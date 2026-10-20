Va fi Neptun Deep în atenția viitorului CSAT? Întrebarea lui Bogdan Chirieac pentru Radu Oprea, ministrul propus al Apărării

Neptun Deep/ Foto: Agerpres

Președintele României ar urma să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Radu Oprea, ministrul propus de PSD pentru Apărare, a fost întrebat de analistul Bogdan Chirieac dacă va propune măsuri pentru Neptun Deep.

Nicușor Dan ar urma să convoace CSAT, joi, iar securitatea ţării este pe agenda şedinţei. Ar fi vorba despre situația tot mai tensionată de la Marea Neagră. Radu Oprea, ministrul propus de PSD pentru portofoliul Apărării, a fost întrebat de analistul Bogdan Chirieac, într-o ediție specială transmisă în duplex de DCNews și România TV, dacă va propune măsuri concrete și alocare de buget pentru protejarea instalațiilor de gaz din zona Neptun Deep din Marea Neagră. Neptun Deep are conducte de gaze și instalații menite pentru extragere, esențiale pentru România și direcția sa strategică în sectorul energetic.

Marea Neagră, din cel mai bun prieten al României, a devenit un mediu ostil și învolburat

"Așteptăm votul de astăzi din Parlament cu încredere. Credem că și ceilalți colegi vor da dovadă de responsabilitate și că va fi învestit acest guvern, mai ales că ne aflăm în fața unei urgențe legate de rectificarea bugetară, dar și în fața urgenței de a lua decizii referitoare la ceea ce se întâmplă în Marea Neagră. Situația geopolitică a transformat Marea Neagră, așa cum era cunoscută din vechime, de la părinții și bunicii noștri, din cel mai bun prieten al României, într-un mediu ostil și învolburat. Sunt multe tensiuni, multe amenințări în această direcție și de aceea este nevoie ca toate instituțiile statului român, președintele în CSAT, împreună cu ceilalți actori importanți, cu partenerii noștri din NATO și UE, să mențină acest subiect pe agenda internațională. Hub-ul de securitate este foarte important pentru România. Am văzut cu toții că președintele Nicușor Dan a fost împreună cu premierul Bulgariei într-o discuție cu secretarul general al NATO. Din câte știu, pe următoarea agendă a Consiliului de Miniștri va fi tot Marea Neagră. E un lucru care trebuie discutat, știut, astfel încât măsurile menite să ajute România, pentru a avea mai multă siguranță în Marea Neagră, să se adopte cât mai repede. Acest lucru îl vom discuta, cu certitudine, imediat după ce acest guvern va fi învestit.

Zona Neptun Deep este un subiect aflat pe agendă

Zona Neptun Deep este un subiect aflat pe agendă. Există un grup de lucru deja constituit pe acest subiect. Îl știu, îl cunosc, sunt inginer de petrol și gaze, tocmai de aceea am fost și pe platformă. Importanța sa strategică este cât se poate de clară. Avem nevoie de gazele din Marea Neagră, avem nevoie de energia care va fi produsă din gazele din Marea Neagră, avem nevoie de îngrășămintele care vor fi produse din gazele din Marea Neagră și de aceea această avuție a noastră trebuie protejată. Cu certitudine voi veni cu toate datele în momentul în care voi ajunge la Ministerul Apărării. Deja am luat contact cu ele și am trecut în revistă aceste probleme, însă eu cred că este corect să spun lucruri cu certitudine abia când sunt în situația de a fi ministru al Apărării", a spus Radu Oprea.