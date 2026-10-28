Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Avioanele și trenurile, afectate de o grevă națională

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Pixabay / aeroport

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Republica Italiană.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană, avertizându-i că în această țară a fost anunțată organizarea unei greve la nivel național în data de 30 octombrie 2026, care va afecta furnizarea de servicii publice și private, în domeniile educației, sănătății și transporturilor, inclusiv circulația avioanelor și trenurilor.

Când va fi afectată circulația avioanelor și trenurilor

"Serviciile de transport vor suferi perturbări în sectorul aerian (între orele 00:00 și 23:59 ale zilei de 30 octombrie), feroviar (între orele 21:00 ale zilei de 29 octombrie și 20:59 ale zilei de 30 octombrie), în timp ce transportul public local va funcționa după modalități definite pe criterii teritoriale. Există posibilitatea afectării circulației rutiere pe autostrăzi începând cu orele 22:00 ale zilei de 29 octombrie.

De asemenea, se preconizează că sistarea serviciilor va fi însoțită de mișcări de protest în principalele aglomerații urbane de pe teritoriul Italiei.

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935,

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108. 1444,

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171,

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134,

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688,

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299,

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://bari.mae.ro, https://bologna.mae.ro, https://catania.mae.ro, https://milano.mae.ro, https://torino.mae.ro, https://trieste.mae.ro, https://www.mae.ro şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://apps.apple.com/ro/app/călătorește-informat/id6452016795, respectiv https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte), care oferă informații și sfaturi de călătorie", transmite MAE într-un comunicat de presă.

Reamintim că marți, 27 octombrie, MAE a emis o atenționare de călătorie și pentru Bulgaria, anunțându-i pe români că în perioada 28 octombrie - 4 decembrie 2026, pe Podul Prieteniei (Giurgiu-Ruse), la kilometrul 64+884 al DN 5, vor fi executate lucrări de reparații la nivelul rosturilor de dilatație, care vor impune restricții de circulație.