Interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Opinia cititorilor DC News

Ar trebui să interzicem accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale?

Un sondaj recent realizat de DC News arată că o majoritate covârșitoare a românilor consideră că accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale ar trebui interzis. Potrivit datelor centralizate, 85,6% dintre respondenți (9318 persoane) au votat „DA, ar trebui să interzicem”, în timp ce doar 14,4% (1568 de voturi) s-au declarat împotriva unei astfel de măsuri.

Pe harta României, toate județele au exprimat același punct de vedere majoritar favorabil interdicției, iar în Diaspora, procentul a fost aproape identic: 85,7% au fost de acord cu limitarea accesului copiilor la rețelele sociale.

Context internațional: tot mai multe țări adoptă restricții

România nu este singura țară unde această dezbatere capătă amploare. În Franța, un raport oficial recomandă interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani și restricționarea utilizării telefoanelor pentru cei sub 11 ani. Australia a mers și mai departe: a adoptat o lege care interzice complet accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani, iar companiile care încalcă această reglementare riscă amenzi uriașe.

De asemenea, Irlanda, Norvegia, SUA și Noua Zeelandă discută sau implementează măsuri similare, reflectând o tendință globală de protejare a minorilor în fața efectelor negative ale tehnologiei digitale, cum ar fi anxietatea, depresia și dependența de ecrane.

Rezultatele sondajului DCNews indică o preocupare reală în rândul publicului român privind influența rețelelor sociale asupra copiilor. Chiar dacă votul exprimă opinia cititorilor și nu este reprezentativ la nivel național, el oferă un semnal clar: mulți români consideră că este timpul pentru reglementări mai ferme în mediul digital, în special când vine vorba de protejarea celor mici.

Franța dorește să formeze o coaliție cu Spania, Grecia și Irlanda pentru a obliga rețelele sociale să verifice vârsta la crearea unui cont, a declarat Clara Chappaz, ministrul delegat pentru Digitalizare.

TikTok, Snapchat și Instagram vor fi în curând interzise pentru tinerii europeni sub 15 ani? Franța intenționează să „mobilizeze partenerii europeni” pentru a ajunge la un acord care să oblige rețelele sociale să verifice vârsta adolescenților care le utilizează. În caz contrar, guvernul va aplica sancțiuni, a precizat Clara Chappaz în cadrul unui interviu pentru publicația La Tribune Dimanche.

„Rețelele sociale, înainte de 15 ani, un nu categoric”, a insistat Chappaz în interviu.

În iunie 2024, Emmanuel Macron s-a pronunțat pentru interzicerea utilizării telefoanelor mobile înainte de 11 ani și a rețelelor sociale înainte de 15 ani, după ce a primit, cu două luni înainte, un raport al experților privind impactul expunerii tinerilor la ecrane.

„La nivel european, avem un cadru de acțiune de referință: regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act)”, a adăugat Clara Chappaz.

„Însă trebuie să mergem mai departe pentru a-i extinde aplicabilitatea, astfel încât să oblige rețelele sociale să nu permită crearea de conturi fără verificarea vârstei utilizatorilor”, a subliniat ea.

Ministrul spune că „acordă trei luni pentru a mobiliza partenerii europeni în jurul unei linii simple: verificarea vârstei ca imperativ”. „Misiunea mea este să formez o coaliție cu Spania, Grecia și acum Irlanda, pentru a convinge Comisia Europeană”, a adăugat ea.

Ea avertizează: „Dacă nu reușim să ajungem la un acord până la începutul anului școlar, Franța își va asuma responsabilitatea. În lipsa unui acord european, vom acționa pe plan național”.

Întrebată dacă guvernul ar putea impune sancțiuni, Chappaz a răspuns: „Da, ca dovadă, uitați-vă ce am făcut în cazul site-urilor pornografice.”

„De la începutul lunii martie, Arcom (Autoritatea franceză pentru reglementarea digitală) a început să blocheze site-urile care nu respectă legislația franceză. Acestea trebuie să verifice că utilizatorii au peste 18 ani”, a adăugat ministrul.

„Dacă platformele nu implementează soluții solide de verificare a vârstei, vor fi sancționate. Mâine, vreau să fie la fel și pentru utilizatorii rețelelor sociale sub 15 ani”, a mai zis ea.

De cealaltă parte, Spania a prezentat în iunie 2024 o lege care interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale.

