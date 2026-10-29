Număr record de membri excluși din Partidul Comunist Chinez. Toți provin din armată. Xi Jinping, luptă aprigă împotriva "celei mai mari amenințări"

Xi Jinping / FOTO: Agerpres

Un număr record de 33 de membri au fost excluși din Partidul Comunist Chinez la încheierea unei importante reuniuni politice anuale, care a înregistrat cel mai mare număr de locuri goale din istorie.

La cea de-a cincea Plenară au participat 279 de membri ai Comitetului Central, comparativ cu 315 în octombrie 2025 și 364 în iulie 2024.

În timp ce plenurile recente s-au concentrat pe reformele economice sau pe probleme sociale și de dezvoltare, disciplina de partid a ocupat un loc central la reuniunea din această săptămână.

Corupția, "cea mai mare amenințare” la adresa partidului

Xi Jinping a făcut din lupta împotriva corupției un pilon central al guvernării sale de când a preluat conducerea în 2012, numind-o "cea mai mare amenințare” la adresa partidului.

Șaisprezece dintre cei 33 de membri excluși provin din rândurile armatei, potrivit unui comunicat emis joi, care a marcat sfârșitul reuniunii de patru zile, desfășurată cu ușile închise la un hotel din Beijing.

Nu este clar ce acuzații specifice li se aduc acestor membri, dincolo de "încălcări disciplinare și legale grave". Astfel de acuzații generale au devenit o practică obișnuită în cadrul campaniei anticorupție a lui Xi Jinping.

Acum a devenit "un efort de consolidare și menținere a autorității. În acest caz, campania va continua și se va extinde în funcție de cât de în siguranță se simte Xi, mai degrabă decât de vreo problemă reală legată de corupție", aspune Chong Ja Ian, cercetător non-rezident la Carnegie China.

În declarația sa, partidul a afirmat că a "înfruntat fără ocolișuri realitatea sumbră conform căreia conducerea partidului s-a slăbit sau s-a golit de conținut în anumite momente" și că va continua să "impună o autoguvernare strictă a partidului, inclusiv prin a îndrepta cuțitul spre interior pentru a... combate dezordinea", potrivit BBC.

Record total de 51 de membri excluși

Cele mai recente excluderi ridică numărul total al membrilor excluși în cadrul celui de-al treilea mandat al lui Xi Jinping la un nivel record de 51, față de 35 și, respectiv, cinci în primul și al doilea mandat.

Dincolo de plen, principalul organism de supraveghere anticorupție din China a raportat că 680.000 de persoane din cadrul aparatului de partid au fost sancționate disciplinar în primele nouă luni ale acestui an.

Este, de asemenea, prima dată în cei 14 ani de conducere ai lui Xi când numărul participanților la plen a scăzut sub 300. Actualul Comitet Central și-a început mandatul în 2022 cu peste 370 de membri.

Cine sunt personalitățile-cheie excluse

Printre înalții oficiali excluși se numără fostul șef al Partidului din Xinjiang, Ma Xingrui, precum și foștii generali de rang înalt Zhang Youxia și Liu Zhenli. Declarațiile oficiale care au anunțat îndepărtarea lor în acest an au menționat că aceștia "au încălcat grav disciplina și regulile [partidului]”, ceea ce este interpretat pe scară largă ca un eufemism pentru corupție.

"Ridică întrebări serioase cu privire la pregătirea de luptă"

Eliminarea conducerii de vârf a armatei a fost deosebit de semnificativă, Neil Thomas, Lobsang Tsering și Shengyu Wang de la Asia Society Policy Institute descriind-o ca fiind "o categorie aparte".

"Aceasta ridică întrebări serioase cu privire la conducerea organizațională și la pregătirea de luptă, chiar în contextul în care China continuă să dezvăluie echipamente militare noi și formidabile”, au scris aceștia.

Zhang a fost, de asemenea, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, care controlează forțele armate. Comisia formată din șapte membri a fost redusă de atunci la doar doi membri: Xi Jinping în calitate de președinte și Zhang Shengmin în calitate de vicepreședinte.

Ma și Zhang Youxia erau foști membri ai Biroului Politic. Înlăturarea lor, alături de cea a fostului general He Weidong, în 2025, a însemnat că puternicul Birou Politic, format din 24 de membri, a ajuns la un moment dat să numere doar 21 de membri.

"Poziția lui este de neclintit"

Zhang Shengmin a fost promovat în cadrul celui de-al cincilea plen al Biroului Politic, numărul membrilor ajungând la 22.

Fostul diplomat Liu Jianchao, care a dispărut din ochii publicului în luna iulie a anului trecut, a fost, de asemenea, menționat printre cei care au fost îndepărtați.

"Xi nu are prea multe rețineri în a-i îndepărta pe cei pe care i-a promovat. Faptul că face acest lucru după bunul său plac, fără prea multă opoziție, subliniază că poziția lui este de neclintit în acest moment", spune Chong.

Planurile lui Xi pentru viitor

Analiștii consideră că unul dintre motivele pentru care se pune un accent tot mai mare pe disciplină - pe care mulți o interpretează ca fiind loialitate - este Congresul Partidului de anul viitor, când PCC va vota din nou pentru următorul său lider.



În 2027 este prevăzută o remaniere a conducerii, iar mulți analiști se așteaptă ca Xi să rămână la conducere pentru un al patrulea mandat și chiar mai mult. Niciun lider nu a ocupat această funcție atât de mult timp, cu excepția lui Mao Zedong, fondatorul Chinei comuniste.

Xi are motive să "examineze mai atent următoarea generație”, având în vedere căderea atâtor oficiali din actualul comitet, spune Thomas.

"Vedetele în ascensiune tind să fie relativ tinere, au o pregătire tehnocratică și legături cu rețeaua politică a lui Xi”, spune el, adăugând că "rândurile conducerii provinciale reprezintă un loc promițător.

"Obiectivul lui Xi este consolidarea puterii în jurul său"

Se așteaptă ca Xi să domine procesul de selecție a personalului la cel de-al 21-lea Congres al Partidului, ceea ce îi va consolida și mai mult controlul asupra partidului și asupra țării.

"Obiectivul lui Xi este consolidarea în continuare a puterii în jurul său... Concluziile plenului sugerează că intenționează să se afle în centrul Chinei și al Partidului Comunist în viitorul previzibil. Cu toate acestea, pe termen lung, o astfel de concentrare a puterii ar putea deschide calea către un vid de putere mai grav atunci când Xi va îmbătrâni și își va încetini ritmul de activitate”, spune Chong.