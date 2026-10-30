Operațiune chineză de spionaj împotriva directorului Nvidia, Jensen Huang. China neagă acuzațiile

Jensen Huang, directorul general Nvidia / FOTO: Agerpres

O operațiune de spionaj chineză l-ar fi vizat pe directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang. China a respins acuzațiile, calificându-le drept "speculații nefondate".

Potrivit unui articol publicat de The New York Times, oficialii serviciilor de informații americane consideră că Alice Huang, o femeie de afaceri chineză, director executiv la compania Megaspeed, cu sediul în Singapore și specializată în centre de date, ar fi colectat informații pentru Beijing cu privire la gigantul american producător de cipuri.

Beijingul acuză Washingtonul că încearcă să discrediteze China

Se menționează că Alice Huang, care nu are nicio legătură de rudenie cu Jensen Huang, era anchetată în legătură cu posibila trimitere către China a unor cipuri avansate de inteligență artificială produse de Nvidia și că dezvoltase o relație strânsă cu Jensen, scrie BBC.

Nvidia a declarat că interacțiunile dintre cei doi erau întâlniri de afaceri de rutină, în timp ce Beijingul a acuzat Washingtonul că încearcă să discrediteze China. Alice Huang nu a răspuns la solicitarea ziarului de a face un comentariu.

Agențiile de informații americane o monitorizau pe Alice Huang și au ajuns la concluzia că aceasta acționa în numele guvernului chinez, potrivit unor surse citate de The New York Times.

Ar fi existat comunicări între Alice Huang și un cetățean american, care a fost identificat ulterior ca fiind Jensen Huang.

Rămâne neclar ce informații ar fi transmis Alice Huang – cunoscută și sub numele de Huang Le – către Beijing, cât de valoroase erau acestea sau când se crede că a început să colecteze informații.

În cadrul unei conferințe de presă de rutină desfășurate vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Guo Jiakun, a declarat că "articolul în cauză se bazează pe speculații nefondate și nu este altceva decât o încercare de a denigra China".

SUA, îngrijorări cu privire la accesul Chinei la tehnologia informatică avansată

Articolul apare pe fondul îngrijorărilor SUA cu privire la accesul Chinei la tehnologia informatică avansată, considerată esențială pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Jensen Huang a susținut că permiterea companiei Nvidia să vândă mai multe dintre produsele sale către China este importantă pentru menținerea competitivității SUA în industria globală a inteligenței artificiale.

Însă Washingtonul a restricționat exporturile celor mai avansate cipuri Nvidia către China încă din 2022, invocând motive de securitate națională și riscul ca această tehnologie să consolideze operațiunile militare ale Chinei. Cu toate acestea, în timpul administrației Trump s-a înregistrat o oarecare relaxare a restricțiilor.

Firme care transportau ilegal cipuri în China, prinse de americani

Oficialii americani au declarat că au prins mai multe firme care transportau ilegal cipurile în China. De asemenea, au investigat dacă firmele care operează prin țări terțe ajută întreprinderile chineze să aibă acces la tehnologia restricționată.

Nvidia a declarat că respectă legislația aplicabilă în materie de export și că nu există dovezi că cipurile sale ar fi fost introduse ilegal în China.

Ca răspuns la acuzațiile aduse de "'The Times", John Rizzo, purtător de cuvânt al Nvidia, a declarat că "interacțiunile lui Jensen cu doamna Huang nu sunt neobișnuite sau neașteptate".

Clienții precum Megaspeed "primesc informații comerciale obișnuite - nu secrete comerciale sensibile ale Nvidia - și absolut nicio informație relevantă pentru securitatea națională, potivit spuselor sale.

El a adăugat că acuzațiile conform cărora compania din Singapore ar fi introdus ilegal cipuri în China "au fost investigate amănunțit și infirmate anul trecut".

Megaspeed a declarat pentru ziar că actuala conducere a companiei a luat în serios acuzațiile și a numit consilieri juridici externi pentru a desfășura o anchetă internă. Compania a mai precizat că a informat guvernul SUA că este dispusă să coopereze. Nu este clar în ce măsură Alice Huang rămâne implicată în activitatea Megaspeed.