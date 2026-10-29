Reproș pentru Netanyahu. „Israelul știe adevărul”. Care este? Răspunsul dr. Berkovits VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, a vorbit la DCNews despre reproșurile aduse premierului israelian de către politicienii de stânga din țară cu privire la războiul declanșat alături de SUA contra Iranului.

Medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, Herman Berkovits, a vorbit la Interviurile DCNews despre criticile stângii radicale la adresa lui Netanyahu, parlamentari care „fac gălăgie” în legătură cu războiul în care este implicat Israelul împotriva Iranului.

Dr. Berkovits a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, că Israelul luptă contra Iranului pentru propria existență, dar și pentru Europa, care, potrivit acestuia, „este deja cucerită de islamismul radical”, cu referire la protestele violente din luna octombrie, organizate în mai multe state europene precum Franța, Italia sau Belgia.

„Iranul este o amenințare existențială pentru Israel - așa cum l-am auzit pe premierul Netanyahu, dar și pe ambasadorul Israelului la București, E.S. Lior Ben Dor. Am înțeles că i s-a reproșat lui Netanyahu faptul că a început acest război alături de Statele Unite ale Americii pentru a convinge Iranul să renunțe la arma nucleară. I se reproșează acest lucru de către o parte dintre politicienii din Israel”, a punctat analistul Bogdan Chirieac, la Interviurile DCNews.

Dr. Berkovits: Stânga radicală „face gălăgie”. Noi luptăm contra Iranului pentru Israel, dar și pentru Europa

„Majoritatea cetățenilor din Israel știu adevărul și politicienii care sunt de stânga radicală îi reproșează acest lucru, ei fiind foarte puțini. Stânga radicală a intrat doar cu opt (n.r. mandate în Parlament), este una singură - nu avem (n.r. ideologie) de stânga în Israel acum, ea a dispărut. Pe vremuri era Partidul Muncii, care avea o istorie mare și era un partid mare, el a dezvoltat Israelul foarte mult, dar nu mai există astăzi. Acum, acest partid de stânga face multă gălăgie și sunt împotriva (n.r. guvernării Netanyahu), deși la început au fost pentru, acum fac gălăgie.

Trebuie distrusă această bombă atomică, iar aceasta nu e periculoasă doar pentru noi. Toată lumea știe că noi ne luptăm, aici, cu ei (n.r. Iran). Ei nu vor să-i distrugă doar pe evrei, creștinii vor fi următorii. Vor să distrugă creștinismul, să cucerească lumea prin islamismul lor radical. Vedeți ce se întâmplă în Europa astăzi cu acele demonstrații groaznice, organizate în Franța, Italia, Spania, Belgia. Europa este deja cucerită de către islamismul radical.

Noi ne luptăm și pentru Europa prin tot ceea ce facem și pentru existența evreilor. Este important să trăim în țara noastră și pentru asta am venit aici. Dar niciunul dintre evreii care au venit aici nu au uitat unde s-au născut, așa cum nici eu n-am uitat unde m-am născut. Și sunt foarte mulți cetățeni originari din România care n-au uitat de ea și o iubesc”, a declarat dr. Berkovits, la DCNews.

Amintim că SUA și Israelul au declanșat ofensiva asupra Iranului pe 28 februarie 2026, vizând infrastructura militară a Teheranului și programul său nuclear. Doar câteva state ale lumii dețin oficial arme nucleare, iar îmbogățirea uraniului de către Iran, element esențial pentru dezvoltarea unei arme nucleare, a stârnit îngrijorări internaționale de-a lungul ultimilor ani.