Atac cibernetic în Franța. Sute de supermarketuri s-au trezit cu frigiderele și congelatoarele dezactivate de la distanță

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

Un atac cibernetic fără precedent a avut loc în Franța. Sute de frigidere și congelatoarele din supermarketuri au fost dezactivate remote.

Un atac cibernetic fără precedent produs în Franța a dus la dezghețarea frigiderelor și congelatoarelor din sute de supermarketuri din Franța, printre care Intermarché și Coopérative U.

Aproximativ 150-200 de magazine Intermarché, împreună cu aproape 100 de magazine Coopérative U, au fost vizate în atac, au declarat cei doi retaileri pentru AFP, scrie France 24.

În unele supermarketuri au izbucnit incendii

Procurorii din Paris au confirmat atacul, care se pare că a lovit și alte lanțuri mari de supermarketuri, și au precizat, de asemenea, că acesta a provocat și incendii.

BFM TV a declarat că cel mai mare lanț de supermarketuri din Franța, E. Leclerc, a fost, de asemenea, afectat, hackerii „reușind să declanșeze de la distanță dezghețarea forțată a sistemelor de refrigerare din numeroase magazine”.

Supermarketurile afectate vor trebui să „arunce toate produsele”

Sucursalele afectate vor trebui să „arunce toate produsele” proaspete și congelate, a declarat Intermarche pentru AFP.

Site-ul specializat de știri din sectorul francez de retail, jebosseengrandedistribution.fr, a declarat că alți giganți din retail, Carrefour Market și Monoprix, au fost afectați, dar companiile nu au confirmat încă acest lucru.

Un atac „fără precedent”

Directorul executiv al Coopérative U, Dominique Schelcher, a descris atacul drept „fără precedent” și a confirmat că atacul cibernetic a afectat sistemele de refrigerare încă de duminică noaptea.

„Țintirea echipamentelor esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea cu alimente a poporului francez este extrem de gravă și fără precedent. Este inacceptabilă”, a scris el pe X.

El a adăugat că echipele companiei sunt „complet mobilizate” pentru a restabili situația cât mai repede posibil.

„O anchetă va fi necesară pentru a face claritate deplină asupra acestui atac”, a adăugat el.

A fost deschisă o anchetă

Parchetul din Paris a confirmat pentru AFP că a fost deschisă o anchetă privind „atacul cibernetic de amploare care a afectat frigiderele mai multor lanțuri importante de magazine alimentare din Franța”.

Ancheta va ajuta la „identificarea victimelor și la stabilirea legăturii cu pagubele raportate de acestea în ceea ce privește pierderile de alimente și izbucnirea incendiilor”, a declarat parchetul.

Polițele de asigurare care nu „acoperă acest tip” de incident

Intermarche a condamnat risipa alimentară și pierderile financiare rezultate în urma atacului, fără a oferi cifre, și a avertizat că ar putea exista probleme cu polițele de asigurare care nu „acoperă acest tip” de incident în magazin.

Postul de televiziune BFM TV a declarat că temperaturile au fost „modificate de la distanță, ceea ce a dus la distrugerea stocurilor de produse proaspete și congelate”.

Incidentul vine pe fondul unei îngrijorări crescânde cu privire la potențialele haosuri care pot fi cauzate în Europa, în toate sectoarele, de atacurile cibernetice ale unor actori rău intenționați. Franța este deja prinsă între datoria record, proteste și haos politic.

Președintele Emmanuel Macron, un susținător ferm al Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei rusești, a ordonat luna trecută măsuri pentru protejarea infrastructurii critice a Franței de „atacurile hibride” rusești. Îngrijorările au crescut după incidentul de pe aeroportul din Leipzig.