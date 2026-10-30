Sonerii cu camere video care detectează apropierea urşilor polari. Se fac teste

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O echipă internaţională de experţi testează ''sonerii cu camere video'' care folosesc inteligenţa artificială pentru a detecta apropierea urşilor polari în contextul riscului din ce în ce mai mare al întâlnirilor acestor animale cu oamenii.

Noul instrument este una dintre soluţiile dezvoltate de un grup de activişti din domeniul mediului - Polar Bears International - pentru a proteja atât oamenii, cât şi urşii polari pe măsură ce impactul schimbărilor climatice sporeşte probabilitatea unor întâlniri periculoase, scrie Agerpres citând PA Media şi DPA.

Denumit Bear-vision, dispozitivul are la bază tehnologia Bear-dar, care combină radarul şi camerele video pentru a detecta mişcarea în peisajul arctic, după care identifică şi monitorizează animalele din apropiere.

Potrivit organizaţiei, instrumentul Bear-vision va oferi un sistem de detectare timpuriu şi uşor de folosit care poate avertiza locuinţele şi afacerile de apropierea unui urs.

Primul sistem Bear-vision, instalat la un punct de colectare a deşeurilor

În prezent, experţii instalează primul sistem Bear-vision la un punct de colectare a deşeurilor din Churchill, o localitate de pe coasta golfului Hudson, în provincia canadiană Manitoba.

Obiectivul acţiunii este de a ajuta comunitatea să monitorizeze zona, în special când urşii polari se adună într-o zonă din apropiere, aşteptând îngheţarea golfului Hudson ca să poată vâna foci.

Săptămâna Ursului Polar 2026, un eveniment anual organizat de Polar Bear International, începe duminică şi coincide cu perioada când urşii se adună la golf.

Potrivit organizaţiei, animalele sunt acum nevoite să aştepte pe uscat cu o lună decât în urmă cu câteva decenii din cauza topirii gheţii, fenomen cauzat de schimbările climatice.

"Eforturile de conservare aduc beneficii nu doar animalelor, ci şi comunităţii"

În acest context, măsurile care asigură o coexistenţă în siguranţă între rezidenţi şi animale dobândesc o importanţă crescută, a mai spus organizaţia.

Suntem recunoscători comunităţii din Churchill, alături de care am avut onoarea să colaborăm de-a lungul deceniilor pe tema coexistenţei oameni-urşi polari, asigurându-ne că eforturile de conservare aduc beneficii nu doar animalelor, ci şi comunităţii, a spus Krista Weight, directoare executivă a Polar Bears International.

Urșii polari ar putea dispărea

Urşii polari riscă să moară de foame după topirea banchizelor în condiţiile în care emisiile de gaze cu efect de seră vor continuă să crească, încălzirea globală putând semna cvasi-dispariţia acestor plantigrade emblematice până la sfârşitul secolului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Într-un studiu publicat în 2020, în Nature Climate Change, cercetătorii au analizat cea mai mare ameninţare cu care se confruntă în prezent urşii polari: dispariţia progresivă a habitatului lor, banchiza, locul în care vânează focile, esenţiale pentru alimentaţia lor.