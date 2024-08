La ce pericole te expui dacă folosești crema cu protecție solară rămasă de anul trecut

Dacă nu-ți place să arunci lucruri deoarece consideri că totul poate fi utilizat, probabil că vei fi dezamăgit să afli că nu este bine să folosești cremele solare de la un an la altul. Vei trece peste acest dezgust când vei înțelege toate riscurile pe care le eviți dacă le arunci (sau le consumi complet în aceeași vară).

Cerul senin și multe ore de soare sunt caracteristici ale verilor din țara noastră, așa că nu e surprinzător că din ce în ce mai multe persoane vor să afle ce sfaturi trebuie să urmeze pentru a face față căldurii și pentru a evita ca temperaturile ridicate să le afecteze prea mult. Zilele cu temperaturi caniculare sunt mai frecvente decât credem, așa că statul la umbră, hidratarea adecvată și evitarea expunerii la soare devin esențiale pentru protecția noastră.

Protejarea pielii de razele ultraviolete implică, de asemenea, să avem grijă de aceasta, ceva de care suntem mult mai conștienți vara decât în alte perioade ale anului, deși este necesar să o facem pe tot parcursul anului. Totuși, uneori, încercând să facem lucrurile corect, greșim, cum ar fi atunci când folosim o protecție solară pe care am deschis-o acum un an. Această practică ascunde riscuri de care nu suntem întotdeauna conștienți, deși ar trebui să le cunoaștem.

Pot folosi crema de protecție solară de anul trecut?

Este destul de comun să vrem să folosim protecția solară care ne-a rămas de anul trecut, dar de fapt aceasta nu este o idee bună, mai ales dacă am deschis-o deja, deoarece, în cazul în care am păstrat-o sigilată, durata de viață a cremei este mai lungă. Astfel, a folosi protecție solară pe care am cumpărat-o anul trecut nu este același lucru cu a continua să folosim una care a rămas la jumătate.

O modalitate de a verifica dacă o putem folosi este să căutăm indicațiile de pe produs. Acolo ni se indică câte luni după deschidere putem folosi produsul. Dacă a trecut mai mult timp decât cel specificat, produsul ar putea fi deteriorat și să nu mai fie potrivit pentru utilizare.

Chiar dacă nu a trecut încă timpul specificat, crema ar putea să nu fie în stare bună de utilizare, așa că este important să ne asigurăm că textura și culoarea sunt aceleași ca atunci când am deschis-o. Astfel, dacă nu a trecut timpul menționat, dar caracteristicile produsului s-au schimbat, cel mai bine este să evităm aplicarea acelei creme, deoarece ar putea dăuna pielii.

Dacă o cremă de protecția solară a expirat, este posibil să fi pierdut capacitatea de a proteja eficient și să nu mai îndeplinească funcția pentru care a fost creată, adică protejarea pielii de razele solare și prevenirea arsurilor. În plus, această cremă ar putea provoca iritații ale pielii sau chiar alergii, manifestate prin mâncărimi, erupții cutanate sau înroșirea pielii.

Cum aplici corect protecția solară

Crema de protecția solară va fi mai eficientă în protejarea pielii noastre dacă o aplicăm corect, conform indicațiilor de pe produs, cărora nu le acordăm întotdeauna atenție. De exemplu, pe ambalajele acestor creme este de obicei specificat că este ideal să le aplicăm cu aproximativ 30 de minute înainte de expunerea la soare, pe pielea curată și uscată, uniform, aplicând o cantitate suficientă de produs, fiind generoși și fără a economisi.

În plus, este important să ne amintim să reaplicăm produsul după un anumit timp, de exemplu, este recomandat să aplicăm din nou crema la fiecare două ore (maximum), dar și după baie, după ce ne ștergem sau dacă transpirăm excesiv, potrivit 20minutos.es.

