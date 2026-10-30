Premierul Bulgariei Rumen Radev neagă că ar fi acuzat România pentru atacurile cu drone din Marea Neagră: „Este o eroare de traducere”

Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, a subliniat că declarațiile sale, care au generat reacţii vehemente în România, au fost prezentate inexact, privind atacurile cu drone din Marea Neagră.

Premierul bulgar Rumen Radev a negat că ar fi afirmat că Bucureştiul a cauzat noi atacuri cu drone după ce a indicat Rusia ca fiind autor al acestora.

"Este clar că este vorba de speculații sau de o eroare de traducere", a spus premierul bulgar Rumen Radev când a fost întrebat, vineri, despre criticile apărute în spațiul public românesc, potrivit cărora ar învinovăți România pentru atacurile din Marea Neagră, scrie Dnevik.bg.

Ce ar fi spus, de fapt, Radev despre autorii atacurilor cu drone din Marea Neagră

Prim-ministrul Radev a explicat că teza sa era alta, respectiv indicarea autorului atacurilor nu reprezintă o protecţie suficientă împotriva unor noi lovituri.

Premierul a apărat din nou decizia Bulgariei de a nu acuza în mod categoric un anumit stat în lipsa unor dovezi suficiente: "Am spus foarte clar următorul lucru: Bulgaria nu a formulat acuzaţii categorice împotriva niciunei ţări, deoarece până în acel moment nu aveam dovezi precise.

România a declarat că agresorul şi sursa acestor drone este Rusia, dar am spus următorul lucru - cei din Bulgaria care susţin că, dacă afirmi categoric cine trimite dronele, eşti astfel protejat, se înşeală. Pentru că România a declarat că dronele sunt ruseşti, dar acest lucru nu a reuşit să o protejeze. În ziua următoare, dronele au scufundat o navă, chiar în apele sale teritoriale", a reamintit premierul bulgar.

Ce spune Radev despre atacul asupra navei Contship Jet

Referitor la atacul asupra navei Contship Jet, premierul Rumen Radev a declarat că o aeronavă franceză de patrulare a detectat dronele cu cel puţin o jumătate de oră înainte de lovirea vasului, care s-a scufundat în Marea Neagră.

Prim-ministrul a comentat înregistrarea video publicată joi, care surprinde una dintre dronele care au lovit nava portcontainer şi care ar putea permite identificarea autorilor atacului: "Există o înregistrare video. Imaginea dronei este foarte clară. Am transmis-o aliaţilor noştri. În prezent, se efectuează toate expertizele posibile. Se aşteaptă, în sfârşit, un răspuns şi, mai exact, dovezi clare, concrete, cu privire la cine comite aceste atacuri", a declarat Radev.

Contship Jet este a cincea navă comercială atacată cu drone în largul coastei Bulgariei de la începutul lunii octombrie, dintre care patru s-au scufundat.

Comisia Europeană spune că incidentele pun în pericol vieţile civililor, dar şi comerţul mondial

"Acestea sunt ameninţări pentru securitatea maritimă regională, pentru interesele Uniunii Europene şi pentru cele ale comunităţii internaţionale, care se bazează, evident, pe lanţurile de aprovizionare pe Marea Neagră. Ele sunt rezultatul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aşadar, sunt în joc viaţa civililor, comerţul mondial, securitatea alimentară şi infrastructura esenţială şi de aceea UE cere o Mare Neagră deschisă şi sigură pentru Ucraina, pentru statele membre UE", a afirmat reprezentantul executivului comunitar, în conferinţa de presă cotidiană.

Comisia Europeană, pregătită să lucreze cu Bulgaria şi România



Potrivit acestuia, Comisia Europeană este pregătită să lucreze cu Bulgaria şi România, inclusiv în contextul hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră. Operaţionalizarea cât mai rapidă a acestui hub de securitate maritimă, în cadrul abordării strategice a UE, reprezintă o prioritate majoră pentru România.