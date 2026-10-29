Update: Patru oameni au murit/ Un elicopter al armatei italiene, cu 15 persoane la bord, s-a prăbușit în Bosnia

Elicopter militar prăbușit în Bosnia. Sursa foto: Mp220mp, X

Din articol Elicopterul aparținea armatei italiene

Un elicopter al forței europene care avea 15 persoane la bord s-a prăbușit, joi, în Bosnia și Herțegovina. Patru oameni au murit în urma accidentului, iar alții au fost răniți.

UPDATE: Patru oameni au murit în urma accidentului

Patru membri ai misiunii forţei europene în Bosnia şi Herţegovina (EUFOR) au murit şi alţi 11 au fost răniţi joi, în urma prăbuşirii unui elicopter militar italian în nord-estul ţării, a aflat AFP de la o sursă medicală.

„În total, erau 15 persoane la bordul elicopterului. Trei persoane au decedat în urma prăbuşirii. Douăsprezece persoane au fost transportate la spitalul nostru. Din păcate, o a patra persoană a cedat în urma rănilor la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului din Brcko, Salih Ibrahimbegovic.

Știre inițială

Trei persoane şi-au pierdut viaţa după ce un elicopter al forţei europene în Bosnia şi Herţegovina, cu 15 persoane la bord, s-a prăbuşit joi în nord-estul ţării „în timpul unei operaţiuni de rutină”, potrivit informaţiilor transmise de televiziunea publică Federalna, informează EFE.

„EUFOR poate confirma că astăzi s-a produs un accident în timpul unei operaţiuni de rutină în zona Brcko, ducând la prăbuşirea uneia dintre aeronavele sale”, a precizat comandamentul EUFOR de la Sarajevo, care nu a menţionat eventuale victime militare, transmite AFP.

Comunicatul precizează că nu a fost rănit niciun civil şi că accidentul nu a provocat niciun prejudiciu infrastructurilor civile.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 16:00 (15:00 GMT), în localitatea Gorice din apropierea oraşului Brcko, a adăugat postul de televiziune, care a adăugat că răniţii au fost transportaţi la spital, transmite EFE.

Elicopterul aparținea armatei italiene

Potrivit portalului Klix.ba, elicopterul avariat, despre care a publicat fotografii în care acesta apare complet distrus, era un elicopter ICH-47F Chinook aparţinând armatei italiene, iar toate victimele sunt de naţionalitate italiană.

Martori oculari au relatat aceluiaşi portal că au văzut cum elicopterul a început să se învârtească în aer înainte de a se prăbuşi.

BREAKING: An Italian CH-47 helicopter on the EUFOR Althea mission crashed near Brčko, Bosnia, on Thursday. The Brčko mayor reports 3 dead and 12 injured; Italy's Defence Ministry has not officially confirmed casualties. Rescue teams are on site; the cause is under investigation. https://t.co/D6WRhvQZDv — HINT News (@9415st) October 29, 2026

Primarul din Brcko, Sinisa Milic, a confirmat puţin mai târziu pentru televiziunea RTRS din Republika Srpska cifrele privind morţii şi răniţii.

Potrivit mai multor media locale, mai mulţi membri ai echipajului aflat la bordul elicopterului prăbuşit au murit sau au fost răniţi, informaţie pe care AFP nu a putut să o confirme imediat nici cu poliţia regională din Brcko, la 180 km nord de Sarajevo, şi nici cu forţa europeană.

„EUFOR va desfăşura o anchetă completă şi amănunţită asupra acestui incident şi va furniza informaţii suplimentare de îndată ce faptele vor fi stabilite şi la momentul potrivit”, a subliniat organizaţia în comunicatul său.

Operaţiunea Althea, cunoscută oficial ca Forţa Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina (EUFOR), este o misiune militară care are scopul de a supraveghea implementarea militară a Acordului de la Dayton din 1995.

EUFOR are desfăşuraţi câteva sute de militari în Bosnia şi Herţegovina, potrivit Agerpres.

Incidentul de astăzi este similar cu momentul în care un elicopter militar Venom, de fabricație americană, s-a prăbușit în Cehia, în luna iulie. Atunci, la bordul aeronavei, se aflau cinci militari. Unul dintre aceștia a murit.

De asemenea, un eveniment similar a avut loc și în luna martie, când trei militari quatarezi şi trei cetăţeni turci au murit în urma prăbuşirii unui elicopter în apele teritoriale ale Qatarului.