Presiunile făcute de Trump l-au făcut pe Zelenski să suspende atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia

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Ucraina ar fi suspendat temporar atacurile asupra rafinăriilor petroliere din Rusia, ca urmare a presiunilor exercitate de administrația președintelui Donald Trump.

Armata ucraineană ar fi întrerupt temporar atacurile asupra rafinăriilor petroliere rusești, după mai multe săptămâni de presiuni făcute de administrația președintelui american Donald Trump, conform unor surse familiarizate cu operațiunile militare, citate de The Wall Street Journal. Pauza ar putea dura până după alegerile americane din 3 noiembrie.

Decizia nu a fost anunțată oficial de Ucraina, dar ar fi intrat în vigoare tacit încă la începutul săptămânii trecute, într-un context în care relațiile dintre administrațiile americană și ucraineană s-au deteriorat.

Sursele citate afirmă că suspendarea loviturilor ar urma să fie menținută cel puțin până după alegerile americane de la jumătatea mandatului, care se vor organiza pe 3 noiembrie 2026. Există și posibilitatea ca pauza să fie prelungită în cursul lui noiembrie, în contextul în care pare că s-au decis termenii unei trilaterale de negocierie între SUA, Rusia și Ucraina.

Atacurile asupra rafinăriilor din Rusia au jucat un rol cheie în strategia militară a Ucrainei. Prin lovirea instalațiilor petroliere, Ucraina a urmărit să scadă producția de combustibili și să afecteze capacitatea Moscovei de a susține războiul.

Trump ar fi solicitat înlăturarea lui Zelenski. SpaceX a diminuat accesul Ucrainei la Starlink



Suspendarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere din Rusia apare în contextul unor tensiuni diplomatice între Washington și Kiev.

Potrivit sursei citate, cu doar câteva zile înainte de întreruperea operațiunilor, președintele american Donald Trump ar fi solicitat înlăturarea de la putere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În aceeași perioadă, compania SpaceX, controlată de Elon Musk, ar fi limitat folosirea serviciului de internet prin satelit Starlink de către Ucraina. Sistemul Starlink este folosit pentru asigurarea comunicațiilor în Ucraina, inclusiv în cadrul operațiunilor militare.

Conform surselor citate, aceste evoluții, alături de presiunile făcute de administrația americană, ar fi amplificat incertitudinile autorităților ucrainene despre continuitatea sprijinului oferit de Statele Unite ale Americii.

Ce înseamnă suspendarea atacurilor pentru Rusia și piețele energetice europene



Întreruperea temporară a loviturilor asupra rafinăriilor ar putea da industriei petroliere rusești un timp în care instalațiile vizate anterior să nu mai fie expuse atacurilor ucrainene.

Rafinăriile au un rol major în economia Rusiei prin producția de combustibili necesari consumului intern și activităților militare, dar și prin legătura sectorului energetic cu veniturile Moscovei.

Pentru Ucraina, atacarea infrastructurii petroliere a fost un mod de a exercita presiune economică și militară asupra Rusiei, inclusiv asupra unor obiective care sunt la distanță de linia frontului. O eventuală diminuare a atacurilor ar putea scădea temporar riscurile de perturbare a activității rafinăriilor rusești.

Evoluția este importantă și pentru piețele europene ale energiei, inclusiv pentru România, în contextul în care războiul din Ucraina și producția de combustibili din Rusia influențează securitatea energetică regională. Suspendarea atacurilor nu reprezintă automat o scădere a prețurilor petrolului ori carburanților, acestea fiind influențate de mai mulți factori de pe piața internațională.