Vladimir Putin ameninţă Europa. "Suntem pregătiţi de război. Dar nu vor fi câştigători"

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Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse, spune că ţara sa este pregătită de un război cu Europa, dar anunţă că dintr-un asemenea conflict nu vor fi câştigători.

Vladimir Putin transmite că Federaţia Rusă susţine orice paşi necesari pentru restabilirea relaţiilor cu ţările europene, după ce marţi a avut discuţii telefonice cu liderii Norvegiei şi Finlandei. Cu toate astea, spune că dacă tensiunile vor escalada, "nu vor fi câştigători".

"În primul rând, suntem pregătiţi, dar nu vrem un război cu Europa. Dacă cineva îşi doreşte, să se pregătească, dar acum nu şi-au atins scopul de a învinge strategic Rusia. Dacă lucrurile merg prea departe, nu va fi niciun câştigător. Să nu uite nimeni asta", a declarat Vladimir Putin, într-o aluzie la un posibil război nuclear.

Discuţiile dintre Stubb, Stoere şi Putin au adus şi critici

Preşedintele finlandez Alexander Stubb şi premierul norvegian Jonas Gahr Stoere au avut discuţii "sincere şi substanţiale" cu Vladimir Putin, în încercarea de a influenţa poziţia Rusiei în conflictul din Ucraina.

Stoere a declarat că atât el, cât şi Stubb, au "subliniat importanţa dezescaladării", dar şi că ambii şi-au exprimat sprijinul pentru Ucraina.

După apelul telefonic, însă, cei doi lideri au fost criticaţi de omologii lor nordici. Premierul danez Mette Frederiksen a transmis că "liderii europeni trebuie să fie uniţi în privinţa Ucrainei", în timp ce premierul suedez Ulf Kristersson a declarat că alţi lideri europeni nu au fost informaţi despre discuţii.

But the move attracted criticism from their Nordic counterparts including Danish prime minister Mette Frederiksen as they urged Europe’s leaders to “stick together” on Ukraine.

Vladimir Putin, anunţ despre Marea Baltică. "Să nu o transformăm în strâmtoarea Ormuz"





Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat că Marea Baltică nu ar trebui să fie pusă în aceeaşi situaţie ca strâmtoarea Ormuz.

"Îşi doreşte cineva aceeaşi situaţie în Marea Baltică ca în Strâmtoarea Ormuz? Nu ştiu. Noi nu ne dorim asta, dar vom răspunde oricărei provocări", a declarat Putin, citat de Independent.

Reacţia Ucrainei după discuţiile dintre liderii Norvegiei şi Finlandei cu Putin

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a admis miercuri că discuţia telefonică pe care au avut-o în ziua precedentă doi lideri nordici cu preşedintele rus Vladimir Putin putea fi mai bine coordonată, având în vedere criticile venite apoi din partea altor susţinători europeni ai Ucrainei, dar a atras atenţia că ţara sa nu poate pierde timpul în dezbateri "interminabile" despre cine ar trebui să reprezinte vocea Europei, consemnează agenţia EFE.

"Ucraina doreşte să pună capăt acestui război. Încercăm să profităm de orice oportunitate. Prin urmare, salutăm această conversaţie. O considerăm un pas înainte în eforturile noastre de pace", a declarat Sibiga la Consiliul Nordic, care se desfăşoară până joi în capitala finlandeză Helsinki.

Convorbirea telefonică pe care au avut-o marţi cu Putin preşedintele finlandez Alexander Stubb şi premierul norvegian Jonas Gahr Store "a fost coordonată cu noi", a confirmat ministrul ucrainean de externe. În acest fel, a explicat Sîbiga, cei doi lideri i-au putut transmite liderului de la Kremlin "viziunea şi semnalele" preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai mult, şeful diplomaţiei ucrainene a pledat pentru "continuarea acestui tip de discuţii" între liderii europeni şi Putin, deşi a admis că în aceste demersuri coordonarea ar putea fi îmbunătăţită, având în vedere criticile şi scepticismul exprimate de unii lideri europeni, în special premierii danez şi suedez, Mette Frederiksen şi Ulf Kristersson, care susţin că nu ar trebui discutat cu Putin atât timp cât acesta nu opreşte războiul şi nu se retrage din Ucraina.

"Probabil că da, avem nevoie de o mai bună coordonare, este adevărat. Dar, vedeţi, timpul este limitat, iar noi în Ucraina avem o altă percepţie asupra timpului. Nu mai avem timp", a subliniat ministrul ucrainean.

"Trebuie să ne accelerăm eforturile de pace şi, încă o dată, trebuie să definim noul rol al Europei. Nu avem nevoie de dezbateri interminabile despre cine va reprezenta (Uniunea Europeană), grupuri ad-hoc sau foşti lideri. Avem nevoie de o politică a unei singure voci. De aceea, această discuţie telefonică a fost cu adevărat importantă şi o apreciem", a insistat Sîbiga.