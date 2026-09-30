Canada, invitată să devină "membru asociat" al UE. Un parteneriat amplu va fi anunțat la summitul de la Montreal

Sursa Foto: Mark Carney

Canada ar putea deveni „membru asociat” al Uniunii Europene, în timp ce Bruxellesul și Ottawa pregătesc un parteneriat amplu, ce urmează să fie anunțat la summitul de la Montreal.

Uniunea Europeană și Canada pregătesc un acord amplu prin care vor să își aprofundeze cooperarea în mai multe domenii strategice. Noul parteneriat urmează să fie prezentat luna viitoare, în cadrul summitului UE-Canada de la Montreal, potrivit Politico.

Printre măsurile care ar urma să fie anunțate se numără eliminarea treptată a unor bariere din comerțul digital, intensificarea sprijinului acordat Ucrainei și investiții comune pentru combaterea incendiilor alimentate de schimbările climatice.

Planurile sunt prezentate într-un proiect de declarație comună transmis ambasadorilor statelor membre înaintea reuniunii care va începe pe 29 octombrie. Documentul, consultat de Politico, pornește de la schimbările rapide produse la nivel internațional.

Ursula von der Leyen a sugerat ca statul canadian să primească statutul de membru asociat al UE

„Lumea se schimbă rapid și se confruntă cu provocări geopolitice fără precedent, precum și cu dificultăți în domeniile comerțului, energiei, tehnologiei, climei și resurselor”, se arată în document.

Aprofundarea relației dintre Bruxelles și Ottawa are loc într-un context comercial internațional complicat, marcat inclusiv de măsurile tarifare promovate de administrația Donald Trump. În acest context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a sugerat luna aceasta ca statul canadian să primească statutul de membru asociat al UE. Propunerea a fost urmată de o amenințare din partea lui Trump privind introducerea unor noi taxe vamale.

Proiectul declarației subliniază avantajele economice și comerciale pe care cele două părți le-ar putea obține printr-o cooperare mai strânsă.

„Canada și UE, prin accesul nostru comercial fără precedent, valorile comune și punctele forte economice complementare, pot construi o relație mai profundă și mai integrată”, se spune în proiectul documentului.

Parteneriatul cuprinde apărarea, energia, tehnologia și securitatea economică

Un alt obiectiv îl reprezintă consolidarea accesului la materii prime esențiale. UE și Canada vor să accelereze finanțarea unor proiecte dedicate mineralelor critice, să reducă vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare și să creeze rezerve pentru anumite resurse strategice.

Măsura ar avea rolul de a reduce impactul unor eventuale perturbări ale piețelor și al schimbărilor geopolitice.

„Ne vom alinia strategiile și standardele, vom conecta industriile și ne vom concentra ambițiile asupra sectoarelor care aduc cele mai mari beneficii cetățenilor noștri. Aceasta include dezvoltarea unor surse de energie fiabile și cu emisii reduse de carbon, de care mare parte din lume are nevoie, de la gaze naturale lichefiate până la energie hidroelectrică, solară, eoliană și nucleară”.

Cooperarea ar urma să se extindă și în domeniul gestionării incendiilor de vegetație. La summitul de la Montreal, cele două părți intenționează să anunțe achiziționarea în comun a 50 de aeronave De Havilland destinate intervențiilor pentru stingerea incendiilor. Avioanele ar urma să fie disponibile în Canada și Europa începând din 2030.

Parteneriatul pregătit de Bruxelles și Ottawa include, de asemenea, domenii precum apărarea, energia, tehnologia și securitatea economică.

„Ne unim forțele în mod voluntar (...) Vom crea o alianță tehnologică. Ne vom integra bazele industriale de apărare. Vom transforma Arctica într-un proiect comun de referință. Vom coopera în domeniul energiei, mineralelor critice și bateriilor. În AI, tehnologie cuantică, securitate cibernetică și securitate economică”, a spus von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, pe 15 septembrie.

Mark Carney sfidează avertismentele lui Trump și îmbrățișează propunerea Ursulei von der Leyen pentru Canada

Mark Carney a luat cuvântul în Parlamentul European la o zi după ce propunerea surpriză a Ursulei von der Leyen de a face din Canada primul „membru asociat” al UE a luat prin surprindere capitalele europene.

Printre aspectele încă neclarificate se numără semnificația noului statut, diferențele față de parteneriatele existente și reacția Washingtonului, în contextul în care Donald Trump a amenințat UE cu impunerea unor „tarife vamale severe”, dacă acest demers s-ar concretiza, scrie Politico.

Premierul canadian Mark Carney a salutat inițiativa Ursulei von der Leyen de a „deschide ușa pentru ca Canada să devină primul membru asociat al UE” și și-a exprimat aprecierea față de această ambiție.

„Sondajele arată că o majoritate covârșitoare a canadienilor susține legături mult mai strânse. O alianță pentru viitor reprezintă o abordare unică și pozitivă, pe care o vom defini împreună, valorificându-ne punctele forte comune și bazându-ne pe valori împărtășite”, a declarat el.

Liderul canadian a enumerat domeniile în care întrevede o colaborare mai aprofundată, în contextul în care, luna viitoare va avea loc un summit Canada-UE la Montreal.

„Canada și Europa ar trebui să-și asigure autonomia strategică printr-o cooperare aprofundată în întreaga gamă de capacități strategice, inclusiv în ceea ce privește materiile prime critice, capacitatea industrială de apărare, inteligența artificială și puterea de calcul, securitatea energetică, domeniul spațial și sistemele de plată. Ar trebui să avansăm spre un comerț digital fluid cu bunuri neagricole și o gamă largă de servicii”, a zis premierul canadian.

De asemenea, Carney a afirmat că tinerii canadieni și europeni merită să „muncească, să studieze și să trăiască de ambele părți ale Atlanticului”, semnalând astfel disponibilitatea Canadei de a adera la programul educațional emblematic al UE.

„Parteneriatele sunt o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund şi la fracturarea sistemului internaţional bazat pe reguli“, a declarat şefa executivului UE în discursul său anual privind Starea Uniunii susţinut la Strasbourg.

„Vedem lumea cu aceeaşi ochi: de la schimbare climatică la Inteligenţă Artificială, de la Arctica la geopolitică. Şi am fost împreună în ceea ce priveşte Ucraina, apărare, minereuri strategice şi lanţuri de aprovizionare. Dar mai mult decât orice... Europa şi Canada cred în democraţie“, a spus Von der Leyen.

Anunţul său privind începerea discuţiilor pentru acordarea statutului de membru asociat al UE Canadei a fost aplaudat în picioare de plenul PE.