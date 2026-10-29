Datele a mii de agenți ai serviciilor de imigrare din SUA, divulgate în urma unui atac cibernetic: "Scurgerea de informații este extraordinară"

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Au fost făcute publice informații referitoare la peste 41.000 de angajați ai Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), inclusiv mii de persoane implicate în aplicarea legislației privind imigrația.

Scurgerea de informații include numele, adresele de la locul de muncă și numerele de telefon ale personalului DHS, inclusiv ale agenților care lucrează în cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) și al Serviciului de Protecție Vamală și a Frontierelor, precum și descrieri ale activităților pe care le desfășoară în cadrul fiecărei agenții, scrie BBC.

Incidentul de miercuri marchează a treia oară, în ultimele săptămâni, când o agenție guvernamentală a fost ținta unor scurgeri de informații sau atacuri cibernetice.

"Vom depune eforturi pentru a ne asigura că toți sunt protejați"

Un purtător de cuvânt al DHS a declarat că agenția este "conștientă de o potențială breșă de securitate și lucrează activ pentru a remedia situația rapid și eficient".

"Luăm în serios toate amenințările la adresa securității angajaților și ofițerilor noștri și vom depune eforturi pentru a ne asigura că toți sunt protejați corespunzător. Vom informa publicul când vor fi disponibile mai multe informații", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Această breșă de securitate aparent fără precedent privind informațiile angajaților a fost făcută publică online. Un grup numit "Department of Peace" a accesat informațiile de la DHS, iar jurnalista și cercetătoarea în domeniul securității cibernetice Maia Crimew, împreună cu site-ul web "Distributed Denial of Secrets", le-a publicat online.

Persoanele vizate

Conform datelor, majoritatea agenților vizați, peste 21.000 dintre ei, lucrează pentru CBP. Aproape 6.600 lucrează pentru ICE.

În alte documente, sunt menționați agenți din cadrul Homeland Security Investigations, al Serviciului Federal de Protecție și chiar persoane care lucrează pentru Agenția pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii.

Informațiile divulgate includeau, de asemenea, zeci de denumiri de operațiuni necunoscute până atunci, numele agenților care au condus și au participat la aceste operațiuni, precum și o parte din tehnologia utilizată în activitatea lor, inclusiv tehnologia furnizată de Cellbrite și Palantir.

"Scurgerea de informații este extraordinară, dar înșelătoare"

Scurgerea de informații nu ar fi avut scopul de a constitui un registru al tuturor agenților DHS, ci ar fi fost mai degrabă acela de a înlocui "anonimatul cu responsabilitatea", potrivit Emmei Best, una dintre cofondatoarele DDoSecrets.

"Scurgerea de informații este extraordinară, dar înșelătoare prin simplitatea sa, întrucât identifică funcționarii responsabili cu supravegherea operațiunilor secrete și sub acoperire, vânătoarea guvernului împotriva celor care divulgă informații și ancheta eșuată privind BlueLeaks - alături de personalul-cheie din cadrul programelor de extrădare și deportare ale DHS, care se intensifică tot mai mult", a adăugat Emma Best.

BlueLeaks se referă la o scurgere masivă de date ale poliției americane din 2020.

Agenții ICE, făcuți vinovați

Un purtător de cuvânt al Departamentului Păcii a indicat în mod direct acțiunile agenților ICE ca fiind motivul pentru care grupul a reușit să spargă bazele de date ale DHS.

"Pe 17 iulie, Markwayne Mullin a declarat că "va intensifica presiunea". Iată ce se întâmplă cu ICE când faci asta”, a transmis purtătorul de cuvânt. În luna martie, Mullin a fost numit secretar al Securității Interne.

Departamentul pentru Pace a declarat că a accesat profilurile agenților DHS prin intermediul unui serviciu de autentificare unică numit Okta. Okta este un instrument popular de securitate online pe care organizațiile îl utilizează pentru a se asigura că numai persoanele cu acces la platformele interne se conectează la acestea.

O purtătoare de cuvânt a Okta a declarat că firma este la curent cu acuzațiile aduse, dar a precizat că "Okta este sigură și nu avem dovezi că datele sau sistemele noastre au fost compromise".

FBI și Comisia Electorală Federală, atacate

Luna trecută, un grup numit ShinyHunters, a sustras informații personale despre mii de agenți FBI. De asemenea, în ultimele zile, Comisia Electorală Federală, care publică date privind donațiile pentru campaniile politice, a trecut offline din cauza unei presupuse tentative de atac cibernetic.

Reacția negativă a opiniei publice față de măsurile de aplicare a legilor privind imigrația din SUA a crescut pe măsură ce administrația Trump a impus o creștere masivă a arestărilor și deportărilor persoanelor suspectate că se află ilegal în țară.

Operațiunile de imigrare din acest an au degenerat în repetate rânduri în violențe, agenții ICE trăgând asupra a peste 20 de persoane și ucigând cel puțin nouă persoane.