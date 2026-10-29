Comisia Europeană, pregătită să lucreze cu România şi Bulgaria, după atacurile cu dronă din Marea Neagră

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Mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră. 40 de marinari şi-au pierdut până acum viaţa, în incidentele care au avut loc în largul Mării Negre, lângă România şi Bulgaria.

Comisia Europeană spune că incidentele pun în pericol vieţile civililor, dar şi comerţul mondial.

"Acestea sunt ameninţări pentru securitatea maritimă regională, pentru interesele Uniunii Europene şi pentru cele ale comunităţii internaţionale, care se bazează, evident, pe lanţurile de aprovizionare pe Marea Neagră. Ele sunt rezultatul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aşadar, sunt în joc viaţa civililor, comerţul mondial, securitatea alimentară şi infrastructura esenţială şi de aceea UE cere o Mare Neagră deschisă şi sigură pentru Ucraina, pentru statele membre UE", a afirmat reprezentantul executivului comunitar, în conferinţa de presă cotidiană, citat de Agerpres.

Comisia Europeană, pregătită să lucreze cu Bulgaria şi România

Potrivit acestuia, Comisia Europeană este pregătită să lucreze cu Bulgaria şi România, inclusiv în contextul hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră. Operaţionalizarea cât mai rapidă a acestui hub de securitate maritimă, în cadrul abordării strategice a UE, reprezintă o prioritate majoră pentru România.

Încă o navă lovită miercuri în Marea Neagră

Nava portcontainer Contship Jet, lovită miercuri de trei drone de suprafaţă în largul coastei bulgare a Mării Negre, s-a scufundat joi dimineaţă, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuaţi de pe navă şi sunt nevătămaţi, au anunţat autorităţile bulgare.

Vasul, deţinut de o companie greacă şi care plecase din portul israelian Haifa către portul românesc Constanţa cu o încărcătură de 421 de containere, a fost lovit de drone miercuri la prânz, la aproximativ 17 mile marine de Capul Kaliakra, în nord-estul Bulgariei. După ce a fost abandonată de echipaj în urma atacului, nava a plutit în derivă şi a fost purtată de curenţi spre sud, iar în cele din urmă s-a scufundat la aproximativ 36 de mile marine de oraşul Varna.

Echipajul, format din 14 filipinezi şi 4 ucraineni, a fost transferat la Varna de o navă militară bulgară. Comandantul forţelor navale bulgare, Kiril Mihailov, a menţionat că echipajul a putut fi evacuat în siguranţă datorită unei alerte transmise de un avion de recunoaştere francez, Atlantique 2, care a detectat dronele în timp ce efectua o misiune de patrulare în vestul Mării Negre.

Aceasta este a cincea navă comercială atacată cu drone în largul coastei Bulgariei de la începutul lunii octombrie, dintre care patru s-au scufundat; 21 de marinari sunt în continuare daţi dispăruţi.