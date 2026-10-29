Doliu național de trei zile în Spania după tragedia feroviară din Toledo. Violențe la Madrid - Video

Accident feroviar Spania/Sursa foto: Agerpres

Spania se află în doliu de trei zile, după ce 68 de oameni au murit într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria modernă a Europei.

Peste 500 de pasageri se aflau în trenurile de mare viteză AVE și Iryo, care s-au ciocnit miercuri dimineață, pe linia Madrid - Sevilla, în apropiere de Toledo. Trenul AVE a lovit în plin, cu o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, trenul Iryo staționat pe șine în urma unei defecțiuni a sistemului informatic. Coliziunea dintre cele două trenuri de mare viteză s-a soldat cu cel puțin 68 de morți și zeci de răniți.

Operațiuni ample de căutare a victimelor

Sute de salvatori au fost trimiși la fața locului. Drone și elicoptere au fost utilizate pentru a pentru a căuta victimele și a îndepărta resturile, potrivit Ministerului de Interne. Echipele de intervenție, sub lumina unor proiectoare puternice, au fost la datorie toată noaptea, cu scopul de a tăia vagoanele metalice în căutarea victimelor. Mulți dintre pasagerii care au murit nu au fost încă identificați, scrie BBC.

Premierul Pedro Sánchez a declaratcă „toată Spania este în doliu” și că „durerea este imensă” pentru familiile afectate.

Protest violent la Madrid, în fața Ministerului Transporturilor

În timpul nopții, aproape 1.500 de oameni s-au adunat în fața Ministerului Transporturilor din Madrid, conform televiziunii TVE.

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A deadly train crash fuelled anger in Spain as far-right demonstrators clashed with police during an anti-government protest in Madrid. Hundreds demanded the transport minister’s resignation amid questions over the authorities’ handling of the disaster, which killed 68 people. https://t.co/vUCdUVIjCc — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 29, 2026

???????????? POLICE FIRE TEAR GAS AS PROTESTS ERUPT OVER SPAIN’S DEADLY TRAIN DISASTER Spanish police have clashed with protesters demanding the resignation of Transport Minister Óscar Puente outside the Ministry of Transport in Madrid. Authorities deployed riot police and tear gas to disperse the crowd after tensions escalated and some demonstrators reportedly threw flares and other objects at officers. The protest was eventually broken up. https://t.co/sEkMYzjEdp — Nova Intel (@intel_nova) October 29, 2026

Manifestanții solicitau demisiile lui Pedro Sánchez și ministrului spaniol al transporturilor, Óscar Puente. Poliția a utilizat gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții, după ce au aruncat cu sticle și torțe. Nu au fost persoane rănite sau arestate.

Grevă joi a mecanicilor de locomotivă

Mecanicii de locomotivă vor intra în grevă joi. Sindicatul Spaniol al Mecanicilor de Locomotivă (Semaf) a declarat că această acțiune de protest are loc „în apărarea siguranței feroviare”. Liderul principalului partid de opoziție din Spania, Partidul Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat că „Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”.