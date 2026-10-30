Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Agerpres

Din articol Volodimir Zelenski e de acord cu cederea de teritorii

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a enunțat vineri disponiblitatea președintelui rus de a dialoga cu toată lumea, inclusiv cu președintele Franței și cancerlarul Germaniei.

Președintele rus Vladimir Putin este deschis dialogului cu toată lumea, inclusiv cu președintele francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Friedrich Merz, dar nimeni nu l-a sunat încă, a declarat secretarul său de presă, Dmitri Peskov citat de Interfax.

„De asemenea, va răspunde la telefon... Desigur, este deschis dialogului cu toată lumea”, a declarat el pentru Yunashev Live.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a răspuns la o întrebare despre dacă Putin va răspunde la telefon dacă, de exemplu, l-ar suna președintele francez sau cancelarul german. Întrebat dacă îi va răspunde președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Peskov a spus: „Nimeni nu l-a sunat încă”.

În urmă cu două zile, președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre au vorbit la telefon cu liderul ed la Kremlin.

„Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității europene în ansamblu. Terminarea războiului necesită discuții directe”, a adăugat Stubb.

În urma convorbirii, serviciul de presă al prezidențialei finlandeze a relatat că „liderii celor trei țări au convenit să continue să mențină contactul telefonic direct”.

Între timp, Vladimir Putin a transmis că Federaţia Rusă susţine orice paşi necesari pentru restabilirea relaţiilor cu ţările europene, după ce marţi a avut discuţii telefonice cu liderii Norvegiei şi Finlandei. Cu toate astea, el a precizat că dacă tensiunile vor escalada, „nu vor fi câştigători”.

Volodimir Zelenski e de acord cu cederea de teritorii

În urmă cu mai bine de o săptămână, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar lua în considerare o „înghețare” a situației de-a lungul liniei frontului, pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia și a pune capăt, pe cale diplomatică, războiului care durează de ani de zile.

„Da, chiar acum trebuie să înghețăm situația. Cred că aceasta este o modalitate reală de a pune capăt acestui război. Noi îi spunem încetarea focului... Președintele Trump a numit-o «înghețare și oprire»”, a răspuns Volodimir Zelenski, fiind întrebat dacă ar accepta să oprească totul așa cum este „în acest moment”.

De asemenea, Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să reia luna viitoare negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit unui oficial de la Kremlin.