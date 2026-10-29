Interzicerea accesului minorilor la reţelele sociale, amânată de UE. Motivul deciziei: Reglementările devin "imposibil de aplicat"

Imagne cu rol ilustrativ / FOTO: Pexels

Comisia Europeană a anunţat joi că a decis să amâne cu cel puţin un an implementarea oricărei legislaţii naţionale care vizează interzicerea accesului minorilor la reţelele sociale, o măsură menită să prevină duplicarea cu normele europene aflate în prezent în discuţie, transmite AFP.

Această decizie a fost luată după ce Austria a notificat Bruxelles-ul cu privire la intenţia sa de a interzice accesul minorilor la reţelele sociale. Alte state membre iau în considerare şi ele legislaţia pe această temă, iar Comisia doreşte să evite o proliferare a acestor legi înainte de adoptarea unor norme comune.

"Toţi copiii din UE merită acelaşi nivel de siguranţă online", a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei, subliniind că obiectivul a fost "o abordare armonizată" în întreaga Europă.

Reglementările devin "imposibil de aplicat"

Proiectul de lege privind protecţia copiilor online, "Legea copiilor", propus la mijlocul lunii septembrie de Comisie, trebuie încă aprobat, în aceiaşi termeni, de Parlamentul European şi de cele 27 de state membre.

Între timp, Comisia Europeană doreşte să evite o "fragmentare" a pieţei unice a UE. "Dacă procedaţi astfel, ajungeţi să aveţi grupe de vârstă diferite, legi diferite în diferite state membre", iar reglementările devin "imposibil de aplicat", a explicat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier, potrivit Agerpres.

Presiunea politică creşte

Dependenţa de ecrane, hărţuirea, lipsa somnului, tulburările de alimentaţie, ca să nu mai vorbim de hărţuirea sexuală: minorii sunt expuşi la numeroase riscuri online. Drept urmare, presiunea politică creşte din toate părţile pentru o mai bună protejare a copiilor şi adolescenţilor din UE, iar iniţiativele se înmulţesc la nivel naţional.

În Franţa, legea care interzice reţelele de socializare pentru cei sub 15 ani, aprobată în această vară de Parlament, a fost anulată de cea mai înaltă instanţă, Consiliul Constituţional, în numele libertăţii de exprimare.

Preşedintele Emmanuel Macron a promis o nouă lege "robustă din punct de vedere juridic" până în primăvara anului 2027. Nu este sigur că această nouă lege va fi afectată de îngheţarea de un an, deoarece Parisul a notificat Bruxelles-ul înainte de mijlocul lunii septembrie şi de prezentarea "Legii copiilor", mai notează AFP.

Accesul copiilor, diferențiat în funcție de vârstă

Proiectul Comisiei Europene nu prevede o interdicție generală pentru toți copiii sub 15 ani, ci ca accesul la diferite tipuri de conturi să fie stabilit în funcție de vârsta utilizatorului. Rețelele sociale și platformele de distribuire a videoclipurilor sunt încadrate în categoria serviciilor considerate cu risc ridicat.

Pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, accesul ar urma să fie posibil prin conturi create de părinți și aflate sub controlul acestora.

În cazul copiilor cu vârste între 13 și 15 ani, sunt propuse conturi de tip introductiv. Acestea ar include limitări privind contactul cu persoane necunoscute și timpul petrecut în fața ecranelor, precum și instrumente prin care părinții să poată controla utilizarea platformelor.

După împlinirea vârstei de 15 ani, adolescenții ar putea să își creeze și să își gestioneze propriile conturi.

Sondaj DCNews

Reamintim că un sondaj recent realizat de DC News arăta că o majoritate covârșitoare a românilor consideră că accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale ar trebui interzis. Potrivit datelor centralizate, 85,6% dintre respondenți (9318 persoane) au votat "DA, ar trebui să interzicem”, în timp ce doar 14,4% (1568 de voturi) s-au declarat împotriva unei astfel de măsuri.

Pe harta României, toate județele au exprimat același punct de vedere majoritar favorabil interdicției, iar în Diaspora, procentul a fost aproape identic: 85,7% au fost de acord cu limitarea accesului copiilor la rețelele sociale.