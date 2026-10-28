Canada nu va primi statutul de „membru asociat” din partea UE. Mai multe state membre se opun propunerii Ursulei von der Leyen

În centru, premierul canadian Carney și președinta CE, Ursula von der Leyen/Sursa foto: Agerpres

Uniunea Europeană renunță la ideea de a acorda Canadei statutul de „membru asociat”, după ce mai multe state membre s-au opus acestei propuneri.

Țările UE au renunțat la ideea de a oferi Canadei statutul de „membru asociat” al blocului comunitar, optând în schimb pentru o formulare mai puțin ambițioasă, care promite o „asociere tot mai strânsă”, potrivit celei mai recente versiuni a proiectului de declarație, consultată de Politico.

Mai multe state UE se opun statutului de „membru asociat” pentru Canada

Mai multe țări, printre care Germania, Grecia și Franța, s-au opus menționării statutului de „membru asociat” într-o declarație comună UE-Canada, care urmează să fie publicată la Montreal, mâine, 29 octombrie, potrivit mai multor diplomați. Canada va găzdui Summitul Canada-Uniunea Europeană (UE), la Montreal, în perioada 29-30 octombrie.

În cadrul Summitului, prim-ministrul canadian Carney va colabora cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a transforma „punctele forte complementare în beneficii concrete pentru cetățenii noștri”, se arată într-un comunicat al guvernului canadian.

„Împreună, vom oferi mai multe opțiuni și costuri mai mici pentru consumatori, noi piețe de export pentru întreprinderi și oportunități mai mari pentru tineri de a trăi, munci și studia unde doresc - în Canada sau în UE. Summitul va valorifica impulsul acumulat de la lansarea de anul trecut a Noului Parteneriat Strategic UE-Canada pentru Viitor și a Parteneriatului pentru Securitate și Apărare.

De atunci, Canada a devenit prima țară non-europeană care s-a alăturat inițiativei SAFE a UE, deblocând oportunități și acces pe piață în valoare de sute de milioane de dolari pentru industriile de apărare, întreprinderile și lucrătorii canadieni. Prim-ministrul Carney a aprofundat implicarea Canadei cu partenerii europeni, devenind primul lider non-european care participă la Summitul Comunității Politice Europene. De asemenea, el s-a adresat Parlamentului European luna trecută, unde și-a prezentat viziunea pentru o nouă alianță pentru viitor. Summitul Canada-UE din 2026 va transforma această viziune de la ambiție la acțiune”, precizează Executivul de la Ottawa.

Propunerea Ursulei von der Leyen privind statutul Canadei în relația cu UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propusese inițial acordarea statutului de „membru asociat” pentru Canada în discursul său privind Starea Uniunii din septembrie, luând prin surprindere unele state membre.

O versiune anterioară a declarației comune prevedea că UE și Canada vor „lucra pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul de membru asociat, care să reflecte, prin această asociere mai strânsă, eforturile și cooperarea noastră comune în vederea atingerii obiectivelor împărtășite privind prosperitatea, securitatea economică și autonomia strategică”.

În versiunea actuală, textul prevede: „Vom crea o asociere și mai strânsă între Canada și UE (...) și vom lucra pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul unei asocieri tot mai strânse a Canadei cu UE, fără a ajunge însă la statutul de membru cu drepturi depline”.

Într-o altă parte a declarației, formularea „asociere și mai strânsă” este înlocuită cu „asociere tot mai strânsă”.

Textul trebuie încă aprobat în forma finală. Deși statele UE nu se pun de acord asupra termenilor care ar trebui să descrie relația cu Canada, Bruxellesul nu își reduce oferta privind un parteneriat mult extins.

„Vestea bună este că denumirile sau terminologia specifică nu contează. Ceea ce contează este diferența pe care o va face pentru viața canadienilor”, a declarat, marți, premierul canadian Mark Carney.