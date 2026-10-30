Proteste în Polonia, după ce poliţia a pătruns în sediul celei mai înalte instanţe. Preşedintele Karol Nawrocki se întoarce de urgență în țară

Karol Nawrock / FOTO: Agerpres

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat vineri în avion spre Senegal pentru o vizită programată, a făcut cale-ntoarsă după ce a aflat că poliţia a pătruns în sediul celei mai înalte instanţe din Polonia, iar preşedintele acesteia a fost suspendat din funcţie.

"Într-un astfel de moment, preşedintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup călătoria spre Senegal. Mă întorc", a scris preşedintele polonez Karol Nawrock pe platforma X.

Poliţia a precizat că agenţii săi au intrat în sediul Tribunalului Constituţional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituţiei, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre poliţişt.

Bogdan Swieczkowski, suspendat

Tribunalul a anunţat că preşedintele instituţiei, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat. Un vechi conflict politic în legătură cu Tribunalul Constituţional a paralizat efectiv activitatea acestei instituţii.

La începutul acestui an, Nawrocki - un aliat al fostului guvern naţionalist al Poloniei - a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei şase judecători nominalizaţi de parlament, în timp ce Swieczkowski a blocat preluarea funcţiei de către judecători aleşi de actuala majoritate parlamentară.

Forțele de ordine au fost mobilizate la Curtea Constituțională a Poloniei, pe fondul unei confruntări tot mai intense între guvern și magistrații de vârf ai instanței.

Conflictul pune față în față guvernul premierului Donald Tusk și predecesorii săi de la partidul de dreapta Lege și Dreptate (PiS).”

Intervenția poliției a avut loc după ce ministrul Justiției, Waldemar Zurek, a declarat că a solicitat ridicarea imunității judiciare a președintelui Curții, Bogdan Swieczkowski, și a vicepreședintelui, Bartłomiej Sochanski, pentru a-i putea pune sub acuzație.

Tusk s-a angajat să depolitizeze sistemul judiciar și, vineri, a apărat această măsură, în timp ce susținătorii PiS s-au adunat în fața sediului Curții din Varșovia pentru a protesta, scrie BBC.

Donald Tusk: Nu există altă cale

Poliția de intervenție rapidă a fost mobilizată pentru a împiedica accesul demonstranților în clădirea Curții.

Într-o postare pe rețelele sociale, Curtea Constituțională a precizat că cei doi judecători pe care guvernul dorește să-i urmărească penal sunt în continuare judecătorii superiori ai Curții, numiți în mod legal.

"Toate persoanele care participă la aceste acțiuni comit infracțiunea de lovitură de stat”, se arată în postare.

Într-o postare pe rețelele sociale, Tusk a scris: "Restabilirea statului de drept este datoria noastră. După ani de anarhie provocată de partidul Lege și Justiție, acesta este un proces dificil, uneori dureros, care necesită măsuri decisive. Nu există altă cale."

Guvernul condus de PiS a preluat puterea în 2015 și a acționat rapid pentru a numi judecători la Curte, cu scopul de a obține o majoritate în cadrul acesteia, întrucât Curtea are competența de a se pronunța asupra legalității actelor normative.

Ce spuneau instanțele europene

Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene au hotărât, ulterior, că majoritatea PiS a ales în mod necorespunzător trei dintre judecători, deoarece aceștia ocupau funcții care fuseseră deja ocupate în mod valabil de către parlamentul anterior.

Instanțele europene au hotărât că nu se mai poate vorbi de un "tribunal independent și imparțial”, iar guvernul lui Tusk s-a bazat pe aceste hotărâri pentru a înceta publicarea hotărârilor tribunalului.

Tusk nu a reușit să anuleze modificările din era PiS, parțial deoarece Nawrocki și predecesorul său susținut de PiS, Andrzej Duda, și-au folosit dreptul de veto prezidențial pentru a-i bloca încercările.

Nawrocki a refuzat, de asemenea, să-i învestească în funcție pe cei cinci judecători ai Curții Constituționale aleși de parlament începând din luna martie, invocând presupuse nereguli în procedura de selecție a acestora.

Unul dintre acești judecători, Anna Korwin-Piotrowska, a fost numită acum în funcția de președinte interimar al Curții.

La începutul acestei luni, organismul consultativ al Consiliului Europei în materie constituțională, Comisia de la Veneția, a declarat că Nawrocki ar trebui să-i învestească pe judecători pentru a le permite să-și exercite funcția în cadrul instanței.

Ce spune ministerul Justiției

Ministrul Justiției, Zurek, a afirmat că Swieczkowski și vicepreședintele său ar trebui să fie urmăriți penal pentru că nu le-au permis judecătorilor să judece cauzele.

Unii dintre susținătorii lui Tusk l-au acuzat că nu a acționat cu fermitate pentru a anula reformele din perioada PiS.