Produs comercializat ca având SPF de 50+, de fapt, avea doar de 4. Scandalul care a înăsprit regulile pentru industria produselor australiene de protecție solară

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Producătorii australieni de produse de protecție solară vor fi supuși unor reguli mai stricte, după ce un produs, care a fost retras voluntar de pe piață anul trecut, a fost comercializat ca având un factor de protecție solară (SPF) de 50+, dar s-a constatat că oferea doar un SPF de 4.

Schimbările anunțate marți de Administrația Produselor Terapeutice (TGA) din Australia includ cerințe mai stricte privind testarea și calitatea anumitor ingrediente.

Decizia vine în urma unui raport publicat, anul trecut, de Asociația Consumatorilor Australieni "Choice", care a constatat că unele creme de protecție solară populare nu ofereau nivelul de protecție pe care îl susțineau producătorii lor.

"Australienii se așteaptă ca factorul de protecție solară (SPF) de pe etichetă să fie susținut de dovezi solide. Aceste reforme propuse plasează această așteptare în centrul reglementării produselor de protecție solară, cu cerințe mai stricte de testare pentru produsul finit achiziționat de consumatori și testări repetate pe toată durata comercializării acestuia", a declarat pentru BBC Robyn Langham, consilierul medical șef al TGA.

"O distincție clară pentru consumatori"

Conform noilor reglementări propuse de TGA, mărcile de produse cosmetice de protecție solară vor fi supuse unor restricții în ceea ce privește afirmațiile pe care le pot face cu privire la factorul de protecție solară (SPF).

Măsura are scopul de a asigura "o distincție clară pentru consumatori" între produsele de protecție solară concepute în principal pentru protecția împotriva razelor UV și produsele cosmetice pentru care protecția împotriva razelor UV reprezintă o funcție secundară.

De asemenea, producătorii vor fi obligați să prezinte TGA datele privind testarea SPF atunci când introduc pe piață un produs de protecție solară și să continue testarea periodică a produsului pe toată durata de valabilitate a acestuia.

Conform reglementărilor actuale, producătorii de produse de protecție solară nu sunt obligați să furnizeze date de testare către TGA, cu excepția cazului în care li se solicită acest lucru.

TGA a declarat că măsurile vor fi "implementate în etape, cu consultări suplimentare acolo unde este necesar”.

16 din 20 de produse, beneficii mincinoase

Raportul Choice, publicat în iunie 2025, a constatat că 16 din cele 20 de produse de protecție solară testate - inclusiv mai multe mărci premium, scumpe - nu au reușit să se ridice la nivelul factorului de protecție solară (SPF) promovat.

Unul dintre produse, care a fost retras voluntar de pe piață anul trecut, a fost comercializat ca având un factor de protecție solară (SPF) de 50+, dar s-a constatat că oferea doar un SPF de 4.

Australia, țara cu cea mai mare rată de cancer de piele din lume

Scandalul a stârnit reacții vehemente în Australia, țara cu cea mai mare rată de cancer de piele din lume. Ca urmare a scandalului, peste o duzină de produse au fost retrase de pe rafturi sau vânzarea lor a fost suspendată.

La începutul acestui an, TGA a propus măsuri ample în industria produselor de protecție solară, care includeau planuri de simplificare a etichetării acestora și de intensificare a supravegherii laboratoarelor de testare.

Măsura omisă

Marți, agenția a precizat că modificările privind etichetarea vor fi efectuate după o analiză și consultări suplimentare. Choice a salutat măsurile, afirmând că este "încântată să vadă" regulile mai stricte propuse de TGA. Cu toate acestea, organizația a subliniat că TGA nu a propus "monitorizarea și evaluarea periodică a rezultatelor testelor".

De asemenea, Choice a susținut că rezultatele testelor produselor de protecție solară nu ar trebui furnizate doar către TGA - așa cum a propus autoritatea de reglementare -, ci ar trebui să fie puse la dispoziția publicului și monitorizate periodic, "în interesul transparenței și al siguranței publice".