Șase persoane au murit după prăbușirea unui elicopter în apele Qatarului
Data actualizării: 12:36 22 Mar 2026 | Data publicării: 12:21 22 Mar 2026

Șase persoane au murit după prăbușirea unui elicopter în apele Qatarului
Autor: Dana Mihai

elicopter Imagine cu elicopter. Foto: Pixabay

Un elicopter s-a prăbușit în apele teritoriale ale Qatarului, provocând moartea a șase persoane, în timp ce pilotul este în continuare dat dispărut.

Trei militari quatarezi şi trei cetăţeni turci, dintre care un militar şi-au pierdut viaţa duminică în urma prăbuşirii unui elicopter în apele teritoriale ale Qatarului, a informat pe X ministerul apărării de la Doha, citat de AFP.

Pilotul elicopterului este în continuare dat dispărut, a precizat aceeaşi sursă.

Cu câteva ore înainte de a anunţa bilanţul, ministerul afirmase că prăbuşirea a fost cauzată de o defecţiune tehnică în timpul unui zbor de rutină.6

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
LOTO: Peste 11,66 milioane de euro report la extragerea Joker de duminică, 22 martie, 2026
Publicat acum 25 minute
Iranul recrutează din Germania membri ai clanurilor pentru celule teroriste
Publicat acum 34 minute
Bărbat rănit grav după ce a fost atacat de un urs
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Prima sesiune de admitere la Academia Da Vinci: probe de gândire critică, interviuri motivaționale și exerciții de echipă
Publicat acum 1 ora si 13 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 47 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Netanyahu ordonă distrugerea podurilor Hezbollah din sudul Libanului
Publicat acum 8 ore si 4 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 22 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 1 ora si 13 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
