ministru al Finanţelor ştie foarte bine", a spus ministrul Alexandru Rogobete, la festivitatea de predare a noului Centru de Diagnostic, Tratament şi Cercetare a Tuberculozei către Institutul Naţional de Pneumoftiziologie "Marius Nasta".

Rogobete, mulțumiri reprezentanților Guvernului

Ministrul Alexandru Rogobete a mulţumit reprezentanţilor Guvernului care au sprijinit investiţiile în sănătate, subliniind-ul pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru prioritizarea plăţilor şi a bugetelor destinate sectorului medical, dar şi pe fostul ministru interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, pentru deblocarea situaţiei spitalului prin acte normative.

Rogobete a subliniat că realizarea proiectelor de infrastructură medicală presupune muncă în echipă şi încredere între instituţiile implicate, exprimându-şi speranţa că autorităţile vor putea continua inaugurarea unor spitale şi vor putea începe construcţia unor noi unităţi medicale, scrie Agerpres.