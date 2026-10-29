Lituania reintroduce serviciul militar obligatoriu, pe fondul amenințărilor Rusiei

Soldați pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Lituania, stat aflat pe Flancul Estic, a anunțat joi, 29 octombrie, că va reintroduce serviciul militar obligatoriu începând cu anul 2032. Măsura trebuie să primească aprobarea Parlamentului.

Lituania a anunţat, joi, că intenţionează să extindă serviciul militar pentru tineri şi să reintroducă recrutarea generală în 2032, în contextul escaladării tensiunilor cu Rusia vecină, transmite dpa.

Măsura a fost luată astăzi, 29 octombrie, la Vilnius, de Consiliul pentru Securitate Naţională al Lituaniei, ţară membră a NATO şi a Uniunii Europene.

„Am decis că recrutarea generală va fi introdusă începând din 2032”, a declarat preşedintele Gitanas Nauseda după şedinţa Consiliului pentru Securitate Naţională. Planul trebuie să fie aprobat de parlament pentru a putea intra în vigoare.

Lituania a reintrodus parțial serviciul militar în 2015, după anexarea Crimeei

În 2015, Lituania a reintrodus parţial serviciul militar (ce fusese abolit în 2008) ca răspuns la anexarea ilegală a peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014.

Potrivit lui Nauseda, peste 5.000 de bărbaţi tineri sunt recrutaţi în fiecare an pentru o instruire de bază de nouă luni. Numărul va creşte la 7.500 odată cu introducerea serviciului militar general.

Tinerele vor continua să efectueze pregătirea militară doar în cazul în care doresc acest lucru, la fel ca până acum, a precizat şeful statului lituanian.

Costurile tranziţiei către noul sistem se vor ridica la 120 de milioane de euro, potrivit Agerpres.

Incidente multiple cu drone în țările baltice

Lituania, stat aflat pe Flancul Estic, se confruntă cu efecte importante ale războiului declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022, asemenea altor state NATO, precum România.

În ultimii ani, țara baltică a înregistrat incidente cu drone atât la granițele sale, cât și pe teritoriul național, evenimente care s-au amplificat în anul 2026. Cel mai recent incident a avut loc pe 18 octombrie, când o dronă a intrat dinspre Polonia și s-a prăbușit în nordul Lituaniei, resturile sale lovind o maşină, fără a face răniţi.

În zona statelor baltice au avut loc, pe parcursul acestui an, mai multe incidente de acest fel. În luna mai, o dronă care a intrat în spațiul aerian eston a fost doborâtă de un avion F-16 românesc din Detașamentul Carpathian Vipers.