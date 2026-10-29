De ce nu-l iubesc arabii pe Netanyahu: Este un om pe care nu-l vor

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, Herman Berkovits, a analizat la DC News rezultatul alegerilor din Israel și ascensiunea partidelor arabe.

Bogdan Chirieac și Val Vâlcu au discutat în cadrul unei emisiuni cu dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, un apropiat al României. Cum voteaza electorii de etnie arabă? Cum au obținut un scor atât de mare partidele arabe? Ce urmează în Israel după alegeri? Medicul a relatat pentru DC News cele mai noi informații legate de lupta politică.

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"Netanyahu este un om pe care arabii nu îl vor"

"Sunt foarte multe forțe care s-au luptat cu Israelul și guvernul său, tocmai pentru a face în așa fel încât să cadă acest cabinet. Netanyahu este foarte tare, foarte inteligent, foarte patriot și a făcut multe lucruri colosale care i-au deranjat pe unii sau alții. Eu cred că o să rămână în istoria lumii. Sunt foarte apropiat de el și știu câte a făcut, însă țările arabe nu prea îl iubesc. Nici arabii din Israel nu îl iubesc prea mult, pentru că este puternic și atacă în fiecare zi Hamas. De exemplu, încă patru teroriști din Hamas au fost uciși astăzi. În fiecare zi noi luptăm cu Hamas, cu Hezbollah, cu teroriștii care ne-au atacat. Este un om pe care arabii nu îl vor. Arabii, de obicei, erau în opoziție. Nu erau în coaliție. Au fost în coaliție o singură dată, data trecută, însă nu a ținut foarte mult. A ținut un an și jumătate. Acum se vorbește despre faptul că au fost foarte multe fraude. Aparent foarte mulți bani au intrat în Israel prin Turcia și Qatar, pentru astfel de acțiuni. Am citit acum că securitatea națională a Israelului este afectată.

"Acesta este marele lor vis"

Poliția a început să facă o investigație a acestor fraude care sunt într-un număr formidabil de mare. Eu cred că au încercat să devină cât mai mari ca să dea jos guvernul lui Netanyahu. Problema este că au devenit atât de mari încât opoziția a devenit mult mai mică decât s-a crezut. Acum opoziția nu poate să facă niciun fel de guvern fără partea arabă. Dacă o să aibă partea arabă, atunci o să fie pentru prima dată când arabii au un astfel de rol decisiv. S-ar putea să susțină opoziția, doar ca să-l dea jos pe Netanyahu. Acesta este marele lor vis. Se gândesc că, dacă Netanyahu cade, atunci și Israelul slăbește și pot să facă mai departe ceea ce își doresc. Aceasta este cauza pentru care foarte mulți arabi au ieșit la vot. Se discută deja despre faptul că au ieșit aceiași oameni la vot de patru sau cinci ori. Sunt multe probleme și nici nu-mi vine să cred că s-a întâmplat în Israel acest lucru. Aproximativ 20% din populația statului Israel este reprezentată de arabi. Noi suntem aproximativ 10 milioane, iar arabii sunt în jur de 2 milioane și ceva. Dintre acești arabi sunt foarte mulți creștini și nu votează cu partidele arabe", a explicat dr. Herman Berkovits.