Șase persoane au murit după prăbușirea unui elicopter în apele Qatarului

Trei militari quatarezi şi trei cetăţeni turci, dintre care un militar şi-au pierdut viaţa duminică în urma prăbuşirii unui elicopter în apele teritoriale ale Qatarului, a informat pe X ministerul apărării de la Doha, citat de AFP.

Pilotul elicopterului este în continuare dat dispărut, a precizat aceeaşi sursă.

Cu câteva ore înainte de a anunţa bilanţul, ministerul afirmase că prăbuşirea a fost cauzată de o defecţiune tehnică în timpul unui zbor de rutină.6