Aurul, în cădere abruptă. Avertismentul economistului Radu Georgescu: „Este primul care ne anunță când vine o criză”

Prețul aurului a intrat într-o perioadă de scădere accentuată. Deși este considerat unul dintre cele mai importante active de refugiu în perioade de instabilitate, economistul Radu Georgescu susține că evoluția actuală ar putea transmite un semnal important despre ceea ce urmează pe piețele financiare. Acesta explică de ce scăderea aurului nu îl determină să renunțe la investiții, ci, dimpotrivă, îl face să cumpere mai mult.

În ultimele 10 zile, gramul de aur a intrat într-o scădere accentuată. Pe gram, la cursul BNR, a pierdut, din 19 octombrie până astăzi, 27 de lei/gram. În ultimele 6 luni, însă, scăderea se ridică la 30%. Și aici apare întrebarea: ce se întâmplă? Nu era aurul ”moneda” de refugiu în situații de criză? Cea mai bună investiție când, în jurul tău, nimic nu mai este stabil?

Economistul Radu Georgescu vine să confirme aceste informații, precizând că el cumpără aur în fiecare lună și va continua să o facă, dar aurul, pe lângă a fi refugiul ”bogaților”, mai funcționează și ca un avertisment a ceea ce urmează: o criză financiară, susține economistul, făcând apel la istorie.

Prețul aurului a scăzut. Pentru investitori vestea e bună

”Eu cumpăr aur în fiecare lună. Prețul aurului a scăzut cu 30% în ultimele 6 luni. Pentru mine este o veste foarte bună. Voi cumpăra și mai mult aur” afirmă economistul Radu Georgescu, într-o postare pe rețelele sociale.

Aurul ne anunță că vine o criză financiară

”Sunt oameni care mă întreabă ce se întâmplă cu aurul. Aurul este primul care ne anunță când vine o criză financiară. Face acest lucru de sute de ani. Inclusiv în 2008, 2000, 1970 etc. Înaintea unei crize financiare, aurul scade abrupt. Este singurul activ lichid pe care poți să-l vinzi pentru a face rost de bani. Acum, țările care au nevoie de bani vând aurul: țările din Orientul Mijlociu, din cauza războiului, Turcia pentru a-și susține lira, etc.

Cine are nevoie de bani, cumpără aur

Țările care nu au nevoie de bani cumpără aur: China, Polonia etc. La acest lucru se adaugă și lichidarea automată a pozițiilor de pe bursă (margin call). Pentru a nu intra în faliment, cei de pe bursă vând aur pentru a face rost de bani. La fel s-a întâmplat și în 2008. Inițial, prețul aurului a scăzut cu 20%. Apoi, în 2 ani, prețul a crescut cu 100%” explică economistul.

”Trebuie să te întrebi de ce, în ultimii 2 ani, băncile centrale au cumpărat aur într-un ritm record. Trebuie să te întrebi ce știe Banca Chinei, de cumpără cantități record de aur. Și tu nu știi. Încă” concluzionează el.