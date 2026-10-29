Strategia României pe energie, rugăciunea. Ovidiu Jitaru, semnal de alarmă cu producţia de gaz. "E foarte scump. Nu suntem chiar pe roze"

Linii de energie electrică. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

Ovidiu Jitaru, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României, a trasat strategia României pentru iarna aceasta, în ceea ce priveşte energia. Rugăciunea!

Asta pentru că, spune Ovidiu Jitaru, autorităţile par mereu prinse pe picior greşit în ceea ce priveşte producţia de energie. Cel mai elocvent exemplu este închiderea centralei nucleare de la Cernavodă, din cauza debitului scăzut al Dunării. Asta în condiţiile în care un proiect pentru braţul Bala, care ar fi permis menţinerea reactoarelor nucleare în funcţiune, a rămas la sertar.

Proiectul Neptun Deep pare că va transforma România în principalul producător de gaz al Uniunii Europene şi ar putea asigura chiar şi o independenţă energetică, însă costurile la care a ajuns să se tranzacţioneze gazul îi fac pe specialişti să se întrebe dacă merită.

"Ca să producem energie din gaz foarte repede, nu sunt mari şanse. În afară de ce a făcut un investitor privat la centrala de la Mintia, care va produce şi va produce bine.

Acum, ce se întâmplă? Noi, tot timpul, pe energie suntem prinşi pe picior greşit. Se tot vorbeşte de criză energetică, de cum vom trece peste iarna asta. Mi se pare că strategia noastră ar trebui să fie rugăciunea. Să ne rugăm să plouă bine, să ne rugăm să nu fie foarte frig, să ne rugăm să bată vântul şi să ne rugăm să bată soarele. Cam asta reprezintă acum energia în România.

Eu, sincer, nu înţeleg cum de am reuşit să ajungem în anul acesta şi, când vine o problemă peste noi, cum e debitul scăzut pe Dunăre, să ne trezim cu atâtea dintre capacităţile noastre de a produce energie oprite. Este o mare problemă!

O altă problemă mare este că eu nu înţeleg cât de economică o să fie producerea energiei din gaz. Gazul, în ultimul timp, a crescut foarte mult ca valoare, e foarte scump. În momentul în care gazul rămâne principala ta resursă de a face energie, eu spun că nu suntem chiar pe roze", a declarat Ovidiu Jitaru în cadrul conferinţei ENERGY FORUM 2026: Energia României: de la criză la avantaj economic, organizată de DC Media Group.

Proiectul Bala, făcut pentru centrala de la Cernavodă, băgat la sertar

Ovidiu Jitaru a adus aminte şi de proiectul Bala, care putea fi asigura funcţionarea centralei nucleare de la Cernavodă chiar şi în condiţiile unui debit scăzut al Dunării. În ciuda faptului că s-a făcut studiul de fezabilitate, proiectul a fost băgat la sertar, iar în vara trecută s-au încercat tot felul de soluţii pentru a creşte debitul Dunării. Fără succes, însă, iar din august ambele reactoare ale centralei sunt închise.

"Se vorbeşte despre proiectul Bala, care trebuia făcut pentru a asigura funcţionarea centralei nucleare de la Cernavodă, chiar şi cu un debit scăzut al Dunării. Ştiam lucrul ăsta, aveam un proiect, se făcuse un studiu de fezabilitate, l-am pus într-un sertar şi l-am uitat. Ne aducem aminte când se întâmplă tragedia, ca să spun aşa, şi nu ştim pe cine să dăm vina. Eu cred că sunt lucruri care puteau fi făcute mai bine şi ar trebui să fie un subiect de gândire", a mai spus Ovidiu Jitaru.