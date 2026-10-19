”Turbează de invidie și de ură”. Scântei la audierea lui Radu Oprea pentru Apărare. Replici cu Alexandru Muraru: ”Să se retragă”

Au ieșit scântei la audierea lui Radu Oprea, propus de PSD la Apărare, după intervențiile deputatului PNL, Alexandru Muraru, care, în cele din urmă, a reușit să scoată o replică nervoasă de la social-democrat.

Alexandru Muraru, deputat PNL, i-a reproșat lui Radu Oprea, propus de PSD pentru funcția de ministru al Apărării, lipsa experienței militare, în comparație cu miniștrii din țările vecine, care ocupă acest portofoliu, în contextul războiului din Ucraina. ”Față de predecesorii mei, ultimii doi miniștri ai Apărării, am o calitate: măcar am făcut Armata. Măcar din această perspectivă, chiar știu ce înseamnă să faci Armata, știu ce înseamnă să fii soldat în termen, să fii la o armă specială. Am salturi cu parașuta, am tras cu arma. Le-am trăit. Nu știu dacă ați făcut Armata, dar era o vorbă: armata te face om. Dar, mă rog, este mai complicat să înțelegeți...” a spus Radu Oprea, în timpul audierilor pentru funcția de ministru al Apărării.

”Cred că aveți cam mult tupeu” a răbufnit Muraru

”Cred că aveți cam mult tupeu, dar, în fața procurorilor, când ați fost trimis în judecată, v-a ajutat Armata? Domnu` Oprea, când ați fost trimis în judecată, v-a ajutat Armata? Când ați fost trimis în judecată pentru că ați devalizat statul român, v-a folosit Armata? Nu vă este rușine! Nu există niciun ministru în UE care să fi fost trimis în judecată. Veți fi o rușine pentru Armata română” a strigat liberalul Alexandru Muraru.

”Cu calm” i-a indicat Radu Oprea, spunându-i: ”Ne cunoaștem prea bine ca să nu știu cum interveniți dvs. Cred că vă descalifică această intervenție a dvs.”.

În acest moment, microfoanele au fost oprite, dar, din sală, se auzeau aceleași strigăte. ”Domnu` Oprea trebuie să se retragă” a spus Alexandru Muraru, acuzând, în continuare, că ar fi singurul ministru din UE trimis în judecată.

”E o chestiune care apare recurent de fiecare dată când sunt propus în vreo funcție publică (...). Este de așteptat, este aceeași întrebare pe care o primesc, fie de la USR, fie de la aripa USR din PNL, de data aceasta...” a încercat Radu Oprea să explice, moment în care Alexandru Muraru a intervenit: ”Domnu` trimis în judecată...”. Microfoanele au fost iar oprite, iar din sală s-a auzit: haideți... haideți la vot. ”Da` dvs. de când contestați decizia instanței?” a fost întrebat, din sală, Alexandru Muraru. Radu Oprea a intervenit și a spus, cu o urmă de ironie: ”Este momentul acela emoționant în care spun întotdeauna: cazierul meu, și fiscal, și judiciar, este mai alb decât al d-lui Muraru, este imaculat. Acest lucru nu-l suportă dl. Muraru și turbează de ură și de invidia care-l caracterizează”.

”În cazul meu s-a pronunțat instanța și a decis să trimită dosarul înapoi la camera preliminară” a mai explicat Radu Oprea.

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