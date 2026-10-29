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Doliu național de trei zile în Spania după tragedia feroviară din Toledo. Violențe la Madrid - Video

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
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accident feroviar spania
Accident feroviar Spania/Sursa foto: Agerpres

Spania se află în doliu de trei zile, după ce 68 de oameni au murit într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria modernă a Europei.

Peste 500 de pasageri se aflau în trenurile de mare viteză AVE și Iryo, care s-au ciocnit miercuri dimineață, pe linia Madrid - Sevilla, în apropiere de Toledo. Trenul AVE a lovit în plin, cu o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, trenul Iryo staționat pe șine în urma unei defecțiuni a sistemului informatic. Coliziunea dintre cele două trenuri de mare viteză s-a soldat cu cel puțin 68 de morți și zeci de răniți. 

Operațiuni ample de căutare a victimelor

Sute de salvatori au fost trimiși la fața locului. Drone și elicoptere au fost utilizate pentru a pentru a căuta victimele și a îndepărta resturile, potrivit Ministerului de Interne. Echipele de intervenție, sub lumina unor proiectoare puternice, au fost la datorie toată noaptea, cu scopul de a tăia vagoanele metalice în căutarea victimelor. Mulți dintre pasagerii care au murit nu au fost încă identificați, scrie BBC

Premierul Pedro Sánchez a declaratcă „toată Spania este în doliu” și că „durerea este imensă” pentru familiile afectate.

Protest violent la Madrid, în fața Ministerului Transporturilor

În timpul nopții, aproape 1.500 de oameni s-au adunat în fața Ministerului Transporturilor din Madrid, conform televiziunii TVE.

VIDEO

Manifestanții solicitau demisiile lui Pedro Sánchez și ministrului spaniol al transporturilor, Óscar Puente. Poliția a utilizat gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții, după ce au aruncat cu sticle și torțe. Nu au fost persoane rănite sau arestate.

Grevă joi a mecanicilor de locomotivă

Mecanicii de locomotivă vor intra în grevă joi. Sindicatul Spaniol al Mecanicilor de Locomotivă (Semaf) a declarat că această acțiune de protest are loc „în apărarea siguranței feroviare”. Liderul principalului partid de opoziție din Spania, Partidul Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat că „Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”.

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